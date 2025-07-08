В первой части встречи Роман Голунов и Александр Никитин рассматривают проект «Союз — Аполлон». Они обсуждают его технические детали и политический контекст. Особое внимание уделяется ошибкам и недочётам в документах, связанных с программой. Также рассматривается влияние проекта на образовательные материалы и его восприятие в современном контексте. Спикеры делятся интересными подробностями: сложности стыковки кораблей, расчёты времени полёта, технологические и политические аспекты.

Книга "Союз-Аполлон финал лунной аферы. Попов А.И.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=Eqtkwl5JJhNRN1GoSPgXOYZhqqYyDlujL3pOlFr7Pz46

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/420626187/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение и контекст

00:54 Анализ слайда

01:49 Влияние на молодёжь

02:49 Подозрения в умышленной провокации

03:50 Источники слайда

05:44 Призыв к действию

06:28 Идея совместного проекта

07:48 Политические и научные аспекты

08:44 Роль Вернера фон Брауна

09:37 Инициатива США

11:29 Цели проекта

13:24 Доказательство наличия техники

15:25 Официальное обоснование

16:25 Экономические и научные аспекты

17:20 Тупиковость проекта

18:52 Идеологические аспекты проекта

20:40 Эмблемы и телевизионные трансляции

22:24 Технические аспекты стыковки

23:51 Опыт стыковок у США и СССР

27:01 Развитие технологий стыковки

29:00 Системы связи

31:47 Полетное время

32:35 Полётное время

33:35 Система времени на МКС

34:24 Преимущества полётного времени

36:06 Атмосфера в кораблях

37:51 Модернизация «Союза»

38:46 Подготовка к полётам

40:36 Стоимость проекта «Союз — Аполлон»

41:36 Упаковка еды

43:24 Пожаробезопасные костюмы

46:03 Согласование времени старта

46:29 Условия старта «Союза» и «Аполлона»

47:29 Сравнение требований

48:46 Уступки и старт «Союз-19»

49:37 Мнение американских астронавтов о советской технике

50:29 Проблемы с системами отсчёта

51:39 Испытания систем жизнеобеспечения

52:15 Испытания радиополя

53:57 Проблемы со стыковочной мишенью

55:45 Отношение к американской технике

#СоюзАполлон #Космос #ТехническиеАспекты #Стыковка #Ракеты #НАСА #СССР #ИсторияКосмонавтики #Космонавты #АмериканскаяТехника