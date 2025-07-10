Почему в РФ не инвестируют, но нам не нужны вливания из КНР? Как США хотят вернуться в нашу Арктику?
Говорим с доктором экономических наук, заместителем директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрием Борисовичем Кувалиным. Ведущий – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
Начало смотрите здесь:
Путь к развитию – сотрудничество между регионами. Николай Сорокин, Дмитрий Кувалин
https://rutube.ru/video/891bcd789dc3fdcc88ed2434a4327f5e/
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Комментарий редакции
1. Отсутствие иностранных инвестиций:
- Западные инвестиции ушли из России почти полностью по причине санкций и политических решений – это понятно и ожидаемо.
- Почему не инвестируют страны вне западного лагеря (Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Африка)? Причин несколько:
- Опасение вторичных санкций: даже не западные компании не хотят рисковать, если зависят от американских/европейских рынков.
- Философия и практика китайских инвестиций: китайцы зачастую заходят только при возможности полного или решающего контроля – что России не подходит.
- Особенности российского рынка: он относительно невелик по сравнению с Китаем и сам по себе сложный для включения, с заметными барьерами входа и недостаточной прозрачностью.
- При этом основной поток инвестиций в России всегда формировался из внутренних ресурсов. Поэтому отсутствие внешних крупных инвестиций не воспринимается как драма – драма в другом.
2. Проблема замещения технологий:
- Гораздо острее для страны стоит вопрос замещения западных технологий и научно-технических решений, нежели денежный поток как таковой.
- Сдвиги есть, но полного импортозамещения пока не достигли, и это останется ключевым вызовом на годы вперед.
3. Интерес к Арктике и инфраструктурным проектам:
- Пример с Арктикой демонстрирует, что при наглядной прибыльности совместные проекты с западом возможны, если политика изменится.
- Северный широтный ход и новые порты на Севере России – необходимые условия для долгосрочного развития, но реализация пока идет медленно из-за ограниченных ресурсов.
- Объем необходимых инвестиций огромен (несколько триллионов долларов), но в нынешних экономических условиях финансирование проектов идет по остаточному принципу.
4. Строительная отрасль как драйвер:
- Именно инфраструктурное и промышленное строительство может стать локомотивом российского роста, как уже было во время пандемии.
- Однако в жилищном строительстве наблюдается «пузырь» – рост цен не приводит к росту реального достатка населения.
- Для новой индустриализации нужно создавать промышленные города с доступным, возможно даже бесплатным жильем, снабженным всей необходимой социальной инфраструктурой.
- Приводится идея Александра Галушки (доктрина «Кристалл Роста»): синтез советского опыта индустриализации с передовыми зарубежными практиками.
5. Недостаток стратегического планирования:
- В России отсутствует целостная система стратегического планирования и координации между ведомствами, бизнесом и обществом.
- Необходимость создания эффективных площадок и структур для принятия долгосрочных решений.
Выводы и философское осмысление:
В центре обсуждения лежит, казалось бы, утилитарная, но в действительности глубоко философская проблема: можно ли устойчивое развитие и технологический прорыв обеспечить исключительно внутренними средствами, или для этого необходима интеграция с глобальной экономикой?
С одной стороны, интервью затрагивает известный парадокс — Россия обладает колоссальными ресурсами и потенциалом, однако реальные ограничители — институциональные, технологические и инфраструктурные — гораздо важнее, чем формальная нехватка зарубежных инвестиций.
Интересно, что участники беседы смотрят на экономическое развитие не как на линейный процесс, обусловленный только финансовыми вливаниями, а как на сложный клубок переплетений – исторических прецедентов, психологических и политических барьеров, а также глубоких культурных различий. В этом Россия чем-то напоминает человека, который озабочен не только материальным достатком, но и поиском устойчивой идентичности: принять ли чужой опыт, но остаться под чьим-то контролем, или двигаться своим тихим путем, пусть медленно и с ошибками?
Образ северных железных дорог и новых городов — хороший символ устремления в будущее, требующего смелости, системной воли, но и открытости к инновациям. Собственное стратегическое мышление становится не менее важным ресурсом, чем капиталы или нефть.
Всё это поднимает вопрос: возможно ли в XXI веке формировать «великую страну» без способности к коллективному стратегическому видению и обновлению институтов? И может ли внутренняя самодостаточность заменить доверие мира и обмен знаниями, или без них любая внутренняя мобилизация обречена на изоляцию?
Открытый вопрос для размышления:
Где проходит граница между заботой о суверенитете и закрытостью к миру? Может ли страна — а по аналогии и человек — обрести подлинную силу, если осознанно учится не только у себя, но и у других, сохраняя свой стержень, но не препятствуя обновлению? Или истинная устойчивость всегда требует поиска баланса между открытостью и внутренней собранностью, и этот поиск — сам по себе единственно возможный путь к истине?