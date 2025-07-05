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В этом выпуске мы погрузимся в захватывающую и, возможно, шокирующую тему: возможность изъятия души из одного тела и переселения ее в другое. Речь пойдет не о реинкарнации в современном понимании, а о перемещении сознания от одного живого человека к другому. Мы рассмотрим эту проблему в ретроспективе, начиная с буддийских представлений, углубляясь в Древний Египет и еще далее в Шумер. Мы попытаемся разобраться с терминологией, ведь до сих пор не существует общепринятого определения сознания или души, хотя последняя отрицается наукой. Тем не менее, сознание можно понимать как способность соотносить себя и других, и разумение себя отдельной личностью. Рассказывает почтенный Архивариус.

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