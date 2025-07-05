Главный проект Путина: ПОЧЕМУ Азербайджан НИКОГДА не порвет с Россией?
Сколько будет Баку ссориться с Кремлем? Конфликт РФ с Азербайджаном: как энергетические связи и стратегические проекты формируют геополитику региона? Борис Марцинкевич анализирует сотрудничество Азербайджана, России и Ирана, раскрывая ключевые инфраструктурные проекты, от Южного газового коридора до транспортного коридора «Север-Юг». Узнайте, как советское наследие в виде трубопроводов и железных дорог критически влияет на энергетическую безопасность Каспия. Достиг ли Азербайджан беспрецедентной экономической независимости? Какие перспективы у транзита газа из Сибири, и как санкции влияют на эти грандиозные планы РФ и Азербайджан. Подробнее в новом видео
0:00 Россия и Азербайджан: Энергетика и Геополитика
0:51 Исторические Связи: Наследие СССР в Инфраструктуре
1:51 Нефтяная Промышленность: От Баку до Развития Шельфа
2:27 Добыча Нефти в Азербайджане: Успехи и Качество
3:00 Экономическая Независимость: Роль Гейдара Алиева
3:56 Ключевой Маршрут Поставок Газа в Европу
5:36 Вызовы Внутреннего Газоснабжения Азербайджана
6:11 Газопровод: Транзит и Свопы для Грузии
7:04 Месторождение Шах Дениз: Партнерство с ЛУКОЙЛом
8:13 Последствия Разрыва Связей с Россией и Ираном
9:53 Главный проект Путина: МТК Север-Юг. Стратегия и Маршруты
15:15 Финансирование Проектов: Участие России и Будущее Логистики
16:09 Отказ от Сотрудничества c РФ: последствия для Азербайджана
17:38 Энергомост Россия-Азербайджан-Иран: Объединение Энергосистем
18:23 Энергетика Вне Политики: Устойчивость Сотрудничества
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Экономическая взаимосвязь России и Азербайджана строится на прочном фундаменте советского наследия — инфраструктура (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы) до сих пор физически соединяет страны, образуя скелет их кооперации.
2. Нефтяная отрасль Азербайджана — исторически важный актив. Бакинский регион когда-то доминировал в мировой добыче нефти. Азербайджан смог сохранить контроль над своими месторождениями (особенно благодаря "сделке века" Гейдара Алиева), в отличие от других постсоветских стран, где существенную власть получили западные корпорации.
3. Энергетические проекты остаются центральными:
- Ключевой газопровод TАП-ТANAP доставляет газ из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу. Азербайджан заинтересован в максимальной загрузке этой трубы, что требует постоянного поддержания и развития связей как с Россией, так и с соседями.
- Для поддержания внутреннего баланса Азербайджан вынужден прибегать к поставкам российского газа, особенно когда внутренние потребности возрастают.
4. Своповые операции и непрямые схемы поставок — газ, который Азербайджан формально поставляет, например, в Грузию, зачастую поступает туда через Россию, демонстрируя сложность и взаимозависимость регионального энергетического рынка.
5. В энергетическом секторе активно участвуют российские компании — "Лукойл" владеет частью акций в одном из главных газовых месторождений (Шах-Дениз), что усиливает взаимное проникновение бизнес-интересов.
6. Промышленные и инфраструктурные проекты:
- Модернизация нефтеперерабатывающего завода в Баку находится в повестке дня, что в перспективе изменит экспортную политику Азербайджана с ориентацией на продукты переработки, а не только на сырье.
- Реализация масштабного транспортного коридора "Север — Юг", соединяющего Россию, Азербайджан и Иран, также невозможна без тесного взаимодействия.
7. Риски разрыва экономических связей для Азербайджана значительны: страна потеряет до 4% экспорта и лишится важных транзитных, инвестиционных и энергетических выгод.
8. Политика и экономика разделены: спикеры подчёркивают, что даже при политических осложнениях, энергетическая и инфраструктурная система требует сотрудничества — технические специалисты нередко договариваются, несмотря на политические конфликты (примеры — взаимодействие с Грузией и резервирование энергомощностей).
9. Исторические и технические препятствия: проекты порой буксуют не на уровне желания, а из-за санкций, изменений политических условий (пример — остановленный горный участок железной дороги в Иране из-за санкций против этой страны).
Выводы
В этом видео иллюстрируется, насколько глубоко и прагматично сплетены интересы России и Азербайджана, особенно в энергетической и транспортной сферах. Формальные политические разногласия или локальные инциденты вторичны по сравнению с объективной взаимозависимостью: оба государства выигрывают от сотрудничества, и разрыв этих связей был бы экономически иррационален — «отрезать себе прибыль».
Экономическая и технологическая инфраструктура, унаследованная от СССР и развитая после его распада, надежно цементирует отношения, несмотря на идеологические ветерки перемен или смену поколений политиков. В этом смысле реальная экономика способна служить более устойчивой основой для отношений, чем зачастую поверхностные культурные или политические нарративы.
Можно провести параллель с нейронными сетями: даже если определённые «входы» (политические импульсы) изменяются, если между слоями сети (энергетика, инфраструктура) достаточно мощных связей, функционирование продолжается без сбоев. И подобно тому, как в психологии прошлый опыт человека формирует подсознательные паттерны поведения, так и советское наследие вплетено в современную логику государств, не давая им впервые «порвать» эти нити без серьёзных последствий.
В конечном итоге выбор между идеалами и интересами, как правило, решается в пользу конкретных выгод: инфраструктуру не заменить декларациями. Спикеры здесь осторожно дистанцируются от политической оценки — и это проявление мудрости, когда перспективное развитие возможно лишь в атмосфере прагматичного уважения к взаимной пользе.
В практическом плане Азербайджан, учитывая масштаб энергетических, логистических и инвестиционных связей, теряет слишком многое при попытке полностью разорвать связи с Россией: реальная сила всегда во взаимодовольствии, а экономическая жизнь сложнее любых политических лозунгов.
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Открытый вопрос: Можно ли вообще говорить об экономической независимости малых и средних государств в эпоху глобальных инфраструктур, или даже стремление к полной самостоятельности всегда иллюзорно, если смотреть на картину в балансе интересов, привычек и исторического опыта? Как найти личную или национальную свободу в переплетении взаимных обязательств, чтобы не оказаться просто заложником прошлого?
Вот и пришло время говорить, что независимость делают недоумки. Это проще всего сказать, и проще всего сделать. Но развитие именно во взаимодействии и в динамике.
Что же хочет изобразить на публику Азербайджан ?
Чтобы публика сказала, что от него не вкусно пахнет ?