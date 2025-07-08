“Они не могут уйти и хлопнуть дверью // Что будет дальше на Бл. Востоке?” Е.Ю.Спицын на канале БелТА
Эфир на канале Информационного агентства БелТА 24 июня 2025 г.
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Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Россия – больше не конкурент США? Почему мифы про "непроницаемый железный купол" рухнули? С кем у Трампа возник конфликт в Белом доме? Трамп – злопамятный человек? На вопросы проекта "В теме" отвечает историк Евгений Спицын.
СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:
00:00 "Пока будет существовать Израиль, там всегда будет напряжённая обстановка!";
01:03 "Иран выступил в качестве главного мальчика для битья!" // Какая прокси-сила есть у Ирана?
02:07 "Одним из самых главных союзников США на Ближнем Востоке является именно Израиль!" // Что поняли американцы?
03:17 "Не сомневаюсь ни минуты!" // Что США "подсказали" Израилю и чего хочет Трамп?
04:35 "Трамп выступает исключительно как игрок!" // Про политику Рубио;
05:49 Какая роль сейчас у Европы? // Про НАТО;
07:46 "Они, что называется, доигрались!" // Игра по старым правилам не выгодна?
09:18 "Угрозы не представляет!" // Кто главный конкурент США?
10:19 Почему Трамп хочет дружить с Россией?
11:52 "В нём говорит прежде всего бизнесмен!" // Кто может усилить США?
12:52 "Любой другой народ возненавидел бы немцев!" // Про наш менталитет и руку дружбы;
15:53 "Поддержали именно Мерца!" // Про угрозы России;
17:09 Сколько уже европейцы живут с промытыми мозгами? // "Для них и Россия, и Беларусь – это одно понятие!";
18:46 "Администрация Байдена пошла на поводу у британцев!" // Про первый визит Зеленского;
19:41 Про тост Сталина за русский народ;
21:35 "Надо убрать все наши различия, они несущественны!" // Про книгу про Горбачёва и его доклад в 86-м;
24:04 "Сама угроза войн кроется в природе империализма!"
25:12 "Горбачёв в это УВЕРОВАЛ!";
27:07 "Не хочет жить по нашим лекалам!" // Про мюнхенскую речь Путина и Грузию;
29:06 "Их не надо даже уговаривать воевать с Россией!" // Про Украину;
30:27 "Я бы не сказал, что американцы НЕ собирались это делать!" // Про создание государства Израиль;
32:03 На что рассчитывал Сталин в отношении Израиля?
34:57 "Нефтеносная сердцевина всего мира!" // Чего не могли допустить американцы?
37:23 "В арабском мире существование израильского государства на Ближнем Востоке многими просто отвергается!";
38:10 Рано или поздно Израиль исчезнет с политической карты?
40:15 "Рухнул один из мифов!" // Израиль укрепил свои позиции?
42:50 "Он даже не советовался!" // Про Зеленского, Трампа и Байдена;
45:29 "У каждого президента США обязательно будет своя маленькая война!" // Про идею отмщения Трампа;
47:05 "Трамп не дурак!" // Про роль Ирана для Китая;
48:26 "Здесь в игру уже вступит по полной и Китай, и Россия!";
50:23 Конфликт Израиля и Ирана сойдёт на нет?
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#Спицын #Интервью #история
Комментарий редакции
1. Постоянная напряжённость на Ближнем Востоке:
- Израиль рассматривается как постоянный триггер нестабильности в регионе.
- Противостояние между Израилем и Ираном подпитывается историческими, идеологическими и геополитическими причинами, включая подозрения в разработке ядерного оружия и наличие у Ирана прокси-структур (таких как Хезболла, ХАМАС и др.)
2. Роль США и геополитические интересы:
- Израиль не мог бы сохранять нынешнюю позицию без поддержки США.
- США используют конфликты в регионе для укрепления собственных позиций, а также как инструмент давления и управления, в том числе для внутренних политических целей (на примере обсуждения стратегии Трампа).
- Европа, по мнению автора, постепенно перестаёт быть союзником США в их стратегиях, а НАТО утрачивает первоначальный смысл и становится фантомом, нуждающимся в искусственном оправдании.
3. Эволюция стратегии Запада:
- После окончания холодной войны прежние схемы (разделение мира на лагеря) теряют смысл, но инерция мышления (особенно у части элит) сохраняется.
- Для США на первый план выходит соперничество с Китаем, а Россия становится менее значимой угрозой, но сохраняет ценность как ресурсный партнёр.
4. Идеализм vs. Реализм во внешней политике:
- Советское руководство неоднократно попадалось в ловушку иллюзий относительно западных стран (горбачёвская идея «общего европейского дома», поздние надежды Путина на интеграцию в западный мир).
- Идея искоренения классовой борьбы и построения гармоничного «единого дома» оказалась манипуляцией, на которую купились советские и российские лидеры.
5. Проблематика Израиля и Палестины:
- Несостоявшаяся реализация двугосударственного решения (Израиль и Палестина) рассматривается как корень многих современных конфликтов.
- Израиль проводит политику экспансии, сталкивается с априорным неприятием со стороны большинства арабских стран, что создает устойчивый очаг напряжённости.
6. Слабость «железного купола» и внутренние процессы:
- Последний конфликт с Ираном показал уязвимость обороны Израиля.
- Внутри страны растут антивоенные настроения и недовольство политикой правительства.
7. Глобальный контекст и будущее конфликтов:
- Ближний Восток остаётся ареной пересечения интересов США, Китая, России и других игроков.
- Любая эскалация несёт риск вовлечения сверхдержав и превращения локального конфликта в глобальный.
- В условиях плотной взаимозависимости и глобальных коммуникаций даже удалённые конфликты оказывают влияние на весь мир.
Аналитические и философские акценты:
Можно сказать, что в этой беседе подчеркивается хрупкость любой конструктивной договорённости как между государствами, так и внутри идеологий. Иллюзии о возможности быстрого и простого решения старых конфликтов, будь то идея «общего дома Европы» или представления о неприступности обороны, оказываются крайне недолговечными. В реальности история вновь и вновь напоминает нам о глубинных противоречиях — классовых, религиозных, национальных, ресурсных, которые не исчезают по волшебству политических деклараций.
Любопытно, что анализ поражён прагматизмом, вплоть до цинизма: мировой порядок видится как постоянно меняющийся баланс интересов, где идеалистические установки неизбежно используются для манипуляции. При этом подчёркиваются незакрытые гештальты прошлого — недоверие, память о войнах, неоплаканные обиды, — которые формируют эмоциональный фон и поведение целых народов.
Есть и элемент исторической иронии: те или иные институты (НАТО, ООН, договоры о безопасности) со временем теряют исходное содержание, но продолжают существовать как бы по инерции, порождая фантомные ожидания и страхи. Смена приоритетов (например, переход США к соперничеству с Китаем) происходит не мгновенно, а через боль отказа от устоявшихся схем, что чревато новыми всплесками насилия по краям «старых границ».
Особенно интересен момент о психологических механизмах — как западные, так и российские политики становятся заложниками собственных иллюзий, мифов и травм, а простые люди платят за это жизнями, живут в атмосфере искусственной вражды и пропаганды.
Практические выводы:
- Мир Ближнего Востока — это зеркало сложности современного мира: ни один конфликт не бывает локальным, а внешние силы не могут «просто уйти и хлопнуть дверью».
- Идеализации (будь то вера в непогрешимость защитных систем или в возможность мгновенного мира) опасны и деструктивны; вместо этого нужна трезвость, историческая память и готовность к долгому диалогу, даже если он неудобен и уязвим.
- Невозможно опереться лишь на абстрактные конструкции — любая большая политика должна учитывать человеческий фактор, множественность идентичностей и пределы силы.
Открытый вопрос для размышления:
Если даже великая сила не может просто «уйти и хлопнуть дверью», где проходит граница между ответственностью за навязанные старой системой конфликты и правом начать новую страницу? Как нам, обществам и индивидам, научиться отпускать то, что перестало работать, не разрушая при этом основу для будущего мира?
Пожалуй, именно этот вопрос остаётся неразрешимым в любой эпохе — и каждый раз требует новой, индивидуальной и коллективной, мудрости.