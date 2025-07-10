Исход 3.0. Письмо читателя, действующего офицера.

“Андрей Андреевич, добрый день! Вот какие мысли возникают.

В истории РФ исход офицеров из армии происходил в 90-е. Про это время расписывать особо нечего. Все помнят сколько мерзости было, и почему люди уходили.

2-й исход был в нулевых. В году эдак 2007 лейтенант получал меньше 10 т.р. в месяц. В конце нулевых различными приказами стали устанавливаливать существенные надбавки. Потом в начале 10-х денежное довольствие военным хорошо подняли, что естественным образом сказалось и на конкурсы в военные вузы.

И вот сейчас происходит 3-й исход, несколько оттянутый объявлением частичной мобилизации – те, у кого заканчиваются контакты, не могут уволиться, должны служить дальше до её отмены. Как можно понять, большинство из этой категории сильного рвения в службе не проявляют, а число таких немаленькое и постоянно растёт.

Вызвано это “не рвение” очевидными причинами:

низкие зарплаты;

огромный процент по ипотеке для одних и растянувщаяся очередь на жилищную субсидию для других;

существенно возросшая вне зоны сво “интенсивность” (назовём это так) службы. В некоторых частях люди 5,5 месяцев на службе практически нонстоп (про выходные не говорим, спят по часов 4-6) потом отпуск 2 недели и так снова.

ощущение бесперспективности усиливают отсутствие продвижения по службе (если люди не уходят на дембель, значит мест для продвижения гораздо меньше)

и, что особенно важно, огромный ворох нерешаемых многие годы проблем, даже не смотря на определенный прогресс, наметившийся с началом спецоперации;

отдельно отмечу важную для себя деталь – нет ощущения, что армия сейчас функционирует как монолитная система с определённой целью. Разные департаменты, управления и службы работают без оглядки на соседей, натягивая на себя одеяло, придавая себе важности, и “заваливая” части бумажками. Постоянно возникает ощущение борьбы с ветрянными мельницами.

Эти и многие другие причины не раз указывались в разных ТГ-каналах.

Вообще причины оттока довольно очевидные, но порой складывается ощущение, что докладывая на самый верх, о том как в армии дела, в статистику включают военнослужащих из центрального аппарата, которые имеют немалые надбавки в денежном довольствии, повышенные тарифы и прочие плюсы по сравнению с “простой” армией. Тем самым на бумаге могут сглаживаться некоторые острые проблемы. Хотя и там сейчас служба очень напряжённая.

Горечь добавляет то, что зачастую уходят толковые, которые найдут себя на гражданке. Но как раз такие нужны в армии. В то же время довольно посредственные офицеры, понимающие, что на гражданке они не нужны, готовы выполнять любые наиглупейшие указания и озадачивать ими своих подчинённых.

Однако есть и другие маркеры системного сбоя, на которые не все обращают внимание.

Например, всё больше офицеров начинают “шабашить” – от самого простого (таксуют, укладывают ламинат) до более интересного (операции с недвижимостью), а молодые и толковые – удалённо в IT начинают себя пробовать.

И еще факт: сыновья и младшие братья военных. В последние годы далеко не все ребята из их числа идут по стопам своих старших. Династии прекращаются.

Подростки знают о всех перечисленных трудностях от своих близких и не горят желанием идти в армию. И как бы это страшно не звучало, но и многие офицеры, не хотят, чтобы дети шли в военные вузы.

Наказывая тех офицеров, чьи дети не пошли в военный вуз, (да есть и такое, также вот контролировали, чтобы дети вступали в ряды юнармии), ситуацию не исправить.

Сиюминутный результат, вместо “игры в долгую”, так что ли?

Примером является история, как Бисмарк наводнил Германию модельками корабликов для детей, чтобы получить сотни инженеров и морских офицеров.

Не получится оперативно принять меры и быстро доложить на верх, что всё исправили. Плоды ваших трудов будут пожинать позже другие.

Вообще, думал несколько дней, отправлять этот текст или нет.

Но вчера вызвал Яндекс такси, а за мной приехал знакомый офицер. И сомнения пропали.”

Автор, служит далеко от столицы. Оставлять службу не собирается даже после Победы.