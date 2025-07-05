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Фёдор Раззаков | Ложь о гибели Лермонтова, или Горбачевы и “чёрная знать” перестройки

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Переслано от: Книжный День

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В новом цикле лекций Фёдора Раззакова «Спецслужбы и культура» открывается первый том — «От глубинной охранки к глубинному КГБ». Автор шаг за шагом разбирает самую загадочную дуэль XIX века: кто и зачем подтолкнул подвохи между Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым, как бытовая ссора о «горце с большим кинжалом» превратилась в политический заказ и почему до конца империи подробности держали под грифом «секретно». Раззаков показывает, как в конце XIX — начале XX века департамент полиции разрешил информационный вброс, чтобы столкнуть славянофилов и западников, почему немецкий журнал «Нива» внезапно стал трибуной «правды о дуэли» и какую роль сыграла германская агентура, опутавшая Россию «сетью шпионажа». Лектор проводит параллели с позднесоветскими временами: соперничество московской и петербургской охранок отзовётся борьбой пятого и девятого управлений КГБ, а перестроечный фонд культуры под кураторством Филиппа Бобкова выдвинет академика Дмитрия Лихачёва и попытается реабилитировать Ивана Ильина через фильм Николая Бурляева «Лермонтов» — но столкнётся с цензурой ЦК. Перед нами — детектив о том, как спецслужбы двух столетий формировали историческую память, использовали литературу в геополитической игре и готовили почву для будущего идеологического реванша.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

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00:00 Введение: цикл «Спецслужбы и культура» и первый том о «глубинной охранке»
00:55 Заявка темы — «Кто убил Лермонтова?» и засекреченные дуэли
02:14 Дуэль 13 июля 1841 года: версия «шуток» и странный выбор секундантов
02:52 Знакомство Лермонтова и Мартынова: детство или 1832-й?
04:14 История с письмами: пропажа конвертов, деньги и взаимные подозрения
05:36 Почему Лермонтова «задержали» в Пятигорске и кто искал повод на дуэль
06:25 Мотивы Мартынова: зависть, долги и возможный контракт с охранкой
07:59 Воспоминания Раевского: несостыковки и статья в «Ниве» (1885)
10:02 Журнал «Нива» и немецкий издатель Маркс: тиражи, цензура, контрразведка
10:57 Немецкая сеть шпионажа: оценка Сергея Устинова и «опутанная Россия»
12:43 Первая биография Лермонтова (1891): версия заговора и роль славянофилов
15:54 Соперничество московской и петербургской охранок, инструмент «идейных»
16:36 От охранки к КГБ: западники, «русисты» и перестройка Горбачёва
20:40 Как «Огонёк» и Юнишерлов пытались защитить фильм «Лермонтов»
22:10 Фонд культуры (1986): план Бобкова, Лихачёв во главе, приставка «русский»
24:27 Статья Ильина о православии Лермонтова: попытка реабилитации и запрет
26:16 Православная символика Бурляева и конфликты либералов-иудейцев
28:48 Русисты-монархисты vs либералы-западники: надежды и реальная пост-СССР
29:45 Итог: как спецслужбы формировали образ Лермонтова и зачем это важно сегодня

#Лермонтов #Дуэль1841 #ГлубиннаяОхранка #СпецслужбыИКультура #Мартынов #ЖурналНива #ИсторияРусскойЛитературы #КГБ #Перестройка

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. История гибели Лермонтова как мистификация и инструмент идеологического воздействия
- В истории дуэли Лермонтова и Мартынова долгое время доминировала бытовая версия, хотя ключевые подробности держались под запретом вплоть до конца XIX века.
- Существуют обоснованные подозрения, что дуэль стала результатом не случайной ссоры, а целенаправленной провокации, в которой были задействованы спецслужбы (третье отделение, жандармы).
- Мартынов был уязвим к манипуляциям из-за своих материальных и карьерных сложностей, что позволило использовать его как орудие против Лермонтова.

2. Мифологизация истории и роль спецслужб
- Показательно, что публикация материалов вокруг гибели поэта была разрешена и контролировалась именно тогда, когда спецслужбы нуждались в формировании определённой версии в массовом сознании (вариант «бытовой ссоры», а не политического заговора).
- Анализируется влияние немецкой партии во власти, участие западных агентов и манипуляция средствами массовой информации. Журнал «Нива», например, работал под пристальным контролем, имея немецкие корни.

3. Двойственность культурных процессов
- Проводится параллель между Российской империей XIX века, где борьба шла между славянофилами и западниками, и перестроечной советской элитой, где аналогичные линии разлома проходили между «русистами» и «западниками», ныне «иудейцами».
- Любые культурные или научные инициативы, будь то выход фильма «Лермонтов» или деятельность Фонда культуры СССР под руководством Раисы Горбачёвой, использовались как инструмент политического влияния, сближения с Западом, а подчас и создания площадки для будущих приватизаций и капитуляции советской системы.

4. От мифа к реальности: подмена смыслов
- Феномен легализации и поддержки моделей поведения прошлого в новых обстоятельствах (например, легализация коллекционеров и нонконформистского искусства) становится инструментом внутренней деструкции. Это сравнимо с тем, как внешне безобидные детали в истории Лермонтова/Пушкина заслоняют реальный заговор и политическую подоплёку.
- Методы, найденные и опробованные спецслужбами XIX века, были адаптированы и в XX, лишь заменив действующих лиц и идеологическую окраску (например, замена немецких элит еврейскими или западниками в советском контексте).

5. Ретроспективные параллели: трагедия элиты
- Траектория Горбачёвской перестройки показана как «повторение по спирали» заговоров прошлого: смещение акцентов с внутренних ценностей на внешние, предательство национального интереса ради иллюзии западничества и комфорта элиты.
- Фонд культуры СССР, организованный по западным лекалам, выводит культуру в категорию управляемого ресурса, а не внутренней ценности.
- Аналогии между разрушением исторической страны на глазах у равнодушных функционеров и гибелью поэта-смутьяна, которого предпочли устранить спецслужбы, не рискуя собственным положением.

Выводы и философское обобщение


Лекция Фёдора Раззакова глубоко вскрывает архетипичный механизм того, как история, миф и инструментальная ложь «обеспечивают» нужную версию событий элитам — вне зависимости от эпохи. Здесь мы видим, что объективная истина о судьбе Лермонтова (и более широко — о судьбе целых народов и культур) зачастую остаётся под спудом, за маской официальных версий, избирательных мемуаров и умело канализированной журналистики. Спецслужбы, драки между кланами, внешнее влияние и даже литература становятся инструментом в руках власти, которая ретуширует прошлое под свои задачи.

Взгляд автора фрагментарен, как и всякая попытка реконструкции прошлого: он ищет мотивы не в поступках героев, а в структурах и кланах, видит не случай, а закономерность манипуляции, раз за разом повторяющуюся в культурном ДНК страны.

Проводимые параллели между имперской Россией, поздним СССР и современностью позволяют иначе взглянуть и на механизм создания культурных мифов, и на генезис «глубинной» власти — той, что остаётся за ширмой официальных институтов. Интересен и мотив "саморазрушения элит": повторяется судьба поэта и самой страны, когда внутренние общества бессознательно (или сознательно) приносят в жертву собственную идентичность ради навязанных извне моделей.

С практической стороны, анализ наполняется предостережением от слепого доверия официальным версиям, стремления найти удобные ответы по привычке, не задавая неудобных вопросов. Истинная глубина — в готовности принимать реальность, какой бы противоречивой она ни была, без идеализации или демонизации сторон.

Размышления на финал:
В свете этой истории трудно не задуматься — а возможно ли действительно узреть подлинную истину о судьбоносных событиях, находясь внутри их манипуляций? Как отличить «конструктивную» мифологию, дающую смысл, от разрушительной, созданной для внешнего управления? Не является ли сама искренняя попытка к поиску истины — уже формой сопротивления тем кланам, что расставляют своих «Мартыновых» и «Горбачёвых» по разным рубежам истории?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/6907f773a64d591d028b7b8377c070e5/
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