Захар Прилепин: Россия – это наивысшая форма свободы / Ломовка Live выпуск 220
О путешествии в КНДР и реалиях Северной Кореи, про «глупеющее» человечество, о разделении творчества и позиции, про русскую культуру, её творцах и защитниках, о достижениях и слабостях российского кинематографа, про современное потребление контента и ностальгию, о геополитических реалиях, критике власти и политических взглядах, про собственную группу и музыкальные предпочтения, о возрасте и счастье.
0:00:00 Интро
0:00:38 О путешествии в КНДР и реалиях Северной Кореи
0:13:25 Про «глупеющее» человечество
0:17:25 О разделении творчества и позиции артистов
0:23:24 Про «уехавших» деятелей культуры
0:27:35 О русской культуре, её творцах и «защитниках»
0:33:21 Про культурный и социальный «раскол»
0:40:32 Достижения российского кинематографа
0:45:00 Об экранизациях собственных произведений
0:51:12 Молодое поколение и современное потребление контента
0:54:39 Про 90-е и ностальгию
0:56:35 Современная поп-культура
1:00:52 О мирных переговорах и геополитических реалиях
1:06:17 Про политические взгляды
1:10:42 О критике и новой книге
1:18:26 Финансовая сторона писательской деятельности
1:23:32 Идейность или талант?
1:26:49 Про политзаключённых
1:32:29 О музыкальной группе и собственных вкусах
1:35:35 Возраст и счастье
При поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Комментарий редакции
1. Опыт поездки в Северную Корею
Прилепин делится удивлением от увиденного: страна чистая, небоскребы, хороший сервис, люди приличные и образованные, в том числе владеют русским языком. Миф о “казарменности” и тотальном страхе не соответствует реальности. Северная Корея живет в осаде, что объясняется историческими травмами (Югославия, Ирак и пр.), но страна достигает успехов в науке, инфраструктуре и военном деле несмотря на санкции и сложные отношения даже с Китаем.
2. Свобода и устойчивость
Прилепин отмечает, что Северная Корея – суверенная страна, несмотря на внешние ограничения, и в этом проявляется их внутренняя свобода. Миф о несвободе жителей противопоставлен депрессиям и культурной зависимости Южной Кореи. Он фиксирует, что понятие свободы многогранно: внешние ограничения иногда ведут к внутреннему развитию.
3. Влияние глобализации и массовой культуры
Прилепин наблюдает деградацию западной культуры, превращение ее из привлекательной в унифицированный “лагерь”. Артисты и интеллектуалы становятся инструментом политической моды, массово повторяют доминирующий нарратив, игнорируя личные убеждения ради выгод.
4. Критика российской культурной элиты
Он отмечает иллюзорность и искусственность “либеральных” и “эмигрантских” интеллектуалов, которые, на его взгляд, мало связаны с глубинной русской культурой. Искусство утрачивает национальный стержень, поддается внешнему влиянию, старается быть “современным”, но в итоге оказывается поверхностным.
5. Сравнения: массовая и высокая культура
Прилепин видит, что художественная масса (шоу-бизнес, поп-культура) занимает несоразмерно много публичного пространства, в то время как настоящие глубинные культурные потоки (поэзия, симфоническая музыка, классика) живут малозаметно, но остаются востребованными и значимыми.
6. Привязанность к традиции – залог укорененности
Критика современного поколения в том, что оно “живет трендами”, не укоренено ни в одной традиции (в отличие от Запада, где поп-культура вырастает из корней джаза, блюза, народной музыки). Российская массовая культура часто копирует или эпигонствует.
7. Исторический взгляд на идентичность и свободу
Для Прилепина Россия — это идея, не сводящаяся к конкретной эпохе, государственному строю или форме правления. Это внутренняя свобода, сопряженная с долгом и служением, с осознанным принятием реальности (даже тяжелой), с признанием непрерывности и единства исторического пути (“служишь всей России сразу — и 2025-го года, и 1202-го, и 2220-го”).
8. Место культуры в государстве
Культура не может жить только на рыночных принципах: важна поддержка государства, и только так она может формировать “цивилизационную платформу”. Литераторы, художники, музыканты должны вновь стать частью государственного проекта.
9. Оценка эмиграции и “разделенной культуры”
Прилепин отмечает, что значимых потерь из уехавшей культурной прослойки почти нет: ни Бродского, ни Тарковского современный “отток” не породил. Отношение к эмиграции — критически-ироничное.
10. Циклическая история и неизменность “российского вопроса”
Он связывает современные процессы с историческими обстоятельствами XVII века — “дело Украины”, проблемы идентичности, раздрая и борьбы за единство. Считает, что национальные вопросы, разломы и повторяющиеся сценарии — неотъемлемая часть российской судьбы.
Выводы:
В этом видео, сквозь призму личного и исторического опыта, Захар Прилепин поднимает темы свободы, идентичности и культуры — как глубинных, многослойных понятий, не сводимых к внешним признакам и политическим декларациям. Он фиксирует на опасности подмены реальных смыслов их имитациями: когда свобода становится набором потребительских прав, культура — набором трендов, а национальная идентичность — декларацией лояльности “мировому клубу”.
Для Прилепина настоящая свобода — это служение, укорененность, умение принимать свою историю с ее сложностями и противоречиями, избегая фанатизма и иллюзий. Россия, как “наивысшая форма свободы”, — метафора, в которой синтезируются долг, традиция, тревожная историческая память и ощущение целостности бытия, не заложенное в одну эпоху или одну модель общества.
Любопытно, что Прилепин не отрицает ценности перемен, признавая изменчивость эпох и неоднозначность человеческих поступков. Но настаивает: только возвращение к “корневому” — будь то культура, история, язык — может дать личности и народу подлинную самостоятельность и внутреннюю опору.
В завершение естественно спросить: действительно ли возможно личное и национальное освобождение вне глубокого чувства принадлежности — или каждая свобода всегда ограничена пределами нашей традиции и памяти? Где проходит граница между здоровой открытостью к новому и растворением в “безликом космополитизме”, о котором предостерегает Прилепин?