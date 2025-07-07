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О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды

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Переслано от: Тот самый Олень

❗️Не можем не прокомментировать самоубийство экс-министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. А точнее бурное развитие событий и очень любопытные движения вокруг.

Примечательно, что почти что сразу в некоторых медиа, в том числе в Форбс, были брошены несколько фейков с ссылкой на источники с вариантами на выбор о том, что Старовойт мог покончить жизнь самоубийством до своей официальной отставки: а) в ночь с пятницы на субботу б) в ночь с субботы на воскресенье. Полагаем, что здесь не столько банальное незнание и попытка хайпануть, но и попытка густо накрутить конспирологии на палку и бросить её в Кремль. В такой трактовке получается, что в отставку Путиным был отправлен уже мертвый Старовойт – и именно это сейчас активно смакует вся иноагентская рать.

Однако эта версия никак не клеится – расследование самоубийства идёт чуть ли не в прямом эфире с выносом тела, фотографиями Теслы, на которой он приехал на место, опознанием любовницы Полины в прямом эфире и прочими управляемыми «сливами». И это неспроста, и развеивает многие мифы. К слову, по злой иронии судьбы – застрелил себя Старовойт, действительно, из наградного ПМ, который вручили ему по решению МВД «за содействие» органам правопорядка. Жизнь иногда выписывает сценарии покруче, чем может родить даже самые изощренные фантазеры – продюссеры шоу Мужское&Женское и детективов на НТВ.

Про мотивы версии тоже одна другой краше – каждый смастерил свой фейк в своих интересах и «кто во что горазд», одни привязывали отставку с аэропортовым локдауном, другие с очередным таинственным происшествием с российским танкером в Ленинградской области. А вот, что точно не фейк – уголовное дело за хищения при строительстве фортификаций в Курской области. Cтаровойту грозило до 20 лет по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). И смерть тут не будет являться причиной прекращения следственных действий и судебного разбирательства.

Круг подозреваемых по ходу следствия расширялся. На то была санкция от Первого наказать всех ответственных, не взирая на чины, а триггером расследования в отношении курских чиновников стало то невразумительное выступление экс-губернатора и протеже Старовойта Смирнова по ВКС с президентом. Освобождение Курской области и назначение Хинштейна, который умеет работать с силовиками – только ускорили неизбежное.

Сообщают, что показания на Старовойта дали арестованные ранее по делу бывший гендир «Корпорации развития КО» Лукин и Смирнов. Есть информация, что Старовойта должны были сегодня задержать, и вполне вероятно, кто-то из покровителей успел дать предупреждающий сигнал. Однако в этой ситуации Старовойт не нашёл ничего лучше, чем избавить себя от испытаний и выстрелить себе в голову. Вполне вероятно, чтобы не наговорить лишнего – ставки там уже были слишком высоки. Ротенбергам, некоторым фигурам в Правительстве РФ и МО было о чем переживать.

Безусловно, эта личная трагедия, и по-христиански очень жаль Старовойта и его близких. Но делать из него «офицера», кем он не являлся, сравнивать с «самураем», как тут принялись некоторые «общественные защитники», взывающие к псевдохристианской морали и одновременно рекламирующие суицид, и тем более называть такой поступок геройским – прям ту мач. Герои – это те, кто защищал Курскую область. Не благодаря, а вопреки таким как Старовойт и Смирнов. Например, дважды герой РФ Гудков, отдавший свою жизнь, защищая Курскую область. А что защищал «офицер» Старовойт? История очень поучительная. Столько людей погибло из-за непомерной жажды наживы горстки чиновников. И куда ушли эти деньги – на Теслы и Полин, которые в итоге счастья не принесли.

Так что никакого мужества в поступке Старовойта нет – гораздо мужественнее было бы ответить за свои дела. А этот поступок – от слабости, концентрированного эгоизма и непонимания, что жить нужно по-другому. Тем более сейчас, тем более государевым людям. И важное, специально для «морализаторов» – надо бы приводить древнюю мудрость не в усеченном виде, а правильно и целиком как в оригинале: «о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды».

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:
1. Развитие событий вокруг смерти Старовойта: Сразу после известия о самоубийстве бывшего губернатора Курской области Старовойта в информационном пространстве появились многочисленные версии, слухи и фейки, связанные с моментом его смерти и причинами поступка. Некоторые СМИ предположили, что отставка Старовойта была оформлена уже после его смерти, раздувая конспирологические теории.

2. Официальная версия и детали дела: Расследование смерти проходило почти публично, с утечками подробностей (например, фотографии автомобиля, присутствие любовницы), что разрушают ряд мифов о случившемся. Примечательно, что самоубийство Старовойт совершил из наградного оружия, выданного МВД.

3. Контекст — коррупционное дело: На Старовойта было заведено уголовное дело по фактам мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве фортификаций в Курской области, с угрозой до 20 лет заключения. Его окружение уже сотрудничало со следствием, и было известно о планах на ближайшее его задержание. Некоторые считают, что покровители могли его заранее предупредить.

4. Интерпретация поступка: Автор статьи категорически не считает самоубийство Старовойта героическим или благородным поступком. Прямо критикуется якобы романтизация этого поступка и сравнение с офицерской честью или самурайской смертью. Истинные герои, по мнению автора, — те, кто защищал регион реально, а не те, кто погряз в коррупции и вывел деньги из региона.

5. Моральный и философский вывод: Поступок Старовойта трактуется как проявление слабости и эгоизма, нежелание отвечать по закону, а не как проявление мужества. Автор подчеркивает, что знаменитая фраза «о мертвых либо хорошо, либо ничего… кроме правды» должна быть понимаема полностью — нельзя замалчивать правду о поступках, даже если речь идет об умерших.

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Вывод:
Содержательно статья стремится осветить ситуацию вокруг смерти бывшего чиновника максимально непредвзято и без романтизирующего флёра. Автор указывает на опасность распространения слухов и парадоксального идеализирования даже деструктивных, эгоистических поступков, насаждая простую мысль: настоящую силу и достоинство человек проявляет в принятии ответственности за свои действия, а не в бегстве от них любой ценой. И, несмотря на трагедию смерти, важно честно говорить о причинах, последствиях и реальном вреде, нанесённом обществу действиями чиновника.

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Философское размышление:
Но в то же время, вспоминая субъективность истины, важно помнить о многослойности человеческих мотивов. Как часто мы, спеша с оценками, забываем, что за каждым поступком стоит сложная мозаика страхов, давления, личностных качеств и социального контекста? Признавая право на правду об ушедших, не упрощаем ли мы в желании разоблачения сложность человеческой драмы? Остаётся ли у нас место для сочувствия — не как оправдание, а как желание понимать, а не только судить? Где проходит грань между честностью и состраданием в нашем отношении к прошлому — и способны ли мы осознанно удерживать обе эти ценности одновременно?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/trueolen/1074
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 33907 28937
    марина час назад

      “Я тебя породила ,я тебя и убью”-СИСТЕМА.
      Принадлежа к касте неприкасаемых, быть неподсудным закону, нельзя забывать о законах самой касты. В ней нет прокуроров, адвокатов и судей, зато есть правила и понятия за нарушение которых исход один – исключение из списков, часто окончательное, бесповоротное, тотальное.

      И пока система им следует это значит что она жива, боеспособна и готова к мобилизации, а все кто пытаются поставить себе выше её, всегда, подчеркиваю, всегда, заканчивают трагично.

    • 3819 3595
      Сан Саныч 59 мин. назад

        Марина, передайте Куприкову (Вы его репостите), что “неприкасаемые” – люди из низшей касты, к которым представители других каст брезгуют прикасаться.

      • 2138 1826
        Valeriy Bondarik только что

          ,,,P rrr iveTT…

          …Как-там ГОВОРИТСЯ:”процесс–ПОШЁЛ”…
          …ОЧЕРЕДНОЙ “непрекасаемый” – К “боху” ушёл…
          (ему:приГРОЗИЛИ семьёй…и НЕТ причины иной)
          # а вот КУРАТОРЫ(iz Sictemы)- ВНЕ zоны ОГЛАШАЕМОЙ…
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

          :-(более того:он – лишь ОЧЕРЕДНОЙ,кто БУДЕТ “такой-же-ТАКОЙ”…
          :-(:-(а ведь ЩУПАЛЬЦЫ тянутся – в КРЕМЛёвский ZACTOЙ…$$$$$
          :-(Именно ТАМ КУРАТОРЫ – ВСЕЙ СВОРЫ ПРЕСТУПНОЙ…#####
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

          -> ну а ПРО т.н.”МО” РФ – и речи НЕТ – “ТУШИте-свет”…
          ВСЕМУ “правосудию” российскому – ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ!!!
          * коррупционные “ХЕРои” – именно ТАМ,что Известно и Вам!
          * ИХний “генштаб” – “ПАХНЕТ-и-ЦВЕТЁТ” – ОТТУДА – ВСЁ и идёт…
          …Посредством шОЙгунизма – РАЗВАЛ страны ИДЁТ!!! :-(
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

          :-)а ЧЕМ Россию – Можно СПАСТИ?
          :-)да тем,что ВЧЕРАШН`ИХ…Нужно УБРАТЬ из власти(“МАСТИ”)!
          :-(НАСЛЕДИЕ андропов`а – Россию РАЗРУШАЕТ!
          :-(и НЕ один ЧЛЕН(“едроССни”)- “ЭТО” возглавляет…
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          ->>> В России Нужно – Власть Русским Возвращать!!!
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          Т.Н.”патриотам – STOP – НЕ надо Притворно “ВЕРЕЩАТЬ”!!!
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          = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 07-6-25

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