Продолжение серии «Простые вопросы историку». В этом выпуске Григорий Прядко отвечает на 15 ключевых вопросов о Бенито Муссолини, диктаторе, который создал фашизм, вдохновил Гитлера, но в итоге был казнён собственным народом.

В этом видео:

— Как сын кузнеца стал диктатором Италии?

— Почему итальянцы сначала поддерживали Муссолини, а потом его ненавидели?

— Какие преступления совершил итальянский фашизм?

— Правда ли, что Гитлер учился у Муссолини?

— И почему в Италии до сих пор остались памятники диктатору?

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/3-sgd8kRavdBwA

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#муссолини #фашизм #италия

00:00 — Ваши вопросы о Бенито Муссолини

00:33 — 1. Муссолини — сын кузнеца?

02:44 — 2. Как Муссолини пришёл к власти?

05:59 — 3. Муссолини хороший оратор?

09:07 — 4. Почему итальянцы поддержали фашизм?

10:45 — 5. Почему итальянские коммунисты проиграли?

12:01 — 6. Муссолини был марксистом?

13:36 — 7. Политическая программа Муссолини

18:54 — 8. Муссолини безобиднее Гитлера?

21:33 — 9. Муссолини — учитель Гитлера

24:36 — 10. Отношения Муссолини и Франко

26:12 — 11. Разногласия Гитлера и Муссолини

28:55 — 12. Что Муссолини хотел захватить в СССР?

31:43 — 13. Итальянцы добровольно шли на войну с СССР?

32:37 — 14. Зачем Муссолини расстреляли без суда?

36:53 — 15. В Италии всё ещё стоят памятники Муссолини?