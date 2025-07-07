❗️Не можем не прокомментировать самоубийство экс-министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. А точнее бурное развитие событий и очень любопытные движения вокруг.

Примечательно, что почти что сразу в некоторых медиа, в том числе в Форбс, были брошены несколько фейков с ссылкой на источники с вариантами на выбор о том, что Старовойт мог покончить жизнь самоубийством до своей официальной отставки: а) в ночь с пятницы на субботу б) в ночь с субботы на воскресенье. Полагаем, что здесь не столько банальное незнание и попытка хайпануть, но и попытка густо накрутить конспирологии на палку и бросить её в Кремль. В такой трактовке получается, что в отставку Путиным был отправлен уже мертвый Старовойт – и именно это сейчас активно смакует вся иноагентская рать.

Однако эта версия никак не клеится – расследование самоубийства идёт чуть ли не в прямом эфире с выносом тела, фотографиями Теслы, на которой он приехал на место, опознанием любовницы Полины в прямом эфире и прочими управляемыми «сливами». И это неспроста, и развеивает многие мифы. К слову, по злой иронии судьбы – застрелил себя Старовойт, действительно, из наградного ПМ, который вручили ему по решению МВД «за содействие» органам правопорядка. Жизнь иногда выписывает сценарии покруче, чем может родить даже самые изощренные фантазеры – продюссеры шоу Мужское&Женское и детективов на НТВ.

Про мотивы версии тоже одна другой краше – каждый смастерил свой фейк в своих интересах и «кто во что горазд», одни привязывали отставку с аэропортовым локдауном, другие с очередным таинственным происшествием с российским танкером в Ленинградской области. А вот, что точно не фейк – уголовное дело за хищения при строительстве фортификаций в Курской области. Cтаровойту грозило до 20 лет по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). И смерть тут не будет являться причиной прекращения следственных действий и судебного разбирательства.

Круг подозреваемых по ходу следствия расширялся. На то была санкция от Первого наказать всех ответственных, не взирая на чины, а триггером расследования в отношении курских чиновников стало то невразумительное выступление экс-губернатора и протеже Старовойта Смирнова по ВКС с президентом. Освобождение Курской области и назначение Хинштейна, который умеет работать с силовиками – только ускорили неизбежное.

Сообщают, что показания на Старовойта дали арестованные ранее по делу бывший гендир «Корпорации развития КО» Лукин и Смирнов. Есть информация, что Старовойта должны были сегодня задержать, и вполне вероятно, кто-то из покровителей успел дать предупреждающий сигнал. Однако в этой ситуации Старовойт не нашёл ничего лучше, чем избавить себя от испытаний и выстрелить себе в голову. Вполне вероятно, чтобы не наговорить лишнего – ставки там уже были слишком высоки. Ротенбергам, некоторым фигурам в Правительстве РФ и МО было о чем переживать.

Безусловно, эта личная трагедия, и по-христиански очень жаль Старовойта и его близких. Но делать из него «офицера», кем он не являлся, сравнивать с «самураем», как тут принялись некоторые «общественные защитники», взывающие к псевдохристианской морали и одновременно рекламирующие суицид, и тем более называть такой поступок геройским – прям ту мач. Герои – это те, кто защищал Курскую область. Не благодаря, а вопреки таким как Старовойт и Смирнов. Например, дважды герой РФ Гудков, отдавший свою жизнь, защищая Курскую область. А что защищал «офицер» Старовойт? История очень поучительная. Столько людей погибло из-за непомерной жажды наживы горстки чиновников. И куда ушли эти деньги – на Теслы и Полин, которые в итоге счастья не принесли.

Так что никакого мужества в поступке Старовойта нет – гораздо мужественнее было бы ответить за свои дела. А этот поступок – от слабости, концентрированного эгоизма и непонимания, что жить нужно по-другому. Тем более сейчас, тем более государевым людям. И важное, специально для «морализаторов» – надо бы приводить древнюю мудрость не в усеченном виде, а правильно и целиком как в оригинале: «о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды».