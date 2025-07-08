Виктор Сергеевич Белявский, масон высокого уровня посвящения, рассказывает о происхождении масонства, его символике и связи с эзотерическими обществами. Обсуждаются альтернативные версии возникновения масонства, его историческая роль и связь с тамплиерами. Белявский также делится информацией о Великой Ложе России и различных уставах, регулирующих деятельность масонов.

Книга "Глобальный разлом: Почему стабильность это иллюзия. Мэйсон Эшбери.":

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00:00 Введение

00:59 Официальная версия происхождения масонства

01:57 Альтернативные версии происхождения

03:36 Источники и «Путешествие средневекового масона»

05:04 Путешествия строителей

08:08 Особенности средневековых гильдий

10:46 Уникальность цеха каменщиков

12:06 Анализ правоведческих документов

13:04 Анализ статутов вольных каменщиков

13:59 Эзотерические общества и масоны

16:19 Символика масонства

17:24 Масонство и монархи

18:30 Легенды о Петре Первом

20:16 Архивы масонских документов

22:20 Критика источников

24:06 Противоречия в исследованиях

24:48 Тамплиеры и их деятельность

25:47 Орден Христа и его наследие

26:50 Репрессии Филиппа IV и судьба тамплиеров

28:00 Судьба тамплиеров после разгрома

30:21 Шведский устав в России

35:04 Связь тамплиеров и масонов

35:51 Символы тамплиеров в Шотландии

37:09 Шведские тамплиеры

38:08 Масонство и тамплиеры

40:49 Йоркский устав и масонство

41:45 Карл Хунд и связь с тамплиерами

43:44 Эзотерические знания в масонстве

46:23 Философский камень и масонство

48:57 Алхимия XVIII века

49:56 Великая ложа России

51:07 Уставы и градусы

52:03 Дополнительные градусы

52:52 Заключение

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