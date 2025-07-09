Игорь Шишкин продолжает цикл о претендентах на мировое господство, разбирая путь Великобритании от морских побед над Испанией и Голландией до дипломатических интриг, приведших к Первой мировой войне. Почему принцип «нет вечных врагов, есть вечные интересы» позволил Лондону три века править морями, как политика «блестящей изоляции» породила Второй рейх, и по какой схеме Британия сначала поддерживала, а потом обрушивала России и Германии? Изучаем Семилетнюю и Крымскую войны, роль Остина Чемберлена, тайные манёвры вокруг Бьоркского соглашения и версальский финал, который сделал империю богатой, но почти банкротом.

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00:00 Вступление: мировые войны как битва за гегемонию

00:51 Великобритания — пример почти полной глобальной власти

02:30 Почему Россия традиционно недооценивает Запад

05:13 Стратегия Лондона: «удар по сильнейшему на континенте»

07:20 Эпоха великих географических открытий и колониальная гонка

10:12 Победы Англии над Испанией и Голландией

13:27 Семилетняя война и перераздел колоний

14:14 Британия окружает Европу своим флотом

17:05 Наполеон и кайзеровская Германия против морской гегемонии

18:19 Попытка остановить рост России после Крыма и Черноморского флота

23:22 Англия спасает Россию в русско-турецкой войне 1812 г.

28:58 Крымская война как «горячая фаза» скрытой борьбы

32:36 «Блестящая изоляция» и подъем Германии Бисмарка

37:54 Начало Первой мировой: чей замысел?

40:44 Чемберлен, Нобелевка и признание провокации

42:17 Английская дипломатия убеждает Берлин в нейтралитете

46:31 Англо-русская сделка 1907 г. и подготовка к войне

49:11 Срыв Бьоркского соглашения Николая II

54:32 Февраль 1917 г.: британский след в революции

56:02 Итоги WWI: империя расширяется, но пустеет казна

59:19 Версаль, Вашингтон и паритет флотов с США

1:02:24 Большевизм как новая угроза британской гегемонии

1:04:07 Как Лондон нашёл дорогу ко Второй мировой

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