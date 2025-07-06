На второй лекции цикла Андрей Михайлович Буровский проводит параллели между «примитивными» и «продвинутыми» видами, показывая, что чем больше мозг, тем длиннее детство, сложнее воспитание и разнообразнее способы спаривания. Он начинает с матриархальных носорогов и одиноких сурков, затем переходит к парным союзам у волков, санаториям слоних-повитух и патриархату горилл, и, наконец, к людям, где эволюция огромного мозга привела к тяжёлым родам, многолетней зависимости детей и почти полной экономической беспомощности женщин. Учёный разбирает, почему в человеческих обществах существуют моногамия, гаремы, «серые кардиналы» и модели «элитного оплодотворителя». Он также объясняет, откуда берутся женские проверки отношений и мужской инстинкт покровительства, и проводит параллели между детёнышами приматов и современными бизнес-леди в стрессовых ситуациях.

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0:00 Введение — человек vs животные

0:59 Короткое детство: насекомые → антилопы

6:00 Волки, собаки и их гибриды

12:14 Большой мозг = «школа жизни»

13:07 Львы, слоны и женский выбор

18:06 Высшие приматы: гориллы → бонобо

23:50 Homo sapiens: семья и эволюция пола

37:13 Многообразие человеческих стратегий

44:06 «Элитные самцы» у птиц и людей

#АндрейБуровский #Эволюция #БольшойМозг #ПоловыеСтратегии #Этология #Семья #ЧеловекИЖивотные #БиологияПоведения #ИсторияСекса #ОтцыИДети