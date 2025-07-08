Захар Прилепин. Русский писатель и офицер
Захар Прилепин — один из главных писателей современной России. Его книги издаются миллионными тиражами, переведены на 25 языков, их читают в окопах и обсуждают в школах.
Подполковник Росгвардии, создатель боевых подразделений, идеолог “русской весны” — он тот, кто выстоял, когда другие сдавались. 6 мая 2023 года его машина подорвалась на мине. Он выжил. Но погиб его ближайший друг — Саша “Злой”.
Фильм раскрывает, почему писатель оказался в “черных списках” Украины, кто заказал его устранение, как спасение изменило его взгляд на жизнь и творчество. Прилепин возвращается на место теракта, впервые показывает автомобиль, в котором чудом остался жив. Делится личными архивами, рассказывает о своей писательской миссии, военном пути, культурной борьбе и духовных ориентирах.
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы
1. Творчество и служение как единое целое
Захар Прилепин представлен не только как писатель, но и как офицер, военный деятель, активный участник и строитель событий на Донбассе. Для него писательство и участие в военных действиях — проявления одной и той же "пассионарной" энергии, служение Родине, культуре, истории. Эта связь между культурной и военной миссиями сознательно проводится как возвращение к традиции русских писателей-воителей (Толстой, Лермонтов, Пушкин).
2. Высокая культура как задача и миссия
Прилепин подчеркивает, что ставит перед собой цель "навязывать" высокую культуру массам — просвещать, приобщать, делать общество мыслящим и глубоко культурным. Именно через популяризацию литературы, театра, классической музыки он видит путь к возрождению национального духа и солидарности.
3. Историческая преемственность и личная вовлеченность
Сильная нить связана с корнями: от родной деревни к истории семьи, к памяти о предках, оттуда — к национальным героям, как к своим современникам и собеседникам. Прилепин — человек, впитавший советское и имперское наследие, ощущающий свою миссию как продолжение большой истории России.
4. Дисциплина, труд, отсутствие художественной позы
Главный мотив — честность и трудолюбие. "Крестьяне не болеют и не ждут вдохновения", — говорит он, касаясь привычки жить в режиме каждодневного упорного труда, перенося это и на литературу, и на военную жизнь. Искусство требует не только таланта, но и почти ремесленного, трудового отношения.
5. Личная цена и экзистенциальная уязвимость
Подчеркивается, что Прилепин платит за свои убеждения и действия: потеря контрактов, травмы, смерть близких друзей, покушение на жизнь. Возникают экзистенциальные размышления о хрупкости бытия, о случайности судьбы, о постоянном сосуществовании жизни и смерти рядом.
6. Эмоциональное принятие жизни
Несмотря на испытания, Прилепин говорит о благодарности жизни, ощущении обостренной радости бытия после тяжёлых испытаний. Для него счастье — в каждодневном бытии, в простых радостях, в работе и в памяти о близких.
7. Роль личности и создание среды
Прилепин видит свою силу не только в индивидуальном таланте, но и в умении формировать вокруг себя среду пассионарных людей, которые вместе двигают вперед культурные, исторические и военные процессы. Он говорит о важности коллективного творчества, о необходимости "собирать людей", объединять таланты ради больших целей.
8. Место России и Донбасса в истории
Донбасс представлен как современный рубеж русской истории, место, где формируется новое самосознание, где проявляется выбор народа, ценности и идентичность, которые должны быть осмыслены и описаны для будущих поколений.
9. Прагматика памяти и творчества
Прилепин настаивает на необходимости фиксировать и осмыслять события сегодняшнего дня в искусстве, чтобы они не исчезли, не были вытеснены или искажены. Это восприятие сопряжено с историческим долгом — быть "проводником" между поколениями.
Вывод
В этом видео красной нитью проходит мысль о единстве творчества, долга и подлинной жизненной энергии: высокая литература, военная доблесть, историческая память и простое крестьянское трудолюбие у Прилепина срастаются в неразделимую целостность. Его позиция — это сознательный ответ на кризис идентичности, попытка соединить прошлое и настоящее, личное и коллективное, слово и действие.
Важно подчеркнуть, что в основе — не идеализация, а принятие всей противоречивости жизни: ценность радости и боли, случайности и судьбы, жизни и смерти. Прилепин не романтизирует страдания, но признаёт их как часть пути, как испытание внутренней прочности.
В то же время, в высказываниях Прилепина неизбежно видна субъективность, которая и вдохновляет, и ограничивает — его правда укоренена в специфическом историческом, культурном и личном опыте. Осмысление собственной миссии, создание среды, готовность платить цену и идти до конца — всё это вызывает уважение, но требует эмпатического, критически внимательного взгляда: нет ли здесь опасности слишком узкой самоидентификации, слишком жесткой привязки к историческому нарративу?
И, пожалуй, главный открытый вопрос, который вытек из этой беседы:
— Может ли индивидуальная воля, какая бы сильная и "пассионарная" она ни была, действительно быть проводником к подлинной истине — или каждый из нас просто творит свою правду из ткани памяти, боли, мечты и случая, а истина всегда ускользает на стыке личного и общего опыта?
> Привет Из Этого человека – СОЗДАЮТ Новый Вид ПОЛИТИКА-Патриота…
(мол ЗАКВАСКА-нужная,как и “ПОД-него” – Новую ПАРТИЮ…вскоре)
(именно ИЗ-такИХ,ПохожИХ на-него ЕДИНомыслящих…)
(в ПРОТИВОВЕС[Замену]нынешнИХ…ПАРАЗИТариев=”едроССовцев”)
* Новый Вид Политиков СОЗДАЮТ…Его,Вскоре…во-власть Изберут…
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-> а НЫНЕшнИХ…”козырных” – из власти ГНАТЬ!
!!! Пора в России – Власть Русским Возвращать!!!(и Он – само То)
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 08-6-25