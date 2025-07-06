Андрей Школьников: О воспитании русофильских элит
Вопрос мягкой силы и влияния обретёт большое значение в долгосрочной перспективе, особенно во второй половине XXI в., времени противостояния империй, культур и войн за умы. У России будет множество стран и территорий, где наше геополитическое, экономическое и военное влияние будет сильно. Культурная составляющая должна стать неотъемлемой частью внешней политики, вестись системно, комплексно и глубоко, не привлекая лишнего внимания.
В последние 35 лет инструменты мягкой силы активно использовались США, Британией и Европой по всему миру. В их основе лежало формирование воронки по отбору и переманиванию талантливых и умных молодых людей в качестве рабочей силы. Образовательные курсы и программы выступали фоном, а не фильтром. Считалось, что любой нужный западным странам человек по умолчанию и с радостью переедет, никаких проблем с адаптацией не будет.
Результатом этого стало формирование больших диаспор в стратегических направлениях, представители которых не интегрируются и готовы вернуться на родину. Наиболее явно это проявилось среди инженеров в США, где местные уроженцы лишь 15%, а среди остальных доминируют представители трёх диаспор: китайцы, индусы и иранцы. Получилась мина замедленного действия под положением и перспективами передовых стран, да и скорость распространения знаний в мире выросла.
На чужих ошибках нужно учиться – полностью открытые двери губительны в долгосрочной перспективе. Однако, переход в другую крайность с полным закрытием границ несёт свои проблемы. Имперская нация сильна, и должна уметь ассимилировать и интегрировать представителей других народов, пусть и в ограниченном количестве. В каждой стране / территории, где будет сильно влияние России, необходима комплексная система продвижения культуры и смыслов. Головной структурой, инструментом мягкой силы должен стать русский университет в каждой из стран.
Он должен финансироваться из российского бюджета и/или спонсорами, действовать в рамках межправсоглашения, учить по стандартам и программе России. Уровень образования должен быть заметно, но не кардинально выше лучших местных университетов. Принимая во внимание не самый высокий уровень образования на этих территориях, это будет не так и сложно. Ни о каком российском уровне образования речи не идёт, ведь поступать и учиться будут далеко не прорусски настроенные местные граждане.
На каждого учащегося нужно будет составлять досье, оценивать его взгляды и позицию. Если студент проявляет русофильские настроения, талантлив и перспективен, то ему путём специального отбора нужно предоставлять возможность доступа к более сильным и качественным программам, кафедрам, стажировкам и стипендиям. Здесь не должно быть прямой вербовки, слишком явно, нужно работать тоньше. Это будут небольшие группы талантливых и лояльных ребят, что получат более высокий уровень образования.
Готовых и способных стать русскими из их числа, надо аккуратно готовить к переезду в Россию, их будет не так и много, но они сами и их дети станут русскими. Неготовых порвать со своей этнической системой, надо учить и готовить как будущую элиту данной страны, работая вдолгую, помогая им в будущем. Не должны повторяться ситуации, когда выпускники МГИМО, МГУ и др. возвращаются домой и становятся русофобами.
Каким бы ни был талантливым и умным студент, если есть сомнения в будущей лояльности России, его образование останется средним, с соответствующими отметками в личном деле. Стоить данная система будет дешевле чем обучать их в России, но будет во много раз эффективнее. Среди приезжающих к нам учиться практически все относятся к элите и не блещут талантами, воспитать из них русофилов сложно, а тут будет доступ к умным ребятам всех слоёв, да и прошли времена, когда элита обучается за пределами своей страны.
И, да, очень похоже на начало системной зачистки криминальных диаспор, начали с Азербайджана, спешить не надо, всё по порядку и закону, мы же люди, а не звери, но с максимальными наказаниями, конфискациями и лишением гражданства, работайте ребята…
Теги события:
геостратегия мягкая сила образование общество русофобия элиты влияниеАндрей Школьников
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Рост значения мягкой силы:
Во второй половине XXI века, на фоне борьбы империй и культур, влияние на умы через мягкую силу становится критически важным для России. Культурная политика должна быть глубокой, системной и малозаметной.
2. Западный опыт и его проблемы:
США, Британия и Европа активно пользовались мягкой силой, главным образом через образовательные программы, формируя диаспоры из талантливой молодёжи. Однако полная открытость привела к тому, что мигранты не интегрируются и могут возвращаться на родину, а местные элиты становятся зависимыми от диаспор.
3. Уроки и баланс:
Крайности — полная открытость или тотальное закрытие — вредны. Имперская политика подразумевает способность интегрировать представителей других народов, но делать это осмысленно и в ограниченном количестве.
4. Русские университеты за рубежом как инструмент:
Предлагается создавать в ключевых странах русские университеты под контролем и финансированием России, с чуть более высоким уровнем образования, чем у местных вузов, чтобы привлекать талантливую молодёжь.
5. Оценка студентов по лояльности и перспективности:
Необходим индивидуальный подход: составлять досье, оценивать русофильские настроения, открывать доступ к лучшим программам лояльным студентам.
Лучших — готовить к переезду в Россию, остальных — к формированию русофильской элиты в своей стране.
6. Избежание ошибок прошлого:
Важно не повторять ситуации, когда выпускники российских вузов становятся русофобами. Нужно отсекать тех, в чьей лояльности есть сомнения.
7. Эффективность и прагматизм:
Система дешевле, чем обучение всех этих людей в России, но намного эффективнее, так как позволяет селектировать перспективных и лояльных.
8. Контекст — зачистка диаспор:
В конце статьи проводится отсылка к жестким мерам против криминальных диаспор, но подчеркивается законность и гуманность подхода.
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Вывод
Автор статьи выступает за создание осознанной, системной и многоуровневой политики «мягкой силы», в основе которой — выстраивание русофильских элит в странах с высоким влиянием России через образование и культурную интеграцию. Он находит недостатки западной модели: чрезмерную открытость, приводящую к слабой интеграции и даже, в перспективе, к «минам замедленного действия». Российской политике предлагается стремиться к интеграции без фанатизма: открытости — но с умным отбором, воспитанию лояльных и компетентных элит — но без прямого давления. Ключ — не количество, а качество связей и степень лояльности.
Философски это напоминает классическую дилемму между универсализмом (открытым, но размывающим идентичность подходом) и элитарной селекцией (с риском замкнутости, но с сильным ядром ценностей). Можно провести аналогию с работой искусственного интеллекта: обучение эффективнее, когда алгоритм не только поглощает все данные подряд, а старается находить наиболее значимые для целевой задачи паттерны.
В статье доминирует прагматичный подход — признание ограниченности ресурсов, важности отбора и долгосрочного воспитания элит, опора на реальные механизмы идентификации и мотивации.
Однако остаётся вопрос: может ли искусственное формирование лояльной элиты действительно привести к устойчивой любви и идентичности, или оно всегда будет восприниматься как политический инструмент, а не живое включение в культуру? Что делает элиту по-настоящему «своей» — условия отбора, среда обучения, или неуловимая «магия» подлинного признания и внутреннего выбора? Одинаково ли важна лояльность внешняя и лояльность внутренняя, ценностная?
Ведь истина в конструкции национальной элиты, как и в воспитании свободного гражданина, лежит где-то между прагматизмом отбора и подлинной включённостью в общий смысл. Но где проходит эта грань — и можно ли её осознанно воспитать?