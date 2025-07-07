Ольга Ускова: рост цен, “золотой” картофель и ставка ЦБ /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
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Глава компании Cognitive Pilot Ольга Ускова откровенно про резкое подорожание продуктов питания, фермеров, которые отказываются работать, неподъемную ставку ЦБ для кредитов, грядущие проблемы с хлебом, дефицит людей в сельском хозяйстве, центр развития ИИ при Правительстве РФ, недовольство президента темпами строительства заводов по выпуску дронов, своё выступление перед Валентиной Матвиенко, риски 2025 года и новую книгу.
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▶️ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:15 Про проблему продовольствия
05:43 Про подорожание еды
09:13 Про стоимость земли в России
11:19 Про ставку ЦБ и проблемы с хлебом
13:28 Реклама
14:51 Про беспилотную с/х технику
18:58 Про центр развития ИИ при Правительстве РФ
21:43 Про GPT, DeepSeek и Алису
25:24 Про отказ помогать России
27:45 Про строительство заводов по выпуску дронов
30:48 Про дефицит людей в с/х и роботов
33:43 Про аграрную и технологическую державу и Томск
38:39 Про выступление в Совфеде
44:20 Про новое поле битвы ИИ
49:30 Про восстание машин
52:45 Про книгу «Аминь»
01:02:01 Про риски 2025 года
01:05:33 Стих
01:06:38 P.S.
Ольга Ускова: рост цен, "золотой" картофель и ставка ЦБ /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
#интервью #ускова #ии
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Продовольственная безопасность и рост цен в России- В последние годы в России существенно увеличились цены на базовые продукты (картофель, капуста, клубника и др.), что воспринимается как «бомба замедленного действия» для экономики и социальной стабильности.
- Причины этого — не объективный дефицит ресурсов, а совокупность управленческих и финансовых ошибок: высокая ключевая ставка Центробанка (25%), отсутствие поддержки фермеров и промышленных отраслей, сложности с получением кредитов.
- Земли в России много, она плодородная и зачастую дешевая, но нехватка населения и, главное, финансово-кредитных стимулов тормозят аграрное производство.
- Решения последних лет привели к тому, что фермеры предпочитают не инвестировать в посевы, а держать деньги на депозитах; часть земель простаивает, а угроза продовольственного дефицита становится реальной.
2. Сельское хозяйство: технологическое, демографическое, мировое измерение- Россия по своему потенциалу — по площади земель и качеству почвы — может быть аграрной сверхдержавой и кормильцем мира.
- Однако низкая плотность населения и недостаточное внимание к технологиям и финансам мешают использовать этот потенциал.
- На фоне мировых потрясений и продовольственного кризиса Россия, отрабатывая системные сбои на себе, проходит проверку как страна (и человечество — как вид) на устойчивость: насколько мы способны решать задачи выживания с помощью ума, технологий и эффективного управления.
3. Искусственный интеллект, дроны и технологическая революция- Прорывы в отечественном ИИ и автоматизации особенно заметны в сельском хозяйстве: беспилотная техника и умные тракторы позволяют повышать производительность там, где физически не хватает рабочих рук.
- Российская школа математики и радиоэлектроники исторически сильна. Это даёт стране реальное технологическое преимущество в ряде отраслей (напр. Life Critical AI — системы “критического управления”), хотя в “генеративном” ИИ (по типу GPT) Россия пока отстаёт от лидеров.
- Производственные успехи (создание дронов, внедрение систем для обработки полей в условиях радиоэлектронного противодействия) локальны, а в массовом масштабе пока только переходят от экспериментального уровня к серийному.
- Главное препятствие не в низкой компетентности, а в управленческих решениях, отсутствии веры в собственные силы и инвестиционных барьерах.
4. Человеческие, культурные и философские аспекты перемен- Искусственный интеллект — инструмент, как когда-то были плуг, электричество, автомобиль. Он неизбежно меняет и экономику, и физиологию, и образ мышления людей, но не отменяет человеческой ответственности: ИИ не замещает мышление, а перераспределяет задачи и риски.
- Маятник риска: наряду с прорывами техники растёт угроза превращения ИИ и технологий (например, нейро-чипов) в инструмент социального контроля, подавления воли, орудие “чистой смерти”.
- Вопросы «кормления людей» и войны задают экзистенциальные рамки: мы как вид сдаём экзамен на то, впишемся ли в ландшафт планеты — или исчезнем.
- Для культурной, научной, управленческой элиты ключевой вопрос — не только в том, чтобы “догнать и перегнать Запад”, сколько в создании собственной системы (кластеров знаний, промышленности, новых институтов).
5. Практические инициативы и перспективы- На повестке дня — перевод ИИ-технологий и роботизации из опытного в массовое применение (серийное производство, сервисные станции аренды техники для фермеров).
- Решение кадрового и демографического кризиса в селе — через замену отсутствующих работников роботами и повышение привлекательности фермерства для молодёжи при условии доступного финансирования.
- Роль гражданской активности и просвещения — Ольга Ускова подчёркивает важность воспитывать веру в собственные силы, транслировать успехи, вдохновлять на участие в создании новой технологической инфраструктуры.
Выводы и философское осмысление
Встреча с Ольгой Усковой проникнута не только анализом экономической и технологической ситуации, но и глубоко экзистенциальным ощущением эпохальных перемен. Повышение цен на картофель и капусту становится здесь не просто экономическим фактом, а сигналом сложных структурных изменений — в системе управления, в демографии, в культуре труда.
Ускова неоднократно подчёркивает: у России есть и ресурсы, и история, и компетенции, чтобы быть одновременно аграрной и технологической сверхдержавой. Однако оказалось, что ни земля, ни техника не работают сами по себе — требуется живая вера, внутренняя цельность, умение выстраивать цепочки (экономические, культурные, социальные), не замыкаясь во внешних идеализациях или местечковых страхах.
Проводится интересная аналогия между внедрением искусственного интеллекта и историческими техническими революциями: как когда-то плуг изменил тело и мудрость крестьянина, так сейчас ИИ меняет структуру труда и восприятие действительности. Однако хорошие инструменты в плохих руках оборачиваются вредительством, а вдохновляющие прорывы — новыми формами отчуждения. Технологический успех не гарантирует внутреннюю зрелость; а отсутствие зрелости может привести к тому, что «инструмент» разрушит своего хозяина.
Системный взгляд, который предлагает Ольга Ускова, не идеализирует текущее положение: она указывает как на совокупность возможностей, так и на остроту рисков, связанных с управлением, ответственностью, забывчивостью к своим ошибкам. Истинные перемены начинаются не с выдающегося трактора или революционного кластера, а с внутреннего решения поверить себе, взять ответственность — на индивидуальном, профессиональном, государственном уровне.
Открытый вопрос
Меняются цены, меняется климат, меняется техника — но способны ли мы, оставаясь внутри индивидуальных и коллективных ограничений, быть не просто пользователями или жертвами обстоятельств, а инициаторами новой реальности? Как обучиться искусству не только производить хлеб, но и самим становиться "теми, кто кормит" — мудростью, созидательностью, эмпатией, новым мышлением?
Что для каждого из нас важнее — обеспечить себе автономный хлеб или преобразовать саму культуру отношений и ответственности, чтобы «инструменты» служили жизни, а не отчуждению? Где проходит граница между прагматическим и экзистенциальным в наших решениях сегодня?