На кого работает телевизор? Как вести информационную войну: вызов российским СМИ. Борис Костенко
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Борис Костенко безжалостно критикует современное телевидение. Он объясняет, как реклама и развлекательный формат (инфотейнмент) убили просвещение. Но главное – это информационные и ментальные войны, которые ведутся против нашей страны. Узнайте, как западные СМИ десятилетиями формируют сознание, используя методы Геббельса и внедряя чуждые ценности. Почему государство не заинтересовано в думающем человеке и как отличить шум от сигналов? Откровенно о пропаганде, об уроках Сербии и будущем медиа в Телеграм-каналах. С гостем беседует Антон Курилович.
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Комментарий редакции
1. Телевидение не исчезло, но изменилась его функция:
Борис Костенко утверждает, что миф о «смерти телевидения» преувеличен: люди продолжают смотреть ТВ, однако его содержательное наполнение стало иным. Сейчас телевизионные каналы мало предоставляют обществу познавательные и развивающие программы, вместо этого доминирует развлекательный контент, ориентированный на рекламу и коммерцию.
2. СМИ условно не делятся на хорошие и плохие — они разные:
Костенко акцентирует внимание, что каналы нельзя жёстко классифицировать по принципу «добра и зла» — они работают с разной аудиторией и исходят из разных задач. Например, «Культура» — про просвещение, а МуЗ-ТВ — часть шоу-бизнес-индустрии. Их формат определяет задачи, а не этические оценки.
3. Государственная информационная политика оторвана от реальности:
Возникает вопрос полезности и эффективности государственной медиаполитики. В период напряжённой информационной войны российские каналы не всегда адекватно реагируют на вызовы — например, развлекательные каналы никак не связаны с воспитанием патриотической или духовно крепкой личности. В то же время даже специально ориентированные на воспитание каналы завязаны на коммерцию.
4. Деградация воспитательного и просветительского потенциала медиа:
Костенко обращает внимание, что в СМИ (и даже в СМИ, связанных с духовной тематикой) доминирует инфотеймент, то есть развлекательная подача даже серьёзных тем. Это приводит к тому, что телевидение всё меньше способствует формированию критического и гармоничного сознания.
5. Влияние внешних методичек и разрушение национальных наративов:
Он отмечает, что отечественное медиапространство и правила игры на рынке СМИ в значительной мере навязаны "извне" в 90-е: акцент на коммерцию и «независимые СМИ» был частью моделей, введённых для развала национальных информационных систем (ссылка на механизм «разгосударствления» СМИ).
6. Бизнес-модели диктуют формат и сужают поле смысла:
Каналы работают в первую очередь на получение прибыли через рекламу — от стройной системы измерения аудитории до картельного устройства рекламного рынка. Даже каналы с изначально иной миссией вынуждены подстраиваться под эти правила, чтобы выжить.
7. Проблема ответственности перед аудиторией и историей:
Костенко задаёт острый вопрос: соответствует ли нынешняя деятельность СМИ, в том числе церковных, тому историческому и этическому смыслу, за который боролись новомученики и исповедники? Не происходит ли профанация великих смыслов ради коммерции?
8. Информационная среда для молодёжи — сплошное развлечение:
Молодёжь оказывается в информационном облаке развлекательного формата, где исторические и духовные темы вытеснены или маргинализированы. Исторической публицистики и глубоких программ почти нет.
9. Массовое сознание — ключевой объект воздействия:
Медиа формируют не столько личности, сколько массовое сознание. При этом существует разрыв между декларируемыми целями (воспитание личности на духовно-нравственных ценностях) и реальными инструментами их осуществления.
10. Дотации и экономика СМИ оказываются полупрозрачными:
Даже так называемые "коммерческие" каналы на деле часто получают дотации — напрямую или через финансово-промышленные группы, что создаёт двойственность: форматы определяет прибыль, а миссия — размыта.
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Выводы и философские размышления:
В беседе ясно проявляется глубокий кризис идентичности и назначения российского телевидения. С одной стороны, государство и общество декларируют важность формирования гармоничной личности, духовно-нравственных ценностей, а с другой — сами институции медиа подчиняются прагматике рейтингов и рекламных потоков. Эта двойственность порождает маргинализацию традиционных смыслов, примитивизацию программ и отчуждение аудитории, особенно молодёжи, от собственной истории и глубинных культурных пластов.
Функция телевидения как инструмента смысла оказалась подменена функцией поддержания потока развлечений и рекламы. Даже когда речь идёт о каналах с «духовной» миссией, коммерциализация приводит к смешению сакрального с банальным, что, по мысли Костенко, становится вопросом не только профессиональной, но и этической ответственности.
Сложно отделить субъективные оценки и ностальгические нотки (идеализация «золотой эпохи» ТВ), но критика Костенко основана на анализе объективных структур — рекламы, рыночных критериев и дотаций, а не на морализаторстве. В сущности, он исследует не просто деградацию институтов, а более общий феномен: разрыв между декларируемыми целями и реальными практиками, между смыслом и функцией, который ярко проявляется в динамике масс-медиа.
Эта дискуссия — напоминание: массовое сознание подвержено не только внешнему информационному влиянию, но и внутренней апатии, индуцированной развлекательным форматом. Как человеческое сознание может сопротивляться такому «размыванию»? Способны ли индивидуальные и коллективные практики сохранить глубину и искренность, когда даже институты, призванные быть её оплотом, подвержены коммерческой логике?
Открытый вопрос для размышления:
Возможно ли в эпоху all-inclusive инфотеймента сохранить островки смысла и пространства для формирования критического мышления — или массовое сознание всегда будет подчинено коммерции и «вкусам толпы»? Какой должна быть современная ответственность медиасреды перед аудиторией, если мы признаём сложность, субъективность и множественность современной истины?