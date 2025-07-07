ШОК: Россия продает долю в АЭС Аккую? Узнайте, что скрывается за этой сенсационной сделкой на миллиарды долларов, которая может перекроить энергетическую карту Турции и всего региона. В нашем эксклюзивном расследовании мы раскрываем истинные мотивы и далеко идущие последствия решения о продаже акций стратегического объекта. Почему Россия готова уступить часть контроля над проектом, имеющим колоссальное значение для её глобальных энергетических амбиций? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

0:00 Зачем Россия ПРОДАЕТ АЭС Аккую?! Фатальная ОШИБКА?

0:33 АЭС Аккую в Турции: Тайна Оценки Акций в $25 Миллиардов

1:18 История и Причины Продажи Акций АЭС Аккую

2:20 Экономический Расчет: Почему Росатом Продает АЭС Аккую Сейчас?

2:59 Инвестиции Росатом: Куда Пойдут Деньги от Аккую?

3:58 Выгода АЭС Аккую: Фиксированные Цены на Электроэнергию

4:56 АЭС Аккую – Чья Она? Ответы Хейтерам Росатома

6:11 Турция Сэкономит Газ: Секрет Энергонезависимости

7:57 Трансбалканский Газопровод: Новые Возможности для Турции

9:28 Инвестиции в Атомные Станции: Прозрачно и Выгодно?

9:48 АЭС Синоп: Будущее Атомной Энергетики Турции

11:13 Как РФ Готовит Кадры для АЭС Турции?

12:50 Битва за АЭС в Турции: Россия против Франции

14:52 АЭС Аккую: Итоги. Фатальная ошибка Кремля?

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