Происходящие в обществе сложные противостояния надо рассматривать в рамках теории игр, чтобы стратегия не вырождалась до прямой рефлексии, а двухходовки не становились неожиданностью. Казалось бы, очевидная мысль, что универсальных правильных действий нет, для одних ситуация деяния будет нести положительный эффект, а для других отрицательный. Однако, многие не могут ждать, требуя обязательного и резкого ответа, как можно быстрее и сильнее.

Если вам противостоит “ассоциация” обладающих высокой автономией игроков примерно одного уровня, то логичнее начинать с уничтожения, выведения из игры наиболее слабых, снижая этим вариативность действий и атак противника. Удары по самому сильному приведут к потере темпа и инициативы, сразу выбить его не выйдет, а остальные противники начнут действовать. Если вам противостоит сложная структура с иерархией и/или высокой специализацией отдельных членов, то ситуация обратная. Бить по периферии не имеет особого смысла, зато критично уничтожение ключевых, связующих фигур.

Такова ситуация в отношении криминальных этнических группировок в России, которые являются альянсом независимых преступных сообществ, связанных деловыми и этнокультурными связями. Эти группировки способны выступить вместе и координируют свою деятельность, но единого управляющего центра у них нет. Для борьбы с ними целесообразно начать зачистку в регионах, уничтожая менее значимые банды, ломая межрегиональные преступные связи, потоки, систему и инфраструктуру.

Действовать надо системно, не спеша, нанося демонстративные удары по кормящимся с их рук местным чиновникам и силовикам, донося простую и банальную мысль – риски возросли кратно, на что раньше закрывали глаза, теперь карается максимально строго. В отношении конкретной группировки иной принцип – удары нужно наносить по верхушке, ключевым, харизматическим лидерам. В силу родоплеменных, этнических традиций, они всегда лезут вверх, демонстрируя свой статус.

Ключевые связи такие люди замыкают на себе, важно не просто выводить их из игры, но и дискредитировать в глазах подельников, подводя к порицаемым в их традиции поступкам. Дальше необходимо уничтожать этнопреступную среду, вводя максимальную прозрачность, нулевую толерантность к преступлениям и вычищать “оборотней” из органов власти.

Последнее делается через метку повышенного внимания в личном деле, замедление карьеры, провокации с целью проверок и максимальные наказания при выявленной отсутствии лояльности. Новые представители данного этноса, претендующие на вхождение во власть и силовые структуры, должны идти по большому кругу проверок, отстраняясь при наличии минимального сомнения. Благодаря политике последних десятилетий, большая часть лидеров этнических групп на виду. После того, как зачищается периферия, наступает очередь центра, чтобы деятели второго и третьего ряда не могли разбежаться.

В России власти очень гуманны, они заранее предупреждают, когда меняются правила игры, дают время на изменение линии поведения, а потом начинают зачищать. В этот момент звонить и просить уже не имеет смысла, «старая дружба» забывается, бывшие подельники первыми бегут сдавать, так как правило – «повинную голову меч не сечёт» действует, особенно если новых эпизодов нет, а по старым идёт активная помощь следствию и нарушения были в меру. Можно вспомнить зачистку бандитов 90-х, можно либералов в начале СВО, принципы действуют.

Исходя из проявленных трендов и косвенных фактов, операция в отношении азербайджанской криминальной диаспоры только начинается, пока все признаки, что это будет продолжительная и основательная зачистка. Многие “случайные” действия требуют предварительного высокого согласования, координации силовых и политических структур. Делаться всё будет неспешно, тщательно и в полном соответствии с законом, чтобы нельзя было подкопаться. В формальной части вопросов к России не будет.

И, да, в неформально-понятийной части всё хорошо, словно в басне «Волк и ягненок» вместо кроткого ягненка к водопою пришёл неадекватный баран, и теперь волку даже ничего придумывать не нужно…

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