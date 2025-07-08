Эфир на канале Информационного агентства БелТА 24 июня 2025 г.

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Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Россия – больше не конкурент США? Почему мифы про "непроницаемый железный купол" рухнули? С кем у Трампа возник конфликт в Белом доме? Трамп – злопамятный человек? На вопросы проекта "В теме" отвечает историк Евгений Спицын.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 "Пока будет существовать Израиль, там всегда будет напряжённая обстановка!";

01:03 "Иран выступил в качестве главного мальчика для битья!" // Какая прокси-сила есть у Ирана?

02:07 "Одним из самых главных союзников США на Ближнем Востоке является именно Израиль!" // Что поняли американцы?

03:17 "Не сомневаюсь ни минуты!" // Что США "подсказали" Израилю и чего хочет Трамп?

04:35 "Трамп выступает исключительно как игрок!" // Про политику Рубио;

05:49 Какая роль сейчас у Европы? // Про НАТО;

07:46 "Они, что называется, доигрались!" // Игра по старым правилам не выгодна?

09:18 "Угрозы не представляет!" // Кто главный конкурент США?

10:19 Почему Трамп хочет дружить с Россией?

11:52 "В нём говорит прежде всего бизнесмен!" // Кто может усилить США?

12:52 "Любой другой народ возненавидел бы немцев!" // Про наш менталитет и руку дружбы;

15:53 "Поддержали именно Мерца!" // Про угрозы России;

17:09 Сколько уже европейцы живут с промытыми мозгами? // "Для них и Россия, и Беларусь – это одно понятие!";

18:46 "Администрация Байдена пошла на поводу у британцев!" // Про первый визит Зеленского;

19:41 Про тост Сталина за русский народ;

21:35 "Надо убрать все наши различия, они несущественны!" // Про книгу про Горбачёва и его доклад в 86-м;

24:04 "Сама угроза войн кроется в природе империализма!"

25:12 "Горбачёв в это УВЕРОВАЛ!";

27:07 "Не хочет жить по нашим лекалам!" // Про мюнхенскую речь Путина и Грузию;

29:06 "Их не надо даже уговаривать воевать с Россией!" // Про Украину;

30:27 "Я бы не сказал, что американцы НЕ собирались это делать!" // Про создание государства Израиль;

32:03 На что рассчитывал Сталин в отношении Израиля?

34:57 "Нефтеносная сердцевина всего мира!" // Чего не могли допустить американцы?

37:23 "В арабском мире существование израильского государства на Ближнем Востоке многими просто отвергается!";

38:10 Рано или поздно Израиль исчезнет с политической карты?

40:15 "Рухнул один из мифов!" // Израиль укрепил свои позиции?

42:50 "Он даже не советовался!" // Про Зеленского, Трампа и Байдена;

45:29 "У каждого президента США обязательно будет своя маленькая война!" // Про идею отмщения Трампа;

47:05 "Трамп не дурак!" // Про роль Ирана для Китая;

48:26 "Здесь в игру уже вступит по полной и Китай, и Россия!";

50:23 Конфликт Израиля и Ирана сойдёт на нет?

Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/386575

#Спицын #Интервью #история