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В новом выпуске Метаметрики – военный эксперт, общественный деятель, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

Обсуждаем итоги двенадцатидневной войны Израиля и Ирана. Как Израилю удалось ликвидировать членов высшего военного командования противника? Почему Трамп решил вмешаться в конфликт и нанес удар по ядерному объекту в Фордо? Сможет ли Тегеран восстановить свою ядерную программу в ближайшем будущем? Как израильская армия смогла уничтожить тысячи иранских беспилотников, а ВВС – получить полное превосходство в воздухе?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

01:00 Яков Кедми вновь на связи

01:27 Израиль уничтожил ядерную программу Ирана?

04:39 Интеграция: образование Вологодчины

06:42 Полная ликвидация иранского военного командования?

12:15 Смена режима в Иране – не военная задача

13:40 «Железный купол» провалился?

18:18 Почему американцы вмешались в войну?

23:07 Могли ли иранцы спасти ядерные объекты в Фордо?

29:07 Для конспирологов: как работают противобункерные бомбы

34:42 У Израиля есть ядерное оружие?

39:05 Как Иран пытался сдержать Израиль через прокси в Ливане и Йемене?

42:14 Российские релоканты в Израиле никому не нужны

44:27 Геополитические параллели, ядерное оружие и СВО

51:40 «Израиль ничего не поставляет врагам России»

59:07 Заставка

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

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