Какие тайны судьбы Федора Михайловича можно узнать из романа «Бесы»? Почему писатель отверг революционный путь преобразования общества? Как его изменила любовь? Какой он, Петербург Достоевского? От чего литератора спасла Аполлинария Суслова, и что изменилось в его судьбе после знакомства с Анной Сниткиной? Какую роль в творческой биографии Достоевского сыграли «Записки из подполья»? И почему таких, как Достоевский, больше нет?

В день Достоевского о великом писателе расскажет Егор Яковлев. Смотрите новый выпуск программы «Исторический ликбез» на радио Sputnik.

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