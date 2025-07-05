Сколько будет Баку ссориться с Кремлем? Конфликт РФ с Азербайджаном: как энергетические связи и стратегические проекты формируют геополитику региона? Борис Марцинкевич анализирует сотрудничество Азербайджана, России и Ирана, раскрывая ключевые инфраструктурные проекты, от Южного газового коридора до транспортного коридора «Север-Юг». Узнайте, как советское наследие в виде трубопроводов и железных дорог критически влияет на энергетическую безопасность Каспия. Достиг ли Азербайджан беспрецедентной экономической независимости? Какие перспективы у транзита газа из Сибири, и как санкции влияют на эти грандиозные планы РФ и Азербайджан. Подробнее в новом видео

0:00 Россия и Азербайджан: Энергетика и Геополитика

0:51 Исторические Связи: Наследие СССР в Инфраструктуре

1:51 Нефтяная Промышленность: От Баку до Развития Шельфа

2:27 Добыча Нефти в Азербайджане: Успехи и Качество

3:00 Экономическая Независимость: Роль Гейдара Алиева

3:56 Ключевой Маршрут Поставок Газа в Европу

5:36 Вызовы Внутреннего Газоснабжения Азербайджана

6:11 Газопровод: Транзит и Свопы для Грузии

7:04 Месторождение Шах Дениз: Партнерство с ЛУКОЙЛом

8:13 Последствия Разрыва Связей с Россией и Ираном

9:53 Главный проект Путина: МТК Север-Юг. Стратегия и Маршруты

15:15 Финансирование Проектов: Участие России и Будущее Логистики

16:09 Отказ от Сотрудничества c РФ: последствия для Азербайджана

17:38 Энергомост Россия-Азербайджан-Иран: Объединение Энергосистем

18:23 Энергетика Вне Политики: Устойчивость Сотрудничества

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