Лекция Александра Колпакиди разворачивается как размышление на тему кризиса левого движения, деградации социальных институтов и трудной дилеммы между пассивным сопротивлением (пример Ганди) и активной борьбой (пример Че Гевары). Рассмотрим структуру этих размышлений и вычленим главные тезисы.
1. Мир как территория обмана, манипуляции и деградации
- Колпакиди многократно подчеркивает: современное человечество переживает системный регресс — научный, образовательный, культурный, этический.
- В качестве симптомов названы покупные публикации, падение образовательных стандартов, массовое искажение истории («переписывание под угоду власти»), вытеснение науки шарлатанством, а коллективизма — цинизмом, индивидуализмом, фрагментацией общества и т.н. “дегуманизацией”.
2. Технологический уклад и ненужные миллиарды
- Лектор соглашается с озвученной тезой, что наступающий “шестой технологический уклад” ведет к сокращению потребности в массах людей; «миллиарды станут не нужны».
- Это структурно связано с расчеловечиванием, разрушением традиционной морали, атомизацией – процессы обслуживают интересы глобальной элиты, стремящейся к контролю и сокращению численности.
3. Кризис левого движения: отсутствие идеологии будущего
- Основная драматическая мысль: левое движение исчерпало былую жизненность, во многом потому, что идеология осталась в прошлом веке, неадекватна техническим и социальным переменам нового времени.
- Современные “левой волны” (студенты, меньшинства, маргинальные группы) не стали “революционным авангардом”, как ожидали теоретики вроде Маркузе, а многие левые лидеры (пример Франции, Германии, Италии) теперь встроены в системы власти или откровенно разложились.
- Левые фрустрированы, фрагментированы, погрязли в унынии, маргинализации, фриковатости, не могут предложить воодушевляющий проект будущего (“образ победы”).
4. Национализм, интернационализм и поиск баланса
- Колпакиди критично относится и к национализму (обращая внимание на опасные тенденции “подмены населения”, миграционные кризисы), и к механическому интернационализму (который ныне не работает).
- Подчеркивается необходимость теоретической корректировки левого движения с учетом изменившейся структуры классов, этнических вызовов и реального положения народов — требуется «новая идеология», основанная на современных реалиях и опыте национально-освободительных движений.
5. Ганди или Че: сопротивление и действующее начало
- На вопрос “что делать” лектор рассматривает две классические фигуры: Ганди (ненасильственное сопротивление) и Че Гевару (активная вооружённая борьба).
- Важное замечание: успехи Ганди в освобождении Индии невозможны вне “контекста” — подспудной роли армии, коммунистического движения и влияния СССР, а не только благодаря мирным методам.
- Че Гевара противопоставляется как пример инициативы снизу, самоорганизации, самостоятельной героической борьбы. Колпакиди считает более перспективным для современных условий путь активной агитации, самоорганизации, единства действия (но не экстремизма), а не ожидание пассивного “пробуждения”.
6. Манипуляции, элиты, глубинное государство
- Акцентируется идея о невидимых элитах, “глубинном государстве”, которые контролируют историю, подменяют декорации, манипулируют общественным сознанием через СМИ, историю, политику, символы.
- Кризис доверия ко всем “альтернатива”: ни Трамп, ни Лепен, ни изменения на Западе не ведут к подлинному освобождению, поскольку “смена пластинок” не решает фундаментальных проблем системы.
7. Опыт “малых героев” и возвращение смысла
- С надеждой говорится о потенциальном “единстве” разобщённых левых, как только появится реальный шанс на успех, проект, ценностный стержень — исторические примеры показывают: когда появляется “сияющая цель” (образ победы, реальный шанс изменений), инертные массы способны рвануть вперёд, “старики и студенты” восстанавливают былую страсть и решимость.
- Отдельно отмечается важность героических образов: нужны примеры Че Гевары, Фиделя, националистов, переросших в левых патриотов и т.д. — то есть фигуры, вдохновляющие к подлинной борьбе, а не к ритуальному возложению цветов.
---
Выводы и философская рефлексия
В чём суть дилеммы: “оружие критики или критика оружием”?
Колпакиди видит бесперспективность чисто “мирного” ожидания и болтовни (“Ганди-Шманди” без реального действия), но и простое воспроизведение “героической революционности” в духе Че — не универсальное решение, учитывая современную систему тотального контроля, манипуляции и стирания границ между истинным и фальшивым. Необходима синтетическая стратегия: интеллектуальная агрессия, идеологическое обновление, организационный энтузиазм, действие, но при этом трезвость, эмпатия, отказ от фанатичной близорукости — как национализма, так и космополитической абстракции.
Какой путь для “левых” вперед?
Обретение “образа победы” — ключевая задача. Без мечты и образца победы левые движения обречены либо на фриковатость, либо на вырождение. Идеология нового времени должна быть сконструирована не сверху (элитными вдохновителями), а сквозь личные, разноплановые практики, признание многообразия путей к свободе, коллективного, но не унифицированного, сопротивления деградации.
Прагматический смысл и открытый вопрос
Колпакиди призывает не к фанатизму, а к созданию среды для искреннего действия и образования — не в смысле ритуальных лозунгов, а в смысле поиска смыслов, переплетения национального и универсального, чтения истории не как догмы, а как предупреждения и урока.
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Открытый вопрос:
Если “оружие критики” и “критика оружием” не дают окончательного ответа, какова реальная возможность развития подлинно нового коллективного смысла в условиях современной всеохватывающей дегуманизации и цифровой манипуляции? Может ли сегодня родиться идеология “будущего”, объединяющая людей не “против” кого-то, а ради воплощения осознанной, человеческой, творческой жизни? И где проходят границы между необходимым сопротивлением и новым соблазном фанатизма?
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Комментарий редакции
Лекция Александра Колпакиди разворачивается как размышление на тему кризиса левого движения, деградации социальных институтов и трудной дилеммы между пассивным сопротивлением (пример Ганди) и активной борьбой (пример Че Гевары). Рассмотрим структуру этих размышлений и вычленим главные тезисы.
1. Мир как территория обмана, манипуляции и деградации- Колпакиди многократно подчеркивает: современное человечество переживает системный регресс — научный, образовательный, культурный, этический.
- В качестве симптомов названы покупные публикации, падение образовательных стандартов, массовое искажение истории («переписывание под угоду власти»), вытеснение науки шарлатанством, а коллективизма — цинизмом, индивидуализмом, фрагментацией общества и т.н. “дегуманизацией”.
2. Технологический уклад и ненужные миллиарды- Лектор соглашается с озвученной тезой, что наступающий “шестой технологический уклад” ведет к сокращению потребности в массах людей; «миллиарды станут не нужны».
- Это структурно связано с расчеловечиванием, разрушением традиционной морали, атомизацией – процессы обслуживают интересы глобальной элиты, стремящейся к контролю и сокращению численности.
3. Кризис левого движения: отсутствие идеологии будущего- Основная драматическая мысль: левое движение исчерпало былую жизненность, во многом потому, что идеология осталась в прошлом веке, неадекватна техническим и социальным переменам нового времени.
- Современные “левой волны” (студенты, меньшинства, маргинальные группы) не стали “революционным авангардом”, как ожидали теоретики вроде Маркузе, а многие левые лидеры (пример Франции, Германии, Италии) теперь встроены в системы власти или откровенно разложились.
- Левые фрустрированы, фрагментированы, погрязли в унынии, маргинализации, фриковатости, не могут предложить воодушевляющий проект будущего (“образ победы”).
4. Национализм, интернационализм и поиск баланса- Колпакиди критично относится и к национализму (обращая внимание на опасные тенденции “подмены населения”, миграционные кризисы), и к механическому интернационализму (который ныне не работает).
- Подчеркивается необходимость теоретической корректировки левого движения с учетом изменившейся структуры классов, этнических вызовов и реального положения народов — требуется «новая идеология», основанная на современных реалиях и опыте национально-освободительных движений.
5. Ганди или Че: сопротивление и действующее начало- На вопрос “что делать” лектор рассматривает две классические фигуры: Ганди (ненасильственное сопротивление) и Че Гевару (активная вооружённая борьба).
- Важное замечание: успехи Ганди в освобождении Индии невозможны вне “контекста” — подспудной роли армии, коммунистического движения и влияния СССР, а не только благодаря мирным методам.
- Че Гевара противопоставляется как пример инициативы снизу, самоорганизации, самостоятельной героической борьбы. Колпакиди считает более перспективным для современных условий путь активной агитации, самоорганизации, единства действия (но не экстремизма), а не ожидание пассивного “пробуждения”.
6. Манипуляции, элиты, глубинное государство- Акцентируется идея о невидимых элитах, “глубинном государстве”, которые контролируют историю, подменяют декорации, манипулируют общественным сознанием через СМИ, историю, политику, символы.
- Кризис доверия ко всем “альтернатива”: ни Трамп, ни Лепен, ни изменения на Западе не ведут к подлинному освобождению, поскольку “смена пластинок” не решает фундаментальных проблем системы.
7. Опыт “малых героев” и возвращение смысла- С надеждой говорится о потенциальном “единстве” разобщённых левых, как только появится реальный шанс на успех, проект, ценностный стержень — исторические примеры показывают: когда появляется “сияющая цель” (образ победы, реальный шанс изменений), инертные массы способны рвануть вперёд, “старики и студенты” восстанавливают былую страсть и решимость.
- Отдельно отмечается важность героических образов: нужны примеры Че Гевары, Фиделя, националистов, переросших в левых патриотов и т.д. — то есть фигуры, вдохновляющие к подлинной борьбе, а не к ритуальному возложению цветов.
---
Выводы и философская рефлексия
В чём суть дилеммы: “оружие критики или критика оружием”?
Колпакиди видит бесперспективность чисто “мирного” ожидания и болтовни (“Ганди-Шманди” без реального действия), но и простое воспроизведение “героической революционности” в духе Че — не универсальное решение, учитывая современную систему тотального контроля, манипуляции и стирания границ между истинным и фальшивым. Необходима синтетическая стратегия: интеллектуальная агрессия, идеологическое обновление, организационный энтузиазм, действие, но при этом трезвость, эмпатия, отказ от фанатичной близорукости — как национализма, так и космополитической абстракции.
Какой путь для “левых” вперед?
Обретение “образа победы” — ключевая задача. Без мечты и образца победы левые движения обречены либо на фриковатость, либо на вырождение. Идеология нового времени должна быть сконструирована не сверху (элитными вдохновителями), а сквозь личные, разноплановые практики, признание многообразия путей к свободе, коллективного, но не унифицированного, сопротивления деградации.
Прагматический смысл и открытый вопрос
Колпакиди призывает не к фанатизму, а к созданию среды для искреннего действия и образования — не в смысле ритуальных лозунгов, а в смысле поиска смыслов, переплетения национального и универсального, чтения истории не как догмы, а как предупреждения и урока.
___
Открытый вопрос:
Если “оружие критики” и “критика оружием” не дают окончательного ответа, какова реальная возможность развития подлинно нового коллективного смысла в условиях современной всеохватывающей дегуманизации и цифровой манипуляции? Может ли сегодня родиться идеология “будущего”, объединяющая людей не “против” кого-то, а ради воплощения осознанной, человеческой, творческой жизни? И где проходят границы между необходимым сопротивлением и новым соблазном фанатизма?