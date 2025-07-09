Не опять, а снова, или Способен ли MAX заменить Telegram | Андрей Масалович
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Кибердед Андрей Масалович, эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке, о возможной новой блокировке Telegram и попытке замены его мессенджером МАХ, вопросов к безопасности которого очень много.
Ведущая: Александра Троцкая, руководитель проекта «Клуб Кибердеда» (https://t.me/deedcoin_club)
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Комментарий редакции
1. Паника вокруг блокировки Telegram и ожидания замены на MAX:
- В обществе возникли слухи о скором закрытии Telegram и возможной обязательной замене его российским мессенджером MAX.
- Политики, включая Боярского, разогрели эти опасения, хотя официальные лица неоднократно опровергали планы по немедленному запрету Telegram, оставляя лазейку: «если будет выполнять наши требования».
2. Проблема доверия к Telegram и его создателю:
- Павел Дуров изначально декларировал принципиальную независимость и отказ от сотрудничества со спецслужбами, однако вскрылись факты его взаимодействия с органами в ОАЭ и Франции.
- Возникли противоречия между публичными заявлениями и действиями компании, что подрывает доверие к приватности сервиса.
- Внутренняя команда модерации Telegram теперь самостоятельно определяет, какие данные о пользователях передавать спецслужбам разных стран.
3. Приватность и шифрование:
- Проговаривалась неуверенность в абсолютной защищённости и приватности, свойственной любой крупной платформе — даже ProtonMail, изначально позиционировавший себя как «непробиваемый», сливал данные по запросу властей.
- Шифрование как технология защищает не только от государственных структур, но и от киберпреступников; отказавшись от него, общество останется беззащитным.
4. Критическая инфраструктура и западные технологические платформы:
- На сегодня Telegram (как и WhatsApp) используются даже для чувствительной и оборонной коммуникации, что опасно — рекомендуется переходить на национальные решения, такие как Astra Linux или сертифицированные отечественные мессенджеры, особенно в критических сферах.
5. Появление мессенджера MAX и его особенности:
- MAX развивается как российский аналог Telegram, обладает поддержкой крупной структуры (ВКонтакте), и планирует реализовать вектор развития, схожий с китайским WeChat: интеграция с госуслугами, банковскими сервисами, биометрией, электронной подписью.
- Важный элемент — создание экосистемы, способной заменить сразу несколько сегментов: от личной переписки до государственных и финансовых сервисов.
- MAX подвергается массовым атакам в СМИ и соцсетях (черный пиар), что, по мнению спикеров, говорит о его перспективности.
- На старте пользователям рекомендуют быть осторожнее с передачей чувствительной информации: практика покажет слабые места, которые постепенно устранят.
6. Реалистичные сценарии и перспективы:
- Не стоит ждать мгновенного или принудительного ухода Telegram: слухи о «конце» Telegram преувеличены.
- Для массового перехода на MAX необходим полноценный функционал и обкатка в реальных условиях.
- Критика в адрес MAX часто эмоциональна, а конструктивная обратная связь позволит платформе поступательно развиваться и улучшаться.
Аналитические размышления и междисциплинарные аналогии:
Любопытно, как речь в разговоре плавно переходит от вопроса технологического суверенитета к психологическим аспектам массового поведения: «привычное» вызывает у пользователя чувство безопасности, несмотря на реальную сложность и неоднозначность инфраструктуры. Это параллельно с работой нашего сознания: часто мы предпочитаем иллюзию контроля или приватности реальной осознанности опасностей.
В истории технологических платформ сменяя друг друга, мы видим борьбу идеализма (утверждаемый контроль, приватность) и материализма (реальные политические, экономические интересы создателей). Даже самые принципиальные провозглашают независимость, но вынуждены поступиться ею перед лицом геополитики и регулирующих структур — не только для выживания, но и для расширения влияния.
Кейс WeChat уместен как пример национальной цифровой экосистемы: её тотальность обеспечивает удобство, но взамен требует подчинения интересам государства. Стоит ли стремиться к подобной модели — вопрос не только технологический, но и философский: сколько свободы мы готовы отдать ради функционала?
Материалисты скажут: важно построить свои системы, чтобы быть защищёнными и независимыми. Идеалисты — будут отстаивать принципиальную приватность и цифровые права, даже если это приведет к меньшему удобству и производительности. Но любая реальная жизнь оказывается между этими полюсами: ни одна экосистема не бывает абсолютно независимой, равно как и 100% приватной.
Практические выводы:
- В вопросах безопасности и приватности стоит сохранять критическую осознанность: любая платформа рано или поздно вынуждена идти на компромисс.
- Для пользователей важна не только привычка или удобство, но и личная ответственность за свои данные: бездумное доверие — путь к разочарованию.
- Технологический суверенитет жизненно необходим для ключевых сфер, однако в быту подход «лучшее враг хорошего» может привести к излишней изоляции или стагнации развития.
- Появление новых платформ — это неизбежный цикл смены технологий, сопровождаемый волнами недоверия, черного пиара и постепенным привыканием.
Открытый вопрос для размышления:
Если абсолютная приватность невозможна, а технологическое развитие всегда сопровождается контролем и компромиссами, что важнее для нашего общества — защита индивидуального пространства, удобство и функциональность, или же суверенный контроль над инфраструктурой? Какую форму баланса между этими началами вы бы предпочли в собственной цифровой жизни?