Концы в водуДело о «списках Эпштейна» закрыто?
Концы в воду Дело о «списках Эпштейна» закрыто?
Пока вся Америка продолжала ждать от Дональда Трампа выполнения его предвыборного обещания обнародовать «список клиентов Эпштейна», министерство юстиции и ФБР 7 июля опубликовали меморандум, в котором официально заявили, что никаких доказательств существования так называемого «client list» нет.
В документе подчеркивается, что оснований для расследования в отношении каких-либо третьих лиц отсутствуют, новые обвинения не предъявлены, а дальнейших публикаций материалов не планируется. Кроме того, ФБР и минюст подтвердили, что Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года, опровергнув популярные гипотезы о его убийстве или сокрытии информации.
Что говорят официальные лица?
▪️ Генеральный прокурор Пэм Бонди, в феврале утверждавшая, что «список клиентов» находится у нее на столе, вчера на заседании Кабинета министров заявила, что подразумевала «список для обзора полного дела».
▪️Трамп публично поддержал Бонди и заявил, что она «продолжает пользоваться доверием» администрации.
▪️Ну а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что «вся работа по делу Эпштейна проведена максимально прозрачно, и дальнейшее разжигание споров вокруг несуществующего списка не служит интересам жертв».
А как отреагировала общественность?
▪️Американцы признали, что так нагло их не «кидали» уже давно. Особенно обиделись сторонники Трампа, которые давно ждали от него публикации «списков Эпштейна».
▪️В соцсетях звучат призывы отправить в отставку Пэм Бонди за «прикрытие реальных преступлений и преступников».
▪️Внимательные люди заметили, что на опубликованных ФБР видеозаписях с камер наблюдения в тюремном блоке, где содержался Эпштейн в ночь его смерти, есть скачок времени: с 23:58:58 до 00:00:00 — то есть, отсутствует ровно одна минута.
Бонди же объяснила это тем, что эта минута отсутствует на всех записях из спецблока каждый день, так как система видеонаблюдения 1999 года выпуска автоматически перезапускается в полночь, и всегда теряет одну минуту при переходе суток.
▪️Ну а Илон Маск вчера заявил, что бывший советник Трампа Стив Бэннон, как и президент, тоже находится в пресловутых списках.
Собственно, публикация меморандума и видеозаписей официально закрыла вопрос о существовании какого-либо «списка клиентов» Эпштейна и подтвердила версию о самоубийстве.
Это означает лишь одно — если документ действительно реален, администрация сделала все возможное, чтобы обезопасить всех замешанных в этом деле влиятельных лиц.
США
⭐️@rybar совместно с @usaperiodical
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Официальное закрытие "дела о списках":
Министерство юстиции США и ФБР заявили об отсутствии доказательств существования "client list" Джеффри Эпштейна. Новых обвинений предъявлено не будет, дальнейших публикаций не планируется.
2. Подтверждение версии о самоубийстве Эпштейна:
Власти официально вновь заявили, что Эпштейн совершил самоубийство в августе 2019 года, отвергнув гипотезы об убийстве и сокрытии информации.
3. Объяснения чиновников и реакция администрации:
Генпрокурор Пэм Бонди объяснила, что у нее был лишь общий обзор дела, Трамп публично поддержал ее. Белый дом заявил о "максимальной прозрачности расследования".
4. Общественная реакция и скепсис:
Множество американцев выразили недоверие, особенно сторонники Трампа. В соцсетях требуют отставки Бонди за "прикрытие" преступлений. Заметили "пропажу" одной минуты на тюремных видеозаписях; власти объясняют это особенностью старого оборудования.
5. Дальнейшее разжигание споров:
Илон Маск высказывает предположения о присутствии бывших и действующих политиков в "списках", однако официально дело признано завершённым.
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Аналитический и междисциплинарный разбор:
Данный случай — наглядный пример того, как факт и ожидание, прозрачность и подозрение, официальное и неофициальное переплетаются в современном информационном обществе.
1. Психология ожиданий и разочарований:
Люди склонны идеализировать власть имущих и одновременно подозревать их во лжи. Ожидание "списка Эпштейна" превратилось в коллективную проекцию наивной веры в возможность справедливости через разоблачение.
2. Истина как процесс:
Отказ властей от дальнейших расследований не означает, что истина о причастных к преступлениям раскрыта. Мы наблюдаем не результат, а очередной этап борьбы между фактической закрытостью системы и стремлением общества к прозрачности.
Здесь уместно вспомнить эпистемологический скептицизм: доступ к "объективной истине" ограничен обстоятельствами и интересами участвующих сторон.
3. Поведение институций:
Официальные лица объясняют несостыковки технически (старое оборудование), а публичная риторика строится вокруг "прозрачности" — классическая стратегия удержания доверия. В этом контексте, государственные структуры становятся механизмами фильтрации информации, часто решая, что полезно, а что — вредно знать массам.
4. Реакция общества и инфополе:
Социальные сети усиливают эффект недовольства и недоверия, увеличивая разрыв между официальными заявлениями и общественными ожиданиями. Возникает феномен коллективного скепсиса — невозможности поверить в простое объяснение сложной проблематики.
5. Философский аспект — иллюзии и проекции:
Ситуация с "списком" иллюстрирует склонность людей фокусироваться не на реальности, а на идеализированных образах правосудия и "большого разоблачения". Но реальность зачастую оказывается куда прозаичней — нет ни списка, ни катарсиса, есть лишь усечённая официальная версия.
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Вывод:
Вся эта история — повод задуматься, насколько глубока пропасть между "официальной правдой" и той, которую ищет общество. Власть и общество играют в игру доверия и подозрения, где "истина" становится заложником контекстов, интерпретаций и интересов сторон.
Этот случай — отражение современного мира, в котором иллюзии столь же влиятельны, как и факты, а поиск справедливости нередко упирается в границы системных возможностей.
Практический аспект:
Прагматически, для простого человека важно помнить: власть склонна защищать свои интересы, а система устроена так, чтобы минимизировать "побочный ущерб" от избыточной открытости. Но разочарование — это тоже топливо поиска, заставляющее нас быть внимательнее к деталям и критичнее к источникам информации.
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Открытый вопрос — для размышления:
Можем ли мы когда-либо приблизиться к объективной истине в столь сложных и медиа-зависимых делах, или всякая "правда" будет лишь отражением интересов и сил, стоящих за ней?
Как сохранить баланс между скепсисом и доверием — к системе, к медиуму, и к самому себе?
Вероятно, глубинные поцы показали Доне Дуню в видео. И как результат того, что Доня понял, вырезали минуту.
Сегодня Доня-Дуня начал отрабатывать, снова гавкая и брызжа слюной на дядю Вову и рикошетом на Пиня (кетайского). Типа, жрать гуано из Кремля он не хочет и … что ? Сделает войну в 404 деда Бидона (как он фсем рассказал) – своей.
Клоун.
Ну и ЕСПЧ высрал ожидаемое и много. Если в небе НЛО, значит Путина оно.
В КОНТЕКСТЕ :
https://alexandr-rogers.livejournal.com/1880834.html