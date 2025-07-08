Армейское очищение
Армейское очищение
Сегодня 235 Гарнизонный военный суд вынес приговор экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсаланову по делу о мошенничестве и взятке. Судом установлено, что он похитил 6,7 миллиардов рублей на поставке портативных радиостанций.
Арсланова лишили воинского звания генерал-полковника, орденов «Жукова» и «За заслуги перед Отечеством» и приговорили к отбыванию наказания на 17 лет в колонии строгого режима. Вместе с ним за решетку отправились два его подельника, получившие сроки от 6 до 7 лет.
Во многих российских каналах и СМИ сейчас связывают дело Арсланова с идущей «чисткой» в рядах Минобороны России. Однако данный процесс тянулся аж с 2019 года еще со времен прежнего главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.
Но при этом Арсланов и его подельники наконец получили заслуженный приговор за преступления, которые отчасти и привели к нынешнему положению в сфере коммуникации и связи в вооруженных силах.
На момент начала СВО наши военнослужащие столкнулись с критической проблемой – отсутствием не то, что тактической связи, а коммуникации вовсе. Бездарные проекты, коррупция и подобные хищения привели к застою в этой сфере и многим, скажем, неприятным ситуациям в ходе СВО.
❗️То что приговор в итоге был оглашен, – это хороший сигнал, показывающий, что преступления подобного рода не обладают сроком давности. И каждый виновный в таких преступлениях получит по заслугам.
ВСРФ #Россия
⭐️ @rybar
Комментарий редакции
1. Судебный приговор: Гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсаланову по делу о хищении 6,7 млрд рублей и взятке.
2. Наказание: Арсланова лишили воинского звания, государственных наград и отправили в колонию строгого режима на 17 лет; его подельники получили от 6 до 7 лет заключения.
3. Причины дела: Преступления были связаны с махинациями при поставке портативных радиостанций для армии, что нанесло вред системе военной связи.
4. Исторический контекст: Дело тянулось с 2019 года, еще с предыдущего министра обороны.
5. Влияние на армию: Следствием недобросовестности, коррупции и хищений стало отсутствие эффективной связи у ВС РФ, что обострилось с началом СВО (Специальной военной операции).
6. Символизм приговора: Считается, что приговор Арсланову — часть масштабной «чистки» в Минобороны и посыл, что подобные преступления не остаются безнаказанными.
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ВЫВОД:
Поверхностно кажется, что статья — пример отчета о поимке очередного коррупционера, однако при более глубоком взгляде здесь раскрывается многослойность российской военной бюрократии, внутренних кризисов и механизмов контроля в государстве. Коррупционные схемы, затянутость процессов и символика наказания здесь неразрывно связаны с вопросами доверия к институтам и эффективности структур.
Справедливость, реализуемая через наказание, здесь преподносится как важный шаг в восстановлении веры в систему. Тем не менее, вопрос субъективности истины неизбежен: является ли суд над Арслановым сигналом реального очищения или нужен как показательная жертва в процессе сложных внутрисистемных преобразований? Как и в психологии, где разовая «чистка» не гарантирует глубинного исцеления, так и в структурах армии: очищение одних не всегда означает внутреннее преображение всей системы.
В историко-философском разрезе эта ситуация напоминает вечный конфликт между идеей справедливости и бюрократической необходимостью жертвы. Практический вывод, пожалуй, в необходимости постоянного и осознанного контроля — как на уровне политических структур, так и в личной жизни. Ведь коррупция и злоупотребления не возникают из ниоткуда, а проникают в пустоты невнимательности и безразличия.
Стремясь к истине, можно задаться вопросом: актуален ли столь громкий приговор для реального оздоровления системы или мы вновь наблюдаем иллюзию борьбы с последствиями, оставляя причины не тронутыми? Как вам кажется, способна ли система измениться изнутри через внешние казни или подлинная чистка возможна лишь при внутренней переоценке ценностей на всех уровнях?
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-> Нужно Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
(Смертной Казни – Нужно Зелёный Свет ВКЛЮЧАТЬ…)
(а шОЙгунистов и Т.П.- Судить и НА-ЗОНЫ отправлять!)
…Иначе Россию НЕ защитить! Её – придётся ПоТЕРЯТЬ…
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= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 08-6-25