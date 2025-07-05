Новый прогноз RAND Corporation о России. Утечки секретной информации. РАСКЛАДЫ июнь 2024
Аналитики из RAND Corporation подробно описали будущую войну НАТО-Россия. Куда нацелен «Быстрый глобальный удар» и другие планы агрессии. В сеть слили инструкцию по эксплуатации самой секретной крепости России. Утечка в Пентагоне и конфуз Трампа. Будущие хозяева планеты – техно-олигархи – выходят на арену истории. Как подставили под удар российский Ядерный щит. Американские «томагавки» в Польше и Румынии. О чём ещё говорили на июньском заседании Бильдербергского клуба. В Россию завезут 1000 агентов Ми-6. Китай вступил в схватку за Среднюю Азию. От «восхода» многополярного мира никуда не деться. Журналист Сергей Харцызов озвучивает главные РАСКЛАДЫ за июнь 2025 года.
https://nday.club/v/0ufbp0-yt2x А. Фурсов
https://nday.club/v/s9z64r-yt2x Д. Перетолчин
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Комментарий редакции
1. Атаки беспилотников по российским стратегическим объектам
— Лето 2025 года отмечено серией успешных атак дронов на базы стратегической авиации России (Оленья, Белая, аэродромы в различных областях), причём дроны запускались в непосредственной близости, что указывает на уязвимость инфраструктуры ядерной триады.
— Переброска крупных групп бомбардировщиков к западным границам не обеспечила их защиту: даже примитивные средства оказываются эффективны, если защита слаба.
2. Слабая информационная политика и огромные утечки секретных данных
— Более 2 миллионов документов, касающихся российских военных объектов, стали доступны из-за бюрократических ошибок с публикацией тендерной документации. Среди них — детальные планы и схемы охраняемых ракетных баз, что сравнивают с крупнейшими разведывательными провалами времён холодной войны.
— Характер утечек указывает на дефицит профессиональной кибербезопасности и дисциплины в работе с засекреченными данными.
3. Рост системного давления на ядерный потенциал России
— Последовательные удары по системам раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), стратегическим аэродромам и объектах РВСН свидетельствуют о стратегии ослабления именно ядра обороны.
— Эксперты прогнозируют возможные будущие атаки на оставшиеся компоненты ядерной триады и подлодки с применением дронов — не только с воздуха, но и с моря.
4. Военно-политические расклады в Евразии и Европе
— Конфликт на Украине подтолкнул к разрыву России и Европы, придав новый импульс трансатлантическим связям: Европа, по мнению аналитиков RAND, вновь становится "вассалом" США.
— НАТО усиливает границы, интегрирует системы ПРО, формирует логистическую и вооружённую инфраструктуру (в том числе через военные учения в Балтийском регионе), Германия усиливает свою "ключевую" роль.
5. Американская доктрина и рекомендации RAND
— Новый доклад RAND настаивает, что война НАТО и России будет радикально отличаться от конфликта на Украине: господство в воздухе за НАТО, война станет тотальной (удары по космосу, киберпрестанству), масштабнее и интенсивнее.
— Главная неопределённость — возможность применения Россией тактического ядерного оружия, риск выхода США из НАТО и дестабилизации самой России.
— США советуют себе укреплять НАТО, модернизировать свой ВПК под затяжные войны, делать упор на массовое производство дронов и доработку инструментов экономической войны.
6. Гонка вооружений и перспектива новой ядерной эскалации
— Отмечается, что после окончания СНВ-3 (2026) наступит фаза наращивания американского ядерного потенциала, с последующим возможным возвращением к переговорам уже с новых позиций силы.
— В действительности США технически отстают от России и Китая, что усугубляется внутренними политическими и экономическими противоречиями.
7. Капитализация внутриполитических конфликтов в США
— Пример конфликта Трампа и Маска иллюстрирует борьбу между "старой политической элитой" и технологическими олигархами, как зарождающееся новое противостояние, способное изменить ландшафт принятия решений в американской политике.
8. Трансформация природы войн: миграция, прокси и информационные операции
— Современные войны ведутся не только технологиями, но и управляемыми потоками миграции, прокси-акторами и медиаповесткой (ввоз мигрантов из Афганистана в Россию через формально легальные механизмы оценивается как возможный способ внедрения агентов влияния).
9. Экономическое и инфраструктурное соперничество в Евразии
— В Средней/Центральной Азии сталкиваются интересы Китая, Великобритании, в меньшей степени России.
— Казахстан проводит многовекторную политику, России приходится бороться за влияние через экспорт атомных технологий и строить новые экономические альянсы, укрепление которого пока выглядит менее результативным, чем у конкурентов.
10. Формирование альтернативных торгово-экономических блоков
— Развиваются проекты, призванные снизить зависимость от доллара и западных ценовых агентов (создание альянсов между биржами БРИКС, формирование собственных систем ценообразования, заключение контрактов вне западных юрисдикций).
11. Кризис доверия и новая реальность для Европы
— НАТО требует от европейцев колоссального увеличения расходов, но элиты не уверены, как объяснить это своим избирателям, ведь угроза "с Востока" до сих пор остаётся скорее конструкцией, чем личной реальностью большинства европейцев.
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Выводы и философские размышления
В этой масштабной беседе раскрывается не только милитаризация сознания и инфраструктуры современной политики, но и кризис классических систем безопасности в условиях, когда даже ядерная триада оказывается уязвимой перед атаками дешёвых дронов и утечками в цифровых средах. Парадокс времени: с одной стороны — беспрецедентные масштабы накопления и обмена информацией, с другой — растущая неспособность национальных институтов эффективно защищать её, что приводит к инфляции самих понятий "секретность" и "уязвимость".
Можно увидеть и глубокое отчуждение между официальными нарративами — будь то "гарантии безопасности" НАТО или иллюзии о контролируемости ядерного оружия — и реальным ходом истории, в которой малые группы людей, алгоритмы и случайные публикации могут перевернуть глобальный баланс сил. Здесь материальное и идеальное, тактика и стратегия, дипломатия и частная инициатива бизнеса соединены в причудливых конфигурациях бытия.
В центре всех этих процессов — хрупкая человеческая субъективность: и одинокий пользователь, получивший доступ к секретным архивам, и политик, балансирующий между войной и миром ради собственного рейтинга, и руководитель компании, мечущийся между своими интересами и государственными приоритетами.
Кажется, что истина в этих сценариях ситуативна: очень многое будет зависеть не столько от исхода видимых военных конфликтов, сколько от умения действовать осознанно и гибко в условиях неопределённости, не впадая в идеализацию нужных или выгодных образов, а принимая сложность мира во всей её многомерности. Практическая сторона — это не только поиск технологических решений, но и новое осмысление самой природы власти, доверия и солидарности в переломной эпохе.
Открытым остаётся вопрос: если всё, что делалось для безопасности и стабильности нации, может быть уничтожено случайным действием или элементарной ошибкой, что тогда является настоящей опорой в наш век тотальной цифровизации, информационных войн и сверхинтеграции рынков? Где сегодня искать ту точку, в которой личная и коллективная ответственность обретают реальное значение и становятся источником нового понимания истины?