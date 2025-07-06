Плов за наши деньгифестиваль таджикских традиций в русском Красноярске
Плов за наши деньги
фестиваль таджикских традиций в русском Красноярске
Мэрия Красноярска снова напомнила о «многонациональности» города — чиновники объявили фестиваль плова и подготовили целую культурную программу по «знакомству» с Таджикистаном. Оплата же праздника, разумеется, легла на плечи коренных налогоплательщиков: по данным последней переписи населения — в городе-миллионнике живет 92 % русских и всего 0,46 % таджиков.
Подробнее о странной щедрости мэрии:
▪️ Таджики в Красноярске — не коренной народ РФ и составляют менее одного процента населения, но именно их культуру решили «показать всем горожанам». Возникает вполне резонный вопрос: зачем мэрии тратиться на фестиваль для крайне немногочисленной группы населения, если 9 из 10 жителей города — русские?
▪️В регионе проживает довольно много национальностей, культуре которых стоило бы уделить внимание. Здесь живут долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы, чулымцы и другие — все они автóхтоны Сибири, но о них «никто не знает».
Возникает вопрос, почему мероприятия с участием таджиков проводятся с таким пафосом и вычурностью, в то время как на мероприятия, связанные с культурами коренных народов, уделяется гораздо меньше внимания.
❗️В то же время в регионе действует Дом дружбы народов, который периодически устраивает различного рода активности не только для местных народностей, но и для мигрантов. Мероприятия проходят при поддержке администрации Красноярска.
▪️Когда город выделяет большие деньги на «плов для мигрантов», невольно задаёшься вопросом о конечном бенефициаре мероприятия. Нельзя исключать влияния представителей местной диаспоры, которые пытаются проталкивать собственные интересы.
▪️Комментарии под постом в официальном телеграм-канале мэрии мгновенно закрыли: горожане жалуются, что устали от навязывания чужих традиций и требуют внимания к своим. Восторженных мало.
Красноярские власти вновь демонстративно сели в лужу многонационализма. Ведь вместо проведения красочных фестивалей русской культуры, получается плов из народного кармана без учёта реального состава и интересов коренного населения.
На фоне проблем с мигрантами в регионах и народного недовольства касательно текущей ситуации с миграционной политикой — устраивать фестиваль плова — буквально диверсия, которая приведет к еще большому росту общественного недовольства.
Красноярск #мигранты #многонационализм #Россия #Таджикистан
⭐️@rybar
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Фестиваль таджикской культуры в Красноярске: Мэрия города организовала фестиваль плова и культурную программу, посвященную Таджикистану, несмотря на то, что таджики составляют всего 0,46% населения города, а русские — 92%.
2. Финансирование за счет налогоплательщиков: Мероприятие оплачивается из бюджета, что вызывает вопросы у горожан, учитывая, что русские составляют подавляющее большинство населения.
3. Игнорирование коренных народов: В регионе проживают коренные народы Сибири (долганы, эвенки, ненцы и др.), чьи культуры получают значительно меньше внимания по сравнению с мигрантскими.
4. Деятельность Дома дружбы народов: Эта организация проводит мероприятия для местных народов и мигрантов при поддержке администрации, но акцент на мигрантских культурах воспринимается как несбалансированный.
5. Возможное влияние диаспор: Выдвигается предположение, что за организацией фестиваля могут стоять интересы местных диаспор, продвигающих свои цели.
6. Негативная реакция жителей: Комментарии под анонсом фестиваля в Telegram-канале мэрии были закрыты из-за недовольства горожан, которые устали от «навязывания чужих традиций» и требуют внимания к своей культуре.
7. Рост недовольства миграционной политикой: Проведение подобных мероприятий на фоне проблем с мигрантами и этнической преступностью усиливает общественное раздражение.
Вывод
Фестиваль таджикской культуры в Красноярске, организованный за счет налогоплательщиков, выглядит как попытка властей создать «красивую картинку» многонациональности на фоне возрастающего недовольства россиян миграционной политикой и этнической преступностью. Вместо решения реальных проблем, связанных с интеграцией мигрантов и учетом интересов коренного населения, власти акцентируют внимание на демонстративных мероприятиях, что лишь усиливает раздражение граждан. Игнорирование культур коренных народов Сибири и приоритет мигрантским традициям подрывают доверие к местной администрации, провоцируя рост общественного недовольства.