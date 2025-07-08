Армейское очищение

Сегодня 235 Гарнизонный военный суд вынес приговор экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсаланову по делу о мошенничестве и взятке. Судом установлено, что он похитил 6,7 миллиардов рублей на поставке портативных радиостанций.

Арсланова лишили воинского звания генерал-полковника, орденов «Жукова» и «За заслуги перед Отечеством» и приговорили к отбыванию наказания на 17 лет в колонии строгого режима. Вместе с ним за решетку отправились два его подельника, получившие сроки от 6 до 7 лет.

Во многих российских каналах и СМИ сейчас связывают дело Арсланова с идущей «чисткой» в рядах Минобороны России. Однако данный процесс тянулся аж с 2019 года еще со времен прежнего главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Но при этом Арсланов и его подельники наконец получили заслуженный приговор за преступления, которые отчасти и привели к нынешнему положению в сфере коммуникации и связи в вооруженных силах.

На момент начала СВО наши военнослужащие столкнулись с критической проблемой – отсутствием не то, что тактической связи, а коммуникации вовсе. Бездарные проекты, коррупция и подобные хищения привели к застою в этой сфере и многим, скажем, неприятным ситуациям в ходе СВО.

❗️То что приговор в итоге был оглашен, – это хороший сигнал, показывающий, что преступления подобного рода не обладают сроком давности. И каждый виновный в таких преступлениях получит по заслугам.

ВСРФ #Россия

⭐️ @rybar

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