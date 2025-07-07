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Баку за три дня. Экономические причины конфликта России и Азербайджана // Олег Комолов. Числа недели

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Переслано от: Простые числа

Партнёрство с США, поставки газа в ЕС, помощь Украине, война с Арменией – правящий класс Азербайджана показывает зубы, желая политически подкрепить притязания на свою долю рынка СНГ. Экономическая конкуренция порождает политическую напряжённость и грозит обернуться новой горячей точкой на постсоветском пространстве.

Ссылки по теме

https://eabr.org/analytics/special-reports/monitoring-vzaimnykh-investitsiy-eabr-2024-evraziyskiy-region/?ysclid=mcryei6td3492560648
https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2024/06/wir2024_en.pdf
http://data.un.org/Data.aspx?q=Russian+Federation+datamart%5BComTrade%5D&d=ComTrade&f=_l1Code%3A1%3BrtCode%3A643

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Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Фон конфликта между Россией и Азербайджаном
- Ближайший повод: жёсткие задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, затем симметричные аресты россиян в Азербайджане.
- Медийная реакция в России насыщена риторикой предательства "младшими братьями" и ностальгией по советским временам.
- Происходящее — звено в цепи накопившихся политических и экономических противоречий.

2. Система союзов и сдвиг вектора Азербайджана
- Формальное членство Азербайджана в СНГ, ШОС и заявки на вступление в БРИКС не соответствуют реальным политическим приоритетам страны.
- Азербайджан усиливает сотрудничество с США (военное и финансовое), и перенаправляет экспорт энергоресурсов в Европу.
- На фоне войны в Украине и ослабления российского влияния, Баку ориентируется скорее на Запад и Турцию.

3. Экономические причины конфликта
- Экспорт и импорт между Россией и Азербайджаном незначителен для РФ, но весьма важен для Азербайджана (особенно рынок сбыта сельхозпродукции и рабочая сила).
- Снижение миграционного потока из Азербайджана в Россию на фоне СВО и конкуренции других рынков труда.
- Политика Азербайджана по привлечению и размещению капитала делает страну выгодным логистическим и инвестиционным узлом в регионе — конкурируют интересы России, Турции, Британии, Ирана, Саудовской Аравии.

4. Структура и движение капиталов
- Наиболее активные инвесторы в Азербайджан: Россия (через "Лукойл" и банки), Турция (энергетика, банки, строительство), Британия (BP), Саудовская Аравия (электроэнергетика), Иран (автомобили, банки).
- Азербайджан сам становится активным игроком на инвестиционном поле постсоветского пространства, особенно в Грузии и Украине.

5. Инфраструктурные и транзитные проекты
- Борьба за контроль над транспортными коридорами: сравниваются и конкурируют "северный" коридор через Россию и "средний" — через Турцию, Азербайджан, Грузию, Украину.
- Потенциальные убытки России в случае ухудшения отношений касаются не только торговли, но и транзитных возможностей, важных рынков (Иран, Индия) и "Север-Юг".

6. Изменение баланса сил
- Азербайджан активно выстраивает самостоятельную внешнюю политику, не желая быть частью "русского мира", пользуясь ослаблением России из-за войны.
- Усиливается роль Турции и Китая как центров притяжения региональных капиталов и политического влияния.

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Аналитика и философские акценты


В данной беседе подчеркивается, что текущий конфликт между Россией и Азербайджаном — не результат единичных происшествий или эмоциональных всплесков, а следствие глубинных изменений в экономической, политической и культурной конфигурации постсоветского пространства.

Экономика, как показано, первична — инвестиционные и транспортные потоки определяют логику движения союзов куда больше, чем риторика про братские народы или исторические претензии. Феномен "обиженного старшего брата" в российском дискурсе иллюстрирует психологическую ловушку: идеализация прошлого (советского/имперского) сталкивается с прагматичной и, зачастую, более гибкой позицией младших партнеров, чьи интересы уже не вписываются в рамки "русского мира".

Можно провести аналогию с биологической системой: когда доминантная особь утрачивает ресурсы и контроль, ранее зависимые члены стаи начинают искать новые, более выгодные для себя стратегии. В политике, как и в природе, выживает не тот, кто стремится к сохранению и укреплению статус-кво любой ценой, а тот, кто гибко адаптируется и умеет пользоваться изменяющейся средой. Здесь прослеживается и некая "смиренность" йогического подхода: принятие непостоянства и множественности центров силы.

В междисциплинарном разрезе — ситуация Азербайджана отражает сдвиг эпохи: от модели унификации, централизма к модели множества конкурирующих центров (Европа, Китай, Турция, локальные элиты). Можно вспомнить и квантовую концепцию суперпозиции — долгие годы страны постсоветского пространства существовали "и с Россией, и с Западом", теперь вынуждены "коллапсировать" в одно из устойчивых состояний для выживания.

Прагматично видео показывает: истина в геополитике ситуативна, она не в фантомной "вечной дружбе народов", а в балансе интересов, денежных потоках, инвестициях и уровне технологического развития. История интриг здесь — это не борьба добра со злом, а борьба компаний за рынки, государств за каналы влияния.

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Практические выводы


1. Экономические интересы определяют политику, а не наоборот. Конфликт России и Азербайджана — это следствие столкновения инвестиционных и транзитных стратегий, а не только ошибки или предательства элит.
2. Влияние России на постсоветском пространстве сокращается не только из-за военных ресурсов, но из-за утраты привлекательности как рынка и инвестора.
3. Азербайджан становится "геополитическим брокером", создавая сеть альянсов, отталкиваясь от национальных интересов и играя на поле сразу нескольких центров силы.
4. "Идеалы братства" всё меньше работают: иллюзии прошлого мешают России принять новое многоцентровое устройство Евразии.
5. Глобальная конкуренция за транспортные и энергетические коридоры будет лишь нарастать, что может привести к новым кризисам не только в отношениях Россия-Азербайджан, но и во всём регионе.

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Открытый вопрос для размышления


Мы видим, как экономические интересы, часто скрытые за риторикой дружбы или исторических обид, определяют реальное положение вещей в мировой политике. В эпоху уплотняющихся кризисов и смены центров силы, возможно ли восстановить более гармоничные отношения между странами, не основанные на принуждении или иллюзиях прошлого, а на взаимной осознанности, уважении реальных интересов и готовности к гибким точкам соприкосновения? Или человечество обречено раз за разом наступать на одни и те же грабли идеализации и борьбы за ресурс, забывая уроки собственной истории?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AVPEPl58RRQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33902 28932
    марина 16 мин. назад

      Вся эта ситуация по переформатированию Мира и замене финансовой платформы (бумажный доллар перенапрежен,обесценивается)-нужен новый блеф,но чтобы сеньораж остался у них же -Паразитов
      судя по звонку Макрона Путину, французы пытаются выменять и без того неизбежное прекращение поддержки Киева на что-то для себя более долгосрочное, например — на помощь Кремля в сохранении Пашиняна или кого-то еще профранцузского ему на смену (второе реальнее, если это будет коалиция с американскими респами).
      Вот так делаются удобные пРезиденты ,иногда их заменяют ,если народ уж сильно против ,иногда пугают майданом ,но не доводят до конца ..А что кажется маргиналам -это их личное дело и пишущие здесь ники -это заинтересованные или тупые..Иногда ,редко конечно -это шизики откровенные ,бегает здесь парочка наскоками..
      “Каждый на своем месте и важен(так читается брахман) -это от лукавого ,мол Власть от Бога ..удобно же..
      п.с.”Всех куплю сказало ЗЛАТО”…

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