Новые формы глобальной преступности: цифровое мошенничество и криминал.

Цифровая среда значительно расширяет возможности для совершения противоправных деяний: вместо того, чтобы искать индивидуальные, «физические» подходы к гражданам в реальной жизни (на улицах, в транспорте и в организациях), что требует больших издержек, злоумышленник получает в цифровой среде широкий и постоянный доступ к потенциальным жертвам в масштабе всей страны. Государство пока не успевает защитить граждан от этого вала цифрового криминала – ни в области правового регулирования, ни в области правоприменения.

Мы можем это видеть на примере «цунами» мошеннических звонков последних лет, достигшего в 2025 году беспрецедентной цифры в 20 млн. мошеннических звонков ежедневно. Были проданы или украдены из баз данных банков и мобильных операторов личные данные десятков миллионов граждан (ФИО, номера телефонов, номера кредитных договоров и т.п.), украдены сотни миллиардов рублей клиентов банков. Оценка ежегодного фактического ущерба от мошеннических действий, совершаемых дистанционно, колеблется в диапазоне от 200 до 500 млрд. руб. ежегодно, т.е. около 1 млрд. руб. в день.

Цифровая среда не снижает, а повышает риски совершения преступлений по следующим причинам:

– лёгкость совершения преступлений. Для кражи данных, шантажа и пр. достаточно нескольких кликов мышкой, не требуется и высокой квалификации (достаточно владения смартфоном или компьютером на уровне базового пользователя и наличия доступа к данным); – лёгкость сокрытия следов преступлений. Цифровые преступления практически невидимы, у большинства населения и даже у правоохранителей нет эффективного способа для обнаружения преступников. Более того, преступник с достаточным уровнем квалификации и доступа к данным может после совершения преступления уничтожить следы доступа к данным, ведь это просто текстовые файлы журналов работы серверов и приложений; – отсутствие корпоративного (профессионального) осуждения. Лишь самые вопиющие нарушения закона и морали (такие, как распространение детской порнографии) получают выраженную негативную оценку интернет-сообщества и профессиональных кругов (блогеров, SMM-щиков, рекламораспространителей, журналистов и др.). В остальном действия по манипуляции пользователями, распространению фейков, травле и пр. далеко не всегда вызывают эффект «потери лица» (репутации) и правовые последствия. Моральные нормы в цифровом пространстве продолжают стремительно демонтироваться. Это приводит к ощущению «несерьёзности» происходящего и вседозволенности у пользователей, формирует оправдания в духе «все так делают». Становится «можно всё»; – отсутствие неотвратимости. Несмотря на принятые в 2024 году поправки, ужесточающие ответственность хозяйствующих субъектов за утечки и продажу данных , в правоприменительной практике по-прежнему отсутствуют примеры наказания физических лиц, организующих кражу персональных данных. Напротив, общественный резонанс вызывают случаи, когда утечка базы данных в миллионы пользовательских строк обходилась компании в несколько десятков тысяч рублей административного штрафа. Вследствие этого кибермошенники и коррумпированные инсайдеры продолжают оставаться уверенными в своей безнаказанности ; – сбор, хранение и использование персональных данных в «серой правовой зоне» приводит к тому, что эти данные фактически стали товаром. В России по-прежнему можно купить все данные на конкретного гражданина за несколько тысяч рублей. Специально проводимые эксперименты показывают, что за несколько часов можно купить набор фото и видео о своей поездке в другой город, полученный с камер системы «Безопасный город» – посмотреть на себя в аэропорту и на улицах посещённого города. Система «коврового» видеонаблюдения за всеми гражданами, созданная якобы для безопасности – уже страдает уязвимостями, вызванными не «закладками» и «троянами», а человеческим фактором и коррупционной ёмкостью таких сервисов.

Отрывок из доклада СПЧ – “Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0″