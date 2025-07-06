Плов за наши деньги

фестиваль таджикских традиций в русском Красноярске

Мэрия Красноярска снова напомнила о «многонациональности» города — чиновники объявили фестиваль плова и подготовили целую культурную программу по «знакомству» с Таджикистаном. Оплата же праздника, разумеется, легла на плечи коренных налогоплательщиков: по данным последней переписи населения — в городе-миллионнике живет 92 % русских и всего 0,46 % таджиков.

Подробнее о странной щедрости мэрии:

▪️ Таджики в Красноярске — не коренной народ РФ и составляют менее одного процента населения, но именно их культуру решили «показать всем горожанам». Возникает вполне резонный вопрос: зачем мэрии тратиться на фестиваль для крайне немногочисленной группы населения, если 9 из 10 жителей города — русские?

▪️В регионе проживает довольно много национальностей, культуре которых стоило бы уделить внимание. Здесь живут долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы, чулымцы и другие — все они автóхтоны Сибири, но о них «никто не знает».

Возникает вопрос, почему мероприятия с участием таджиков проводятся с таким пафосом и вычурностью, в то время как на мероприятия, связанные с культурами коренных народов, уделяется гораздо меньше внимания.

❗️В то же время в регионе действует Дом дружбы народов, который периодически устраивает различного рода активности не только для местных народностей, но и для мигрантов. Мероприятия проходят при поддержке администрации Красноярска.

▪️Когда город выделяет большие деньги на «плов для мигрантов», невольно задаёшься вопросом о конечном бенефициаре мероприятия. Нельзя исключать влияния представителей местной диаспоры, которые пытаются проталкивать собственные интересы.

▪️Комментарии под постом в официальном телеграм-канале мэрии мгновенно закрыли: горожане жалуются, что устали от навязывания чужих традиций и требуют внимания к своим. Восторженных мало.

Красноярские власти вновь демонстративно сели в лужу многонационализма. Ведь вместо проведения красочных фестивалей русской культуры, получается плов из народного кармана без учёта реального состава и интересов коренного населения.

На фоне проблем с мигрантами в регионах и народного недовольства касательно текущей ситуации с миграционной политикой — устраивать фестиваль плова — буквально диверсия, которая приведет к еще большому росту общественного недовольства.

Красноярск #мигранты #многонационализм #Россия #Таджикистан

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