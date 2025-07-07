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Глава компании Cognitive Pilot Ольга Ускова откровенно про резкое подорожание продуктов питания, фермеров, которые отказываются работать, неподъемную ставку ЦБ для кредитов, грядущие проблемы с хлебом, дефицит людей в сельском хозяйстве, центр развития ИИ при Правительстве РФ, недовольство президента темпами строительства заводов по выпуску дронов, своё выступление перед Валентиной Матвиенко, риски 2025 года и новую книгу.

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▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:15 Про проблему продовольствия

05:43 Про подорожание еды

09:13 Про стоимость земли в России

11:19 Про ставку ЦБ и проблемы с хлебом

13:28 Реклама

14:51 Про беспилотную с/х технику

18:58 Про центр развития ИИ при Правительстве РФ

21:43 Про GPT, DeepSeek и Алису

25:24 Про отказ помогать России

27:45 Про строительство заводов по выпуску дронов

30:48 Про дефицит людей в с/х и роботов

33:43 Про аграрную и технологическую державу и Томск

38:39 Про выступление в Совфеде

44:20 Про новое поле битвы ИИ

49:30 Про восстание машин

52:45 Про книгу «Аминь»

01:02:01 Про риски 2025 года

01:05:33 Стих

01:06:38 P.S.

Ольга Ускова: рост цен, "золотой" картофель и ставка ЦБ /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

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