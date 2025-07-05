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В новом цикле лекций Фёдора Раззакова «Спецслужбы и культура» открывается первый том — «От глубинной охранки к глубинному КГБ». Автор шаг за шагом разбирает самую загадочную дуэль XIX века: кто и зачем подтолкнул подвохи между Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым, как бытовая ссора о «горце с большим кинжалом» превратилась в политический заказ и почему до конца империи подробности держали под грифом «секретно». Раззаков показывает, как в конце XIX — начале XX века департамент полиции разрешил информационный вброс, чтобы столкнуть славянофилов и западников, почему немецкий журнал «Нива» внезапно стал трибуной «правды о дуэли» и какую роль сыграла германская агентура, опутавшая Россию «сетью шпионажа». Лектор проводит параллели с позднесоветскими временами: соперничество московской и петербургской охранок отзовётся борьбой пятого и девятого управлений КГБ, а перестроечный фонд культуры под кураторством Филиппа Бобкова выдвинет академика Дмитрия Лихачёва и попытается реабилитировать Ивана Ильина через фильм Николая Бурляева «Лермонтов» — но столкнётся с цензурой ЦК. Перед нами — детектив о том, как спецслужбы двух столетий формировали историческую память, использовали литературу в геополитической игре и готовили почву для будущего идеологического реванша.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

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00:00 Введение: цикл «Спецслужбы и культура» и первый том о «глубинной охранке»

00:55 Заявка темы — «Кто убил Лермонтова?» и засекреченные дуэли

02:14 Дуэль 13 июля 1841 года: версия «шуток» и странный выбор секундантов

02:52 Знакомство Лермонтова и Мартынова: детство или 1832-й?

04:14 История с письмами: пропажа конвертов, деньги и взаимные подозрения

05:36 Почему Лермонтова «задержали» в Пятигорске и кто искал повод на дуэль

06:25 Мотивы Мартынова: зависть, долги и возможный контракт с охранкой

07:59 Воспоминания Раевского: несостыковки и статья в «Ниве» (1885)

10:02 Журнал «Нива» и немецкий издатель Маркс: тиражи, цензура, контрразведка

10:57 Немецкая сеть шпионажа: оценка Сергея Устинова и «опутанная Россия»

12:43 Первая биография Лермонтова (1891): версия заговора и роль славянофилов

15:54 Соперничество московской и петербургской охранок, инструмент «идейных»

16:36 От охранки к КГБ: западники, «русисты» и перестройка Горбачёва

20:40 Как «Огонёк» и Юнишерлов пытались защитить фильм «Лермонтов»

22:10 Фонд культуры (1986): план Бобкова, Лихачёв во главе, приставка «русский»

24:27 Статья Ильина о православии Лермонтова: попытка реабилитации и запрет

26:16 Православная символика Бурляева и конфликты либералов-иудейцев

28:48 Русисты-монархисты vs либералы-западники: надежды и реальная пост-СССР

29:45 Итог: как спецслужбы формировали образ Лермонтова и зачем это важно сегодня

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