Как выжить в этом мире без справедливости | Макиавелли

Этот мир не справедлив — и никогда не был.

Ждёшь, что победит добро? Макиавелли бы сказал: ты уже проиграл. Здесь побеждают не честные, а расчётливые. Не добрые, а необходимые. Это видео — не утешение. Это инструкция. Холодная, точная, реальная.

Ты узнаешь:

— почему справедливость — это иллюзия;

— как сохранять силу под маской добродетели;

— как управлять восприятием людей;

— почему слабые не выживают, а гибкие — правят;

— как превратить боль и несправедливость в стратегию власти.

Не будь пешкой. Стань игроком.

Не надейся на закон — будь тем, кого боятся нарушить.

#философия #психология #макиавелли