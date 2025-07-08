Захар Прилепин — один из главных писателей современной России. Его книги издаются миллионными тиражами, переведены на 25 языков, их читают в окопах и обсуждают в школах.

Подполковник Росгвардии, создатель боевых подразделений, идеолог “русской весны” — он тот, кто выстоял, когда другие сдавались. 6 мая 2023 года его машина подорвалась на мине. Он выжил. Но погиб его ближайший друг — Саша “Злой”.

Фильм раскрывает, почему писатель оказался в “черных списках” Украины, кто заказал его устранение, как спасение изменило его взгляд на жизнь и творчество. Прилепин возвращается на место теракта, впервые показывает автомобиль, в котором чудом остался жив. Делится личными архивами, рассказывает о своей писательской миссии, военном пути, культурной борьбе и духовных ориентирах.