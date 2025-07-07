В программе "Аналитика РАРАН" ведущий Константин Сивков беседует с Александром Колтыпиным, кандидатом геолого-минералогических наук. Они обсуждают вопросы, которые формируют мировую политику, и рассматривают гипотезы о древних цивилизациях, катастрофах, потопах и их влиянии на человечество. Разговор также затрагивает мифы о ядерных войнах, древние знания и глобальные вызовы современности, включая деятельность глубинного государства и глобалистских сил.

Книга "Иллюзия восприятия. Почему мир это наши ожидания. Джереми Кокс":

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00:00 Введение

00:54 Мифология и политика

01:52 Древняя история разума

03:37 Приглашение эксперта

04:39 Исторические документы

05:38 Катастрофа и потоп

08:33 Причины потопа

09:32 Тектиты и ядерные взрывы

12:53 Мифы и реальность

13:53 Столкновение с ледяной кометой

14:43 Мифы и реальность ядерной войны

17:03 Смещение земной оси

18:08 Потоп и его последствия

20:18 Современные волны и ядерные вооружения

22:03 Изменение климата и древние цивилизации

24:55 Гиперборейцы: миф и реальность

26:56 Географические доказательства

27:15 Наследники гиперборейцев

28:16 Египет и его тайны

29:40 Аннунаки: кто они?

31:49 Шумерская культура

34:34 Эхнатон и Моисей: параллели

35:40 Общество гиперборейцев

38:42 Технологический уровень древних

40:51 Предшествующие цивилизации

41:21 Геологические свидетельства

43:12 Следы динозавров

43:42 Армагеддон: миф или реальность?

45:28 Древние знания и их утрата

46:52 Следы исчезнувших цивилизаций

47:49 Гиганты и нефилимы: миф или факт?

50:37 Окаменевшая дорога

52:15 Окаменевшие очки

54:19 Теория глобальных катастроф

54:55 Поиски древних артефактов

56:27 Исторические катастрофы

58:05 Ядерные войны и их наследие

59:41 Сибирские трапы и вымирание

01:01:55 Последствия извержения Йеллоустоуна

01:03:02 Ядерная зима и вулканы

01:04:15 Человечество на грани

01:06:09 Глубинное государство: миф или реальность?

01:06:49 Глобалистские структуры

01:08:33 Жреческие структуры древности

01:09:55 Пан и его символы

01:12:26 Противостояние гиперборейцев и атлантов

01:14:19 Духовное наследие России

01:15:49 Арийская цивилизация и её вклад

01:19:33 Центр арийской культуры

01:20:11 Цивилизация в Сибири

01:21:06 Христианство в Центральной Азии

01:22:16 Взаимопроникновение верований

01:23:36 Толерантность в монгольском обществе

01:24:41 Историческая связь с современностью

01:26:40 Конфликты между Россией и Западом

01:28:30 Перспективы мирного будущего.

#Геополитика #Мифология #Цивилизации #ГлубинноеГосударство #Арийцы #Гиперборейцы #Тамплиеры #ДревниеЗнания #Россия #Глобализм