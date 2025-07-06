Половина жителей нашей страны по собственному признанию страдает от сетевой зависимости (по данным опроса SuperJob 2023 года таких было 45%, опроса Rabota.Ru 2024 года – 53%). И одна из самых сильных зависимостей – от социальных сетей. Если быть точными – у девушек от публикации фотографий в социальных сетях.

Я помню, как задумался над этой проблемой после двух характерных ситуаций. Первая – 2018 год, Крым, Атлеш (совсем непафосное и далекое от модных маршрутов место, где многие до сих пор отдыхают «дикарями» в пещерах), где девочка-школьница скандалит в полный голос, требуя, чтобы «мама красиво сфотографировала её для ВКонтакте». Вторая – уже наши дни, знакомая средних лет выкладывает фотографии свадьбы в Петербурге. Интересуюсь, почему же свадьбу играли там, если и сама знакомая, и молодожены – из Москвы. Может, родственники в Питере живут или будет дешевле? Нет! «Потому что там фотографии красивее получатся». Когда я удивляюсь, неужели замуж выходят ради красивых фотографий, знакомая искренне удивляется в ответ: «А ради чего же ещё?»

Успех в соцсетях

Вы не заметили, как в лексиконе давно уже утвердилось понятие «инстаграмные* места»? Маркетологи давно уже используют его для рекламы ресторанов или курортов. Неважно, в общем-то, насколько качественной будет там еда или отдых. Важно другое – вашим фотографиям оттуда «все обзавидуются», фотографии из этих мест в социальных сетях подчеркнут ваш высокий социальный статус (простите за каламбур).

Это явление новое, принципиально отличное от того, что было ещё 10 – 15 лет назад. Тогда меркантильные девушки ходили в рестораны поесть за счет кавалеров, а сейчас ходят туда прежде всего фотографироваться (почему – объясню далее). И волновало их прежде всего «комфортно ли мне будет там» и «вкусные ли еда и напитки», а не «насколько красиво я буду смотреться на фоне интерьера» и «насколько инстаграммная* там подача блюд». Да и букеты при подобных «выходах в свет» требовали от кавалеров для демонстрации чувств, а не выкладки фотографий в Сеть. Кстати, вы заметили, как на фотографиях в соцсетях нормой уже стала огромная охапка одинаковых красных роз, которую девушка ни обхватить, ни поднять не в состоянии? Фотографии очень комичные, в том числе из-за одной и той же композиции – вот в центре кадра огромная охапка цветов, а где-то сбоку выглядывает девушка (всегда одна) с томным выражением лица.

Узость некоторых популярных «инстаграмных локаций» приводит к комичным ситуациям. Например, к маленькой смотровой площадке над Сулакским ущельем в Дагестане явно стоит целая очередь желающих сфотографироваться, как 10 лет она стояла к аналогичной площадке с видом на городище Мачу-Пикчу в перуанских Андах. Похожая история с сакурой в Москве, которой буквально считанные деревья в нескольких парках, и во время цветения вокруг каждого из них позирует по две – три девушки (каждая со своей стороны, чтобы никто из стоящих рядом не попал к ней в кадр и не разрушил тщательно создаваемую картинку), а рядом ещё очередь желающих «красиво сфотографироваться».

Отдельная история «успешного успеха» – это фотографии в соцсетях из столичного ресторана «Турандот». Честно, не знаю, почему именно этот ресторан с интерьерами то ли императорского дворца, то ли Большого театра (в общем, как принято сейчас говорить на молодежном сленге, «что-то на богатом») приобрел в среде молодых девушек культовый статус, ведь дорогих и пафосных заведений в Москве пруд пруди. Но именно фотография из «Турандот» – это демонстрация такой степени успеха, с которой не сравнятся фотографии на фоне легендарных рисовых плантаций Бали или небоскребов Дубая. Обычно кавалера удается «развести» на поход в данное заведение либо при предложении руки и сердца, либо в случае особенно «дорогого красивого ухаживания» (опять же, популярный термин из лексикона многих современных молодых девушек). Опять же, даже в этих случаях на фотографиях девушка всегда одна (почему – далее).

Конечно, желание похвастаться перед окружающими появилось не вчера. Выражению «хочу сходить в свет выгулять новое платье» уже не одно и не два десятилетия, его помнят ещё наши мамы и бабушки. Но покупать платья или аксессуары, а потом после фотографирования сдавать их обратно или продавать – это явление совсем иное.

Просто раньше фотографии если и делались, то они уходили в семейные альбомы. Исключение – доска почёта на работе или на улице с надписью «Лучшие люди нашего района». А сейчас социальные сети приобрели статус, похожий как раз на последний случай. Есть и финансовый мотив – если раньше попадание на доску почёта было связано с премией или карьерным ростом, то сейчас зависимость обратная.

Монетизация подписчиков

Количество подписчиков можно монетизировать. Вариантов много, начиная от рекламы товаров или услуг (за деньги или по бартеру), в том числе своих собственных, будь то «бровки и ноготочки» или услуги нутрициолога (популярная, кстати, в последнее время тема). Но есть и другой вариант – с поиском тех самых платежеспособных кавалеров.

Женщины давно поняли, насколько глубоко эволюция заложила в мужчин гонку, конкуренцию, а точнее – желание оказаться в ней первым. Бои на рогах оленей в дикой природе (злые языки с этим и сравнивают недалёких ухажёров), рыцарские турниры, автомобильные гонки, наконец, даже просто споры о том, кто больше рыбу выудил на удочку. С этим же критерием многие подходят и к выбору женщины. Опять же, поговорка «Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион» (в известном из кино американском варианте «Победитель трахает королеву бала») появилась за много поколений до нас.

«Женщина-приз» это та, которая максимально востребована, о которой мечтает, которой добивается большее количество мужчин. И здесь число подписчиков выглядит наиболее убедительно. Кто желанней – у кого тысяча или миллион подписчиков? И фотографии очень «в кассу» (в прямом смысле слова) – из ресторанов, с курортов, с огромными букетами, свидетельствующие, как она востребована среди мужчин и какими примерно (не меньше) финансовыми расходами можно добиться ее благосклонности. Потому-то на фотографиях в социальных сетях девушка всегда одна, ибо её страница – это открытый всем подробнейший и регулярно обновляемый рекламный буклет. Совсем уж откровенные дамы прямо пишут «подумай, потянешь ли ты меня финансово» или «готов ли ты так же красиво и щедро ухаживать», но в целом, обычно всё понятно и без этого.

Обычно этот рекламный буклет начинают составлять загодя, начиная с простых офисных служащих или мелких предпринимателей, которые всё же могут обеспечивать девушку новым смартфоном, походами в рестораны и поездками на курорты (пусть и не самые дорогие и пафосные), модной одеждой, возможно и ювелирными изделиями. По мере приведения себя в более «упакованный» вид и наполнения страницы в соцсетях контентом можно найти мужчину пообеспеченнее, потом еще обеспеченнее и т.д.

Причем, соцсети играют тут не только роль рекламного буклета, но и основного инструмента продвижения девушки, ведь среди десятков и сотен тысяч подписчиков неизбежно будут те самые более обеспеченные мужчины. Круг замкнулся.

Тут мы и подходим к самому важному обобщению. Современной девушке брак как таковой не нужен. Все плюсы от него (цветы, подарки, рестораны, курорты, если повезёт, и машины с драгоценностями) она может получить и так, но при этом брак лишает её возможности оперативно перейти к более перспективному в плане ресурсов мужчине (развод сейчас дело несложное, но ведь выгоднее сразу представляться свободной). Разве что, она захочет устроить себе красивую фотосессию в свадебном платье…

*социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Владислав Мальцев