Исход 3.0. Письмо читателя, действующего офицера.
Исход 3.0. Письмо читателя, действующего офицера.
“Андрей Андреевич, добрый день! Вот какие мысли возникают.
В истории РФ исход офицеров из армии происходил в 90-е. Про это время расписывать особо нечего. Все помнят сколько мерзости было, и почему люди уходили.
2-й исход был в нулевых. В году эдак 2007 лейтенант получал меньше 10 т.р. в месяц. В конце нулевых различными приказами стали устанавливаливать существенные надбавки. Потом в начале 10-х денежное довольствие военным хорошо подняли, что естественным образом сказалось и на конкурсы в военные вузы.
И вот сейчас происходит 3-й исход, несколько оттянутый объявлением частичной мобилизации – те, у кого заканчиваются контакты, не могут уволиться, должны служить дальше до её отмены. Как можно понять, большинство из этой категории сильного рвения в службе не проявляют, а число таких немаленькое и постоянно растёт.
Вызвано это “не рвение” очевидными причинами:
- низкие зарплаты;
- огромный процент по ипотеке для одних и растянувщаяся очередь на жилищную субсидию для других;
- существенно возросшая вне зоны сво “интенсивность” (назовём это так) службы. В некоторых частях люди 5,5 месяцев на службе практически нонстоп (про выходные не говорим, спят по часов 4-6) потом отпуск 2 недели и так снова.
-
ощущение бесперспективности усиливают отсутствие продвижения по службе (если люди не уходят на дембель, значит мест для продвижения гораздо меньше)
-
и, что особенно важно, огромный ворох нерешаемых многие годы проблем, даже не смотря на определенный прогресс, наметившийся с началом спецоперации;
-
отдельно отмечу важную для себя деталь – нет ощущения, что армия сейчас функционирует как монолитная система с определённой целью. Разные департаменты, управления и службы работают без оглядки на соседей, натягивая на себя одеяло, придавая себе важности, и “заваливая” части бумажками. Постоянно возникает ощущение борьбы с ветрянными мельницами.
Эти и многие другие причины не раз указывались в разных ТГ-каналах.
Вообще причины оттока довольно очевидные, но порой складывается ощущение, что докладывая на самый верх, о том как в армии дела, в статистику включают военнослужащих из центрального аппарата, которые имеют немалые надбавки в денежном довольствии, повышенные тарифы и прочие плюсы по сравнению с “простой” армией. Тем самым на бумаге могут сглаживаться некоторые острые проблемы. Хотя и там сейчас служба очень напряжённая.
Горечь добавляет то, что зачастую уходят толковые, которые найдут себя на гражданке. Но как раз такие нужны в армии. В то же время довольно посредственные офицеры, понимающие, что на гражданке они не нужны, готовы выполнять любые наиглупейшие указания и озадачивать ими своих подчинённых.
Однако есть и другие маркеры системного сбоя, на которые не все обращают внимание.
Например, всё больше офицеров начинают “шабашить” – от самого простого (таксуют, укладывают ламинат) до более интересного (операции с недвижимостью), а молодые и толковые – удалённо в IT начинают себя пробовать.
И еще факт: сыновья и младшие братья военных. В последние годы далеко не все ребята из их числа идут по стопам своих старших. Династии прекращаются.
Подростки знают о всех перечисленных трудностях от своих близких и не горят желанием идти в армию. И как бы это страшно не звучало, но и многие офицеры, не хотят, чтобы дети шли в военные вузы.
Наказывая тех офицеров, чьи дети не пошли в военный вуз, (да есть и такое, также вот контролировали, чтобы дети вступали в ряды юнармии), ситуацию не исправить.
Сиюминутный результат, вместо “игры в долгую”, так что ли?
Примером является история, как Бисмарк наводнил Германию модельками корабликов для детей, чтобы получить сотни инженеров и морских офицеров.
Не получится оперативно принять меры и быстро доложить на верх, что всё исправили. Плоды ваших трудов будут пожинать позже другие.
Вообще, думал несколько дней, отправлять этот текст или нет.
Но вчера вызвал Яндекс такси, а за мной приехал знакомый офицер. И сомнения пропали.”
Автор, служит далеко от столицы. Оставлять службу не собирается даже после Победы.
Комментарий редакции
1. История исходов офицеров из армии России:
- Первый — массовый уход офицеров в 90-е годы из-за разрухи, нищеты и моральной разобщённости.
- Второй — уход в начале 2000-х, обусловленный крайне низкими зарплатами и отсутствием перспектив; эта тенденция резко сократилась после повышения денежного довольствия, что привело к росту конкуренции в военных вузах.
- Третий исход — актуальная волна, начавшаяся в период частичной мобилизации, когда уход блокируется контрактными обязательствами. После окончания контрактов/мобилизации офицеры массово уходят.
2. Причины нынешнего исхода:
- Низкие зарплаты, особенно вне центральных аппаратов.
- Высокие процентные ставки по ипотеке, затянувшиеся очереди на жильё.
- Возросшая интенсивность службы: долгие периоды без выходных, недосып, короткие отпуска.
- Отсутствие перспектив карьерного роста из-за «затыкания» мест неуходящими по демобилизации.
- Множество нерешаемых годами проблем, несмотря на определённые улучшения после СВО.
- Армия не выглядит единой системой: ведомства действуют разрозненно, бюрократия нарастает, фрагментарность и отчетность важнее результата.
- На верхний уровень доходит статистика, искажающая реальную ситуацию в войсках (фокусировка на благополучии центральных аппаратов).
- Уходят, как правило, компетентные сотрудники, находящие себя на «гражданке», а остаются посредственные, менее востребованные вне армии.
- Все чаще офицеры подрабатывают (таксистами, в ремонте, в IT), что говорит о снижении престижа профессии и качестве жизни.
- Прекращение армейских династий: дети офицеров отказываются идти по стопам родителей из-за осведомлённости о трудностях службы.
3. Системные последствия и ошибки управления:
- Наказание офицеров за нежелание детей поступать в военные вузы не исправляет ситуацию, а лишь усугубляет долгосрочные проблемы.
- Для решения вопроса необходима игра «в долгую», как это делал, например, Бисмарк, готовя специалиста через продвижение престижности профессии.
- Решения, направленные на «отчитаться» быстро (временные меры, отклики на требования реальности), не устраняют коренных причин и только сглаживают острые углы.
4. Личная позиция автора письма:
- Наблюдая всё это, офицер сам уходить не собирается, но прекрасно понимает мотивацию уходящих, отмечая личные встречи с ними даже в быту (пример с таксистом-офицером).
---
Вывод:
В письме действующего офицера отчётливо звучит мотив системного кризиса армии: объективные, накапливавшиеся годами проблемы (экономические, управленческие, ценностные) провоцируют третий за постсоветскую историю исход офицерских кадров. Система реагирует на вызовы поверхностно, закрываясь бюрократией и статистикой, отчуждённой от живого опыта рядовых военных. Наказания, скороспелые административные меры и игнорирование реального положения только усугубляют отток талантливых людей.
Особо интересно сопоставление: система пытается оперировать внешними, количественными показателями (количество контрактников, «правильная» статистика), пренебрегая внутренними качествами и долговременной мотивацией, как в тех же идеалистических или религиозных учениях происходит замена духа на ритуал. Это создаёт эффект раздробленности — как в научных коллективах, где цель работы теряется за отчетностью и борьбой ведомств за влияние.
Важно, что движение к истине здесь не может быть линейным или однократным — улучшить ситуацию за счёт формальных мер нельзя. Необходимо создавать смысл, привлекательность и единство профессии заново, работать с глубинными мотивациями людей, их ощущением принадлежности, перспективы, уважения к себе и к труду.
Письмо очень прагматично, но не лишено философской печали: система отчужденности поглощает смыслы, и ключевое «служение» превращается в формальный набор обязанностей.
---
Практический вывод:
Если не признавать многослойности проблемы и не пересматривать фундаментальные основания службы — престиж, мотивацию, качество жизни — любая попытка «удержать» офицеров административно лишь отсрочит новый кризис. Необходимо осознанное движение к целостности, внимание к человеку, не только к статистике.
Всё это выводит нас на вопрос:
Может ли система, заточенная на контроль, выживание и отчёт, найти в себе ресурсы для вдохновения и смыслов — или же настоящая мотивация всегда рождается из личной свободы и глубокой честности перед собой, которые невозможно внедрить административно?