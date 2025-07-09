Главная » Видео, Новые технологии, Политика, Творчество

Не опять, а снова, или Способен ли MAX заменить Telegram | Андрей Масалович

27 0
Переслано от: Точка Сборки

Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot

Кибердед Андрей Масалович, эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке, о возможной новой блокировке Telegram и попытке замены его мессенджером МАХ, вопросов к безопасности которого очень много.

Ведущая: Александра Троцкая, руководитель проекта «Клуб Кибердеда» (https://t.me/deedcoin_club)

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Паника вокруг блокировки Telegram и ожидания замены на MAX:
- В обществе возникли слухи о скором закрытии Telegram и возможной обязательной замене его российским мессенджером MAX.
- Политики, включая Боярского, разогрели эти опасения, хотя официальные лица неоднократно опровергали планы по немедленному запрету Telegram, оставляя лазейку: «если будет выполнять наши требования».

2. Проблема доверия к Telegram и его создателю:
- Павел Дуров изначально декларировал принципиальную независимость и отказ от сотрудничества со спецслужбами, однако вскрылись факты его взаимодействия с органами в ОАЭ и Франции.
- Возникли противоречия между публичными заявлениями и действиями компании, что подрывает доверие к приватности сервиса.
- Внутренняя команда модерации Telegram теперь самостоятельно определяет, какие данные о пользователях передавать спецслужбам разных стран.

3. Приватность и шифрование:
- Проговаривалась неуверенность в абсолютной защищённости и приватности, свойственной любой крупной платформе — даже ProtonMail, изначально позиционировавший себя как «непробиваемый», сливал данные по запросу властей.
- Шифрование как технология защищает не только от государственных структур, но и от киберпреступников; отказавшись от него, общество останется беззащитным.

4. Критическая инфраструктура и западные технологические платформы:
- На сегодня Telegram (как и WhatsApp) используются даже для чувствительной и оборонной коммуникации, что опасно — рекомендуется переходить на национальные решения, такие как Astra Linux или сертифицированные отечественные мессенджеры, особенно в критических сферах.

5. Появление мессенджера MAX и его особенности:
- MAX развивается как российский аналог Telegram, обладает поддержкой крупной структуры (ВКонтакте), и планирует реализовать вектор развития, схожий с китайским WeChat: интеграция с госуслугами, банковскими сервисами, биометрией, электронной подписью.
- Важный элемент — создание экосистемы, способной заменить сразу несколько сегментов: от личной переписки до государственных и финансовых сервисов.
- MAX подвергается массовым атакам в СМИ и соцсетях (черный пиар), что, по мнению спикеров, говорит о его перспективности.
- На старте пользователям рекомендуют быть осторожнее с передачей чувствительной информации: практика покажет слабые места, которые постепенно устранят.

6. Реалистичные сценарии и перспективы:
- Не стоит ждать мгновенного или принудительного ухода Telegram: слухи о «конце» Telegram преувеличены.
- Для массового перехода на MAX необходим полноценный функционал и обкатка в реальных условиях.
- Критика в адрес MAX часто эмоциональна, а конструктивная обратная связь позволит платформе поступательно развиваться и улучшаться.

Аналитические размышления и междисциплинарные аналогии:

Любопытно, как речь в разговоре плавно переходит от вопроса технологического суверенитета к психологическим аспектам массового поведения: «привычное» вызывает у пользователя чувство безопасности, несмотря на реальную сложность и неоднозначность инфраструктуры. Это параллельно с работой нашего сознания: часто мы предпочитаем иллюзию контроля или приватности реальной осознанности опасностей.

В истории технологических платформ сменяя друг друга, мы видим борьбу идеализма (утверждаемый контроль, приватность) и материализма (реальные политические, экономические интересы создателей). Даже самые принципиальные провозглашают независимость, но вынуждены поступиться ею перед лицом геополитики и регулирующих структур — не только для выживания, но и для расширения влияния.

Кейс WeChat уместен как пример национальной цифровой экосистемы: её тотальность обеспечивает удобство, но взамен требует подчинения интересам государства. Стоит ли стремиться к подобной модели — вопрос не только технологический, но и философский: сколько свободы мы готовы отдать ради функционала?

Материалисты скажут: важно построить свои системы, чтобы быть защищёнными и независимыми. Идеалисты — будут отстаивать принципиальную приватность и цифровые права, даже если это приведет к меньшему удобству и производительности. Но любая реальная жизнь оказывается между этими полюсами: ни одна экосистема не бывает абсолютно независимой, равно как и 100% приватной.

Практические выводы:

- В вопросах безопасности и приватности стоит сохранять критическую осознанность: любая платформа рано или поздно вынуждена идти на компромисс.
- Для пользователей важна не только привычка или удобство, но и личная ответственность за свои данные: бездумное доверие — путь к разочарованию.
- Технологический суверенитет жизненно необходим для ключевых сфер, однако в быту подход «лучшее враг хорошего» может привести к излишней изоляции или стагнации развития.
- Появление новых платформ — это неизбежный цикл смены технологий, сопровождаемый волнами недоверия, черного пиара и постепенным привыканием.

Открытый вопрос для размышления:

Если абсолютная приватность невозможна, а технологическое развитие всегда сопровождается контролем и компромиссами, что важнее для нашего общества — защита индивидуального пространства, удобство и функциональность, или же суверенный контроль над инфраструктурой? Какую форму баланса между этими началами вы бы предпочли в собственной цифровой жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/9ad7e46ec9ea9641e78276753477d0ea/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россией управляет не Путин, а Америка [Поединок: Ольга Ли vs. Евгений Фёдоров]
Валентин Катасонов. Комментировать заявления Набиуллиной уместнее было бы не мне, а, может быть, даже психиатру
Голод не тетка, а может мать родная?
Не возмущайтесь, а изучайте историю!
Происхождение человека: эволюция или инволюция?
Цифровое слабоумие — это не шутка, а диагноз
Гибель ЯК-42 – не катастрофа, а убийство
Переворотный момент: в Молдавии унижают президента, Додон обещает мстить (ФОТО)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru