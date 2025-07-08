КЕДМИ про войну Израиля и Ирана, вмешательство Трампа и уничтожение ядерной программы Тегерана
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В новом выпуске Метаметрики – военный эксперт, общественный деятель, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.
Обсуждаем итоги двенадцатидневной войны Израиля и Ирана. Как Израилю удалось ликвидировать членов высшего военного командования противника? Почему Трамп решил вмешаться в конфликт и нанес удар по ядерному объекту в Фордо? Сможет ли Тегеран восстановить свою ядерную программу в ближайшем будущем? Как израильская армия смогла уничтожить тысячи иранских беспилотников, а ВВС – получить полное превосходство в воздухе?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
01:00 Яков Кедми вновь на связи
01:27 Израиль уничтожил ядерную программу Ирана?
04:39 Интеграция: образование Вологодчины
06:42 Полная ликвидация иранского военного командования?
12:15 Смена режима в Иране – не военная задача
13:40 «Железный купол» провалился?
18:18 Почему американцы вмешались в войну?
23:07 Могли ли иранцы спасти ядерные объекты в Фордо?
29:07 Для конспирологов: как работают противобункерные бомбы
34:42 У Израиля есть ядерное оружие?
39:05 Как Иран пытался сдержать Израиль через прокси в Ливане и Йемене?
42:14 Российские релоканты в Израиле никому не нужны
44:27 Геополитические параллели, ядерное оружие и СВО
51:40 «Израиль ничего не поставляет врагам России»
59:07 Заставка
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
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Комментарий редакции
1. Военный успех Израиля против Ирана:
- С точки зрения Кедми, ядерная военная программа Ирана в результате израильской операции была полностью уничтожена: ликвидированы производственные объекты, большая часть вооружённого урана, ключевые специалисты и руководители программы.
- Иран, несмотря на потенциальную возможность возрождения своей ядерной программы, для реального восстановления потребуется от года до пяти лет.
- Израиль также уничтожил большую часть иранских производств баллистических ракет, беспилотников и инфраструктуры топливных компонентов. Военное командование Ирана понесло тяжёлые потери.
2. Оценка эффективности военной кампании:
- Опровергаются мнения о «провале» Израиля и неэффективности «Железного купола» — Кедми подчёркивает, что израильские системы ПВО успешно сбили большинство запущенных по Израилю баллистических ракет, а «Купол» и не предполагал защиты от ракет такого класса.
- Израиль достиг всех поставленных военных целей; смена режима, по его словам, никогда не входила в эти задачи.
3. Вмешательство США и роль Трампа:
- Уничтожение самого защищённого иранского ядерного объекта «Фордо» было выполнено США, потому что только у них имелось достаточное вооружение. Это было заранее согласовано между странами, не являлось «вынужденной просьбой» Израиля, а было частью общей координации союзников.
- Кедми отрицает конспирологию о том, что Иран вывез оборудование перед ударом: по его мнению, это технически и логистически невозможно.
4. Ограничения и последствия:
- Израиль принципиально не атаковал гражданскую инфраструктуру и не ставил целью устранять политическое руководство Ирана.
- В течение ближайших лет восстановление ядерного потенциала возможно, если найдутся средства, люди и соответствующие условия. Однако «а кто даст это сделать?» — риторический вопрос, подчеркивающий силу израильских сдерживающих мер.
5. Дилеммы ядерного нераспространения и исторические парадоксы:
- Звучит вопрос: «Почему Израиль может иметь ядерное оружие, а другим — нельзя?»
- Кедми приводит исторические аргументы: Израиль с первых дней своего существования оказался в окружении враждебных государств, никто не хотел гарантировать его выживание, в отличие от мировой реакции на Иран, который, по мнению Кедми, прямо угрожает уничтожением Израилю и реализует террор в мировом масштабе.
6. Общественное мнение и национальное единство в Израиле:
- Внутри Израиля практически не было открытого противодействия военной операции, даже среди оппозиции и новых репатриантов из России. Аргументируется, что национальное единство и солидарность здесь сильнее, чем в РФ.
- Контрастируется с разобщённостью и эмиграцией в России: «на каком этапе страна потеряла чувство причастности у элит и молодого поколения?»
7. Израиль и Украина — вопрос оружейных поставок:
- Израиль, согласно Кедми, не поставляет Украине существенных вооружений, в отличие от ряда других стран, и заявления официальных представителей о передаче ПВО Украине названы ложью.
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Вывод
В центре беседы — тема субъективности побед и поражений, трудности верификации военных успехов и моральные дилеммы ядерного нераспространения с позиций безопасности. Кедми занимает твёрдую, но прагматичную позицию: Израиль уничтожил ядерную программу Ирана здесь и сейчас и добился своих целей, однако не ставил задачу смены режима, ограничив военное вмешательство только защищёнными стратегическими объектами. При этом, в мире сохраняется напряжённый баланс — восстановление Ираном своего потенциала возможно, но очевидно, что Израиль не намерен это допускать.
В контексте больших исторических циклов, оправдан ли такой жёсткий подход? Способна ли система международных норм и договоров обеспечить справедливость, или мировая политика и дальше будет опираться на логику выживания сильнейшего? И, наконец, что есть истинная безопасность: физическое уничтожение угрозы или создание такого порядка, в котором мотивы для враждебности исчезают сами собой? Можно ли быть уверенным в собственной правоте в условиях туманности мотивов, опасностей и неустойчивых альянсов в современном мире?
Бывший Яша Козаков пытается тушить пожар, вызванный 12-дневной войной. Израиль начал поставлять тяжёлое вооружение на Украину ещё в 2014 году. Видимо, серьёзно “евреев поприжали”…