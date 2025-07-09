Концы в воду Дело о «списках Эпштейна» закрыто?

Пока вся Америка продолжала ждать от Дональда Трампа выполнения его предвыборного обещания обнародовать «список клиентов Эпштейна», министерство юстиции и ФБР 7 июля опубликовали меморандум, в котором официально заявили, что никаких доказательств существования так называемого «client list» нет.

В документе подчеркивается, что оснований для расследования в отношении каких-либо третьих лиц отсутствуют, новые обвинения не предъявлены, а дальнейших публикаций материалов не планируется. Кроме того, ФБР и минюст подтвердили, что Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года, опровергнув популярные гипотезы о его убийстве или сокрытии информации.

Что говорят официальные лица?

▪️ Генеральный прокурор Пэм Бонди, в феврале утверждавшая, что «список клиентов» находится у нее на столе, вчера на заседании Кабинета министров заявила, что подразумевала «список для обзора полного дела».

▪️Трамп публично поддержал Бонди и заявил, что она «продолжает пользоваться доверием» администрации.

▪️Ну а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что «вся работа по делу Эпштейна проведена максимально прозрачно, и дальнейшее разжигание споров вокруг несуществующего списка не служит интересам жертв».

А как отреагировала общественность?

▪️Американцы признали, что так нагло их не «кидали» уже давно. Особенно обиделись сторонники Трампа, которые давно ждали от него публикации «списков Эпштейна».

▪️В соцсетях звучат призывы отправить в отставку Пэм Бонди за «прикрытие реальных преступлений и преступников».

▪️Внимательные люди заметили, что на опубликованных ФБР видеозаписях с камер наблюдения в тюремном блоке, где содержался Эпштейн в ночь его смерти, есть скачок времени: с 23:58:58 до 00:00:00 — то есть, отсутствует ровно одна минута.

Бонди же объяснила это тем, что эта минута отсутствует на всех записях из спецблока каждый день, так как система видеонаблюдения 1999 года выпуска автоматически перезапускается в полночь, и всегда теряет одну минуту при переходе суток.

▪️Ну а Илон Маск вчера заявил, что бывший советник Трампа Стив Бэннон, как и президент, тоже находится в пресловутых списках.

Собственно, публикация меморандума и видеозаписей официально закрыла вопрос о существовании какого-либо «списка клиентов» Эпштейна и подтвердила версию о самоубийстве.

Это означает лишь одно — если документ действительно реален, администрация сделала все возможное, чтобы обезопасить всех замешанных в этом деле влиятельных лиц.

США

⭐️@rybar совместно с @usaperiodical

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