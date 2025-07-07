Алексей Пастухов. Русская Азия: новые рубежи. Часть 5. Падение Джунгарии
После перехода Амурсаны на сторону империи Цин богдохан Хунли решил, что пора покончить со старым врагом – в феврале 1755 г. две колонны цинских войск общей численностью около 50 тыс. человек перешли в наступление. В авангардах колонн шли отряды, командирами которых были Амурсана и перешедший на сторону Цинов в 1750 г. нойон Салар.
Илийская урга приветствовала прибытие Амурсаны и цинских войск, Даваци бежал, но был настигнут у горы Гэдэн-ола и разбит в короткой стычке в ночь с 23 на 24 июня 1755 г. Даваци смог ускользнуть, но вскоре был схвачен своими бывшими мусульманскими вассалами и выдан Цинам.
Амурсана воцарился в урге, а Хунли начал отвод войск из Джунгарии. Казалось бы, все идет по плану.
Как же случилось так, что всего через три года Джунгария оказалась залитой кровью, а из более чем шестисоттысячного кочевого населения страны в живых осталось всего около 10%?
Обо всем этом будет рассказано в этой передаче.
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Комментарий редакции
1. Падение Джунгарии — катастрофа для Центральной Азии. Разговор посвящён обстоятельствам и процессу уничтожения джунгарского государства Империей Цин в середине XVIII века. Подчёркивается масштаб катастрофы: крупнонаселённое кочевое владение было практически стёрто с лица земли. После насилия, болезней и исхода, от сотен тысяч человек осталось не более 65 тысяч.
2. Разрушение устойчивых нарративов. Автор показывает, что устоявшиеся мифы — как о целенаправленном, изначально задуманном геноциде со стороны цинов, так и о героизме Амурсаны, — во многом не выдерживают проверки на основании первоисточников. В документах до войны речь вообще не идёт о планах тотального уничтожения, рассматриваются более «административные» сценарии: разделение Джунгарии, поставка марионеточных ханов, контроль территории.
3. Феодальные интриги и отсутствие подлинного народного движения. Основные страсти разгорались на уровне элит, личных амбиций феодалов, внутривидовой борьбы и предательств. Обычный народ был скорее объектом этих процессов, страдающим из-за решений, принимаемых «в верхах» — это перекликается с выводами о том, как часто миф мотивации «освободительной борьбы» отличается от реальных побуждений вождей.
4. Гибкость этнических и политических идентичностей. В повествовании особо отмечается, как бывшие союзники становились врагами, перебегали в противоположные лагеря, феодалы и их кланы адаптировались к внешним условиям: кто-то уходил к казахам, кто-то — к русским (или их границам), кто-то искал политического убежища и нового положения под властью победителя.
5. Казахи, Россия, эмиграция и «игра больших держав». Раскрываются аспекты дипломатии: как Россия принимала джунгарских беженцев, но использовала эту возможность в своих интересах, не спешила с выдачей Амурсаны Китаю. Китайцы, в свою очередь, пытались надавить, но до конфликтов не дошло. Описана и судьба перемещённых аэратов, столкнувшихся с отторжением и в новых землях.
6. Жестокий финал и геноцид. Если в начале было стремление интегрировать джунгар через новую административную систему и сохранить рабочие структуры, то после повторяющихся предательств и мятежей, наступает фаза тотального уничтожения мужского населения и депопуляции, в том числе вследствие эпидемий.
7. Коллапс идентичности и структура власти через трагедию народа. После катастрофы джунгар и погромов большинство простых людей или оказывается в рабстве у мусульманских народов и казахов, или погибает. Правящий слой устраняет друг друга ради миговой выгоды; народ превращается в «материал» для чужих политических игр.
8. Ирония судьбы, перекрёстные иллюзии, тени прошлого. Судьба главных персонажей (в частности, Амурсаны) окрашена мультидисциплинарными нюансами: человек-лидер, неотделяющий своё «я» от судьбы народа, легко попадает в ловушку собственных амбиций и фольклорных образов; реальная история оказывается значительно сложнее, чем идеализированные мифы и героические нарративы.
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Выводы и размышления:
В этой лекции Алексей Пастухов показывает гибкость истины в истории: наш взгляд на прошлое всегда искажается мифами, национально-политическим заказом и личностными легендами. Он аналитически и с опорой на контраст оригинальных источников и историографических нарративов раскрывает, как легко трагедии возникают на стыке личных амбиций элиты и слабой субъектности народа.
С точки зрения междисциплинарности — перед нами, по сути, социологический и психологический разбор: реакция коллективов на политическое насилие, механизмы легитимации власти, адаптация малых групп в кризисах. Как в биологии «экология хаоса» создаёт окно возможностей для новых форм, так и у народов миграции, метисы, перемены идентичности становятся способом выжить и встроиться в новую структуру.
Практический смысл этого анализа — напоминание о хрупкости исторических конструкций, опасности фрагментированной субъектности и о том, как важно отделять реальные интересы народа от символических жестов вождей. Истинный лидер — не тот, кто «жертвует всем ради независимости», если за этим стоит тщеславие и пренебрежение судьбами большинства.
История джунгарской трагедии — не только акт жестокости, но и урок о механике исторической ответственности, о том, к чему приводит раскол элит и неготовность к компромиссу.
В конце остаётся отнюдь не риторический вопрос: в чём мера личной и коллективной ответственности за судьбу народа — где грань между самостоятельной борьбой за идентичность и безответственной игрой в амбиции, влекущей за собой целые народы в пропасть? И научаемся ли мы чему-то, размышляя о падениях подобных Джунгарии, или же вновь и вновь повторяем их на новых витках истории?