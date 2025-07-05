С народом Украины работать еще и не начинали
Мое интервью программе "Мнение" агентства News Front
Комментарий редакции
1. Роль МВФ в украинских событиях:
- Эксперт подчёркивает, что масштабная поддержка Украины Международным валютным фондом (МВФ) — явление неординарное, поскольку речь идёт о формально международной организации, предоставляющей средства странам, вовлечённым в конфликт.
- Прозвучала мысль, что МВФ финансирует киевский режим не по альтруистическим причинам, а ради собственных выгод и стратегических интересов Запада, в первую очередь США.
2. Мотивы западных стран и МВФ:
- Подчёркивается, что западные страны рассматривают финансовую поддержку Украины как капиталовложение, позволяющее решать свои задачи («русские убивают русских, а американская и европейская кровь не проливается»).
- Приводятся примеры того, что доходные отрасли украинской экономики уже попали под контроль западных компаний, а соглашения, подписанные украинским руководством, закрепляют эти экономические уступки.
3. Информационная война и отношение украинцев к помощи Запада:
- Эксперт скептически относится к популярному нарративу, что украинское общество считает помощь Запада чистым альтруизмом. Предполагается, что это скорее результат профессиональной информационной работы и активности интернет-ботов, чем подлинная массовая убеждённость.
- Констатируется, что информационная война на территории Украины находится под контролем киевских властей, а со стороны России и союзников — практически не велась в полную силу.
4. Отношение к украинскому народу:
- Подчёркивается важность признания украинцев как отдельной ветви русского народа, обладающей культурными и историческими особенностями. Игнорирование этой реальности и недооценка задач работы с населением Украины приводит к стратегическим просчётам.
- Отмечается, что стратегия «шапкозакидательства» и надежда на быстрые изменения в настроениях населения через сообщения о повышении тарифов или налогов не срабатывает.
5. Исторические примеры и последствия сотрудничества с МВФ:
- Сравнивается опыт Украины с историей Аргентины и России, где участие МВФ сопровождалось негативными социально-экономическими последствиями.
- Делается вывод, что основная цель деятельности МВФ в контексте Украины — создание условий для ведения войны и максимизация выгод Запада, а экономические последствия для граждан Украины отходят на второй план.
Вывод и рефлексия:
В центре обсуждения — идея о том, что экономическая поддержка Украины со стороны МВФ и западных структур мотивирована не заботой о благополучии страны, а стремлением использовать конфликт в своих интересах. Сам эксперт проводит прямую аналогию с прошлыми кейсами МВФ (Аргентина, Россия), отмечая, что «ограбление» страны является вторичной целью, а первичная задача — поддержка выгодной для Запада военной конфигурации. Информационная война, по мнению выступающих, остаётся недооценённым и слабо используемым инструментом — не только для смены общественного мнения, но и для установления реального диалога с украинским обществом, которое не сводится к бинарному делению на «своих» и «чужих».
Любопытно, что здесь одновременно звучит как критика идеализации (в отношении ожиданий по поводу реакции украинцев на экономические тяготы), так и призыв к более глубокому межкультурному и информационному взаимодействию. Подчёркивается опасность иллюзий — будь то наивная вера в альтруизм Запада или в мгновенное "прозрение" народа при ухудшении экономической ситуации.
Это поднимает более широкий философский вопрос: насколько устойчива истина, которую конструирует информационное поле? Можно ли проводить параллели между социальными алгоритмами ТikTok или Facebook, выстраивающими «информационный пузырь», и субъективной идентичностью современного общества, которая формируется под действием стратегически выверенных внешних воздействий? Или же каждый человек, несмотря на мощное давление, способен к осознанному выбору и внутренней свободе восприятия даже в эпоху тотальной информационной войны?
Какое место, в свете этого, занимает подлинный диалог и попытка «виживания с другой стороны» в условиях, когда истина постоянно балансирует между прагматизмом и иллюзией, а любая новость превращается в инструмент чьих-либо интересов? Возможно, этот вопрос и есть отправная точка к более глубокой и честной работе не только в «информационной войне», но и в личном переосмыслении своего взгляда на события и их сущностные причины.
Опять 25.
И.Шишкин, пока кто-либо из вас, – экспертов , политологов и известных публике людей широко не заявите первопричину , то так и будете заниматься болтологией.
П.С. А мадам фсё продолжает таскать “мыло” и задавать вопросы про очевидное.