Клим Жуков. “В списках не значился” разбор фильма
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Комментарий редакции
1. Общее впечатление о фильме:
- Автор идет на просмотр фильма с изначальным скепсисом из-за огромного количества некачественных военных лент, выпущенных в последние десятилетия. Однако итоговое впечатление оказывается лучше ожиданий.
- В фильме отсутствует подчеркнутый антисоветизм, образы советских солдат показаны без явного искажения или идеологических выпадов.
2. Актерская работа и режиссура:
- Режиссёрский и продюсерский ход — участие в основном молодых, малоизвестных актеров из театра Олега Табакова, что привносит свежесть и избавляет от штампов.
- С актерской игрой справились хорошо: эмоции, реплики звучат ясно и достоверно, что редкость для современного российского кино.
3. Структурные и сценарные проблемы:
- Нарекания к сценарной и монтажной организации: повествование обрывистое, не всегда логичное; отсутствует четкая география событий, трудно разобраться, где кто находится и почему.
- Много нестыковок и условностей: некоторые эпизоды выглядят неправдоподобно, особенно отношение персонажей к войне и действия внутри осажденной крепости, а также мотивы отдельных поступков героев (например, отпущенный немецкий пленник).
- Исторические детали часто проигнорированы или искажены ради драматизма или удобства сценария. Описанные реальные бои, роль советского командования и нюансы обороны Брестской крепости остались за кадром.
4. Отношение к литературному первоисточнику и автору:
- Несмотря на недовольство поздним антисоветизмом и творческой деградацией Бориса Васильева, ранние произведения автора, такие как повесть "В списках не значился", признаются сильными и достойными.
- Сама повесть структурирована значительно лучше экранизации: пять части, каждая обладает логической завершённостью; баланс между любовной, драматической и военной линиями соблюдается точнее.
5. Главные смысловые линии фильма:
- В фильме традиционный для военного жанра конфликт света (Советские защитники) и тьмы (нацисты); враг обезличен и демонизирован.
- Основную часть времени занимает любовная линия главного героя и еврейской девушки Мира, которая в фильме занимает едва ли не половину хронометража, что автору кажется излишним и мешает общему балансу.
- Встречаются религиозные образы и символы, в особенности подчёркивается некая новомученическая, даже "иконографическая" трактовка героя — "лейтенант Иисус", что вызывает у автора диссонанс и ощущение навязчивости современной кинематографической библии.
6. Финал и катарсис:
- Кульминация строится на драматичном одиночестве героя после потери соратников и любимой; сильная сцена гибели девушки Миpы вызывает заслуженный эмоциональный отклик.
- В финале — знаменитая сцена, когда немцы отдают воинские почести советскому защитнику. Это у автора вызывает сомнение: зачем обеляются враги и приписывается им рыцарственность?
7. Сравнение с другими экранизациями и личное восприятие:
- Упоминаются альтернативные успешные фильмы и сериалы на тему Брестской крепости, которые, по мнению автора, оказались по структуре и смыслу убедительнее данной картины.
- Оценивается вопрос исторической достоверности: фильм проигрывает по насыщенности и логике событий прежним экранизациям и повести Васильева.
8. Итоговая рекомендация:
- Фильм с точки зрения идеологической "безопасности" и актерской игры достоин внимания, но структурно и особенно как цельное художественное произведение — слабоват, фрагментирован, с размытым балансом и множеством сценарных "заплаток".
- Для глубокого понимания темы рекомендуется обращаться к литературному первоисточнику и предыдущим экранизациям.
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Вывод:
Эта рецензия — пример вдумчивого, но не категоричного подхода к анализу современного исторического кино. Клим Жуков чётко проводит грань между субъективными ожиданиями и реальными качествами ленты, избегая пагубной идеализации прошлого и открыто указывая на слабости новых прочтений. Он не только фиксирует отдельные просчёты сценаристов и режиссёра, но поднимает вопрос — зачем современному зрителю нужны такие искажения? Почему искренность и подлинность истории жертвуется ради драматизма или идеологических пассажей? Каковы последствия такого "переосмысления" памяти для современных поколений?
В то же время автор признаёт право каждого на свой взгляд: фильм, несмотря на несовершенства, для кого-то может стать поводом задуматься о прошлом, поиске нравственного стержня, проявлении человеческого достоинства. Размышляя о различиях между действительностью и художественным вымыслом, рецензент невольно поднимает вечный вопрос — возможно ли вообще достичь в искусстве подлинной исторической правды, или любое изображение прошлого лишь отражает и трактует субъективные смыслы и тревоги нашего времени? Какую правде стоит доверять — документальной, личной или символической, "кинематографической"?
А к какой истине в искусстве в итоге ближе лично вы: к скрупулёзной правдоподобности деталей или к поиску универсального человеческого смысла — даже если он выражен через художественное преувеличение и метафору?
Клим Жуков заговорил на английском языке. Или что-то с настройками у меня на “Рутубе”?
Похоже на озвучку нейросетью. Добавил ютубовскую версию.