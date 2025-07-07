О путешествии в КНДР и реалиях Северной Кореи, про «глупеющее» человечество, о разделении творчества и позиции, про русскую культуру, её творцах и защитниках, о достижениях и слабостях российского кинематографа, про современное потребление контента и ностальгию, о геополитических реалиях, критике власти и политических взглядах, про собственную группу и музыкальные предпочтения, о возрасте и счастье.

0:00:00 Интро

0:00:38 О путешествии в КНДР и реалиях Северной Кореи

0:13:25 Про «глупеющее» человечество

0:17:25 О разделении творчества и позиции артистов

0:23:24 Про «уехавших» деятелей культуры

0:27:35 О русской культуре, её творцах и «защитниках»

0:33:21 Про культурный и социальный «раскол»

0:40:32 Достижения российского кинематографа

0:45:00 Об экранизациях собственных произведений

0:51:12 Молодое поколение и современное потребление контента

0:54:39 Про 90-е и ностальгию

0:56:35 Современная поп-культура

1:00:52 О мирных переговорах и геополитических реалиях

1:06:17 Про политические взгляды

1:10:42 О критике и новой книге

1:18:26 Финансовая сторона писательской деятельности

1:23:32 Идейность или талант?

1:26:49 Про политзаключённых

1:32:29 О музыкальной группе и собственных вкусах

1:35:35 Возраст и счастье

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив.