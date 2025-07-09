В этом видео Фёдор Лисицын рассказывает о книге Гарри Донована «Встреча с неизвестным: загадка бразильского НЛО». Автор описывает один из самых таинственных случаев с НЛО, который произошел в 1996 году в Бразилии. В книге исследуется встреча с инопланетянами, включая расследование их предполагаемой высадки недалеко от города Вараин. Уфологи и журналисты выдвигают различные гипотезы и интерпретации.

Гарри Донован подробно рассказывает о происшествии, реакции местных властей и жителей, а также о возможных причинах загадочных событий. Книга предлагает многогранный взгляд на феномен НЛО через призму журналистского расследования.

Книга "Встреча с неизвестным. Загадка бразильского НЛО.Гарри Донован":

https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/publitsistika-322/47239-vstrecha-s-neizvestnym-zagadka-brazilskogo-nlo-garri

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/443859044/detail.aspx

Книга "Глобальный разлом: Почему стабильность это иллюзия. Мэйсон Эшбери.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/globalnyy-razlom-pochemu-stabilnost-eto-illyuziya-meyson-eshberi-1813002342/?at=x6tPpxv36hvWBkYYC8j2QZMuL5Qq66crjQ2rkhXAwqmy

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/309386123/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

00:39 Сюжет книги

01:30 Параллели с Розуэльским инцидентом

01:53 Роль журналиста и уфолога

03:44 Мнение уфологов о скрытии информации

06:26 Обсуждение НЛО

09:01 Научные подходы к НЛО

10:37 Круги на полях

12:17 Истории лётчиков

14:12 Снижение интереса к НЛО

15:38 Пики встреч с НЛО

16:28 Палеоконтакты в СССР

17:44 Наблюдения НЛО в древности

20:25 Средние века и НЛО

22:25 Новое время и охота на ведьм

24:25 После Второй мировой войны

27:14 Современные наблюдения

28:01 Бразильский инцидент

30:45 Истории о похищениях инопланетянами

31:34 Характерные черты инопланетян

32:28 Контакты с инопланетянами в Бразилии

33:17 Описание города Врагиня

34:09 Экономическая активность в регионе

35:08 Сравнение с Розуэльским инцидентом

36:34 Реакция военных и властей

37:50 Интервью с очевидцами

41:21 Оказание медицинской помощи инопланетянину

43:08 Гибель сержанта

43:35 Международная уфологическая конференция

44:16 Наблюдения за инопланетянами

44:53 Рекомендация книги

45:25 Краткое содержание книги

46:09 Версии о причинах гибели животных

47:06 Сравнение с исследованиями доктора Леера

#НЛО #Инопланетяне #Бразилия #РозуэльскийИнцидент #Уфология #ГарриДонован #Загадки #Книга #УфологическоеРасследование #ФеноменНЛО #КосмическиеКонтакты #Палеоконтакты #УфологическиеИсследования #Конспирология #ТайныБразилии #НЛО1996 #ИнопланетныеКонтакты #СекретыНЛО