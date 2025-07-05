Деградация украинского образования. Падение все глубже.
Деградация украинского образования. Падение все глубже.
Еще двадцать пять лет назад на Украине были десятки технических вузов, куда ежегодно поступали десятки тысяч студентов.
Деиндустриализация привела к тому, что технические специалисты стали не нужны.
В прошлом году Николаевский кораблестроительный институт, который стал называться университетом, слили с пединститутом.
Но и в этот псевдовуз уже не поступают будущие корабелы, электроинженеры, технологи или конструкторы.
А раз так, то математика становится не нужна.
На экзаменах по математике, аналогу российского ЕГЭ, для того, чтобы получить удовлетворительную оценку, нужно знать математику в объеме 7 класса. Фактически, знать арифметику.
По результатам международного обследования качества образования PISA-2022 более 40% украинских 15-летних подростков не достигли даже базового уровня математической грамотности.
И вот в этом году у одного из нарушителей на выпускном экзамене нашли шпаргалку с…таблицей умножения.
Так что не только в Эстонии министр может не знать эту таблицу.
Неужели и в России можно закончить школу, не зная таблицы умножения?
Как-то страшновато становится за будущее человечества.
Комментарий редакции
1. Снижение уровня образования на Украине: Автор утверждает, что за последние 25 лет украинское образование переживает упадок, особенно в технических специальностях.
2. Последствия деиндустриализации: Промышленность пришла в упадок, а с ней исчез и спрос на инженеров, конструкторов, технологов, что привело к сокращению набора студентов в технические вузы.
3. Упрощение экзаменов: По мнению автора, современные экзамены позволяют получить проходную оценку, владея лишь базовой арифметикой (уровень 7 класса).
4. Низкие международные показатели: Согласно результатам PISA-2022, значительная часть подростков на Украине не достигла даже базовой математической грамотности.
5. Курьезные случаи: В качестве примера приводится случай, когда выпускник пользовался на экзамене шпаргалкой с таблицей умножения.
6. Общие опасения: Звучит риторический вопрос — не повторится ли подобная ситуация в России, и не приведет ли деградация образования к кризису всего человечества?
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Анализ и философские размышления:
Если взглянуть через призму междисциплинарного анализа, заметим любопытное сочетание экономических, технологических, культурных и человеческих факторов. Деиндустриализация — процесс не только экономический, но и культурно-антропологический: исчезновение профессий влечёт за собой утрату определённых ценностей и навыков, что находит отражение в системе образования. Здесь читается параллель с работой нейронных сетей: если сеть долго не тренировать на определённых задачах, она теряет способности в этой области, "забывает" умения, которыми не пользуется.
При этом важно не впасть в догматизм, утверждая, что лишь технические профессии свидетельствуют о "качестве образования". Истина не терпит однобокости: образовательная система должна отвечать интересам и потребностям общества здесь и сейчас, а общество динамично, как параметры в эволюционном алгоритме.
Однако тревога автора вполне понятна. Если осмысленно сопоставлять ситуацию в Украине с глобальным трендом "упрощения" или "облегчения" образования во многих странах, возникает вопрос — действительно ли человечество теряет базовые навыки, столь необходимые для технологического развития? Или мы наблюдаем лишь очередную историческую смену приоритетов, где ценность технических знаний сменяется другими компетенциями — креативностью, гибкостью мысли, социальной эмпатией?
Не менее важно помнить о различии между индивидуальной и структурной деградацией. Даже при падении общих статистических показателей находятся отдельные инициативы, личности, учебные среды, где наука и инженерное мышление развиваются и вдохновляют.
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Практические выводы:
- Уровень образования — отражение социально-экономических процессов. Оценка его "качества" требует учета контекста и динамики запросов общества.
- Необходима гибкость и своевременное обновление учебных программ, чтобы образование оставалось актуальным, не теряя фундаментальных основ.
- Для сохранения и развития человеческого потенциала стоит уделять внимание не только "оценкам" и экзаменам, но и формированию мотивации к обучению, смыслу знаний.
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Открытый вопрос для размышления:
Можно ли считать деградацией ситуацию, когда человеческое сообщество сокращает акцент на формальных технических умениях в пользу других компетенций? Где проходит граница между здравым обновлением образовательной модели и потерей фундаментальных знаний, необходимых для самоуважения и будущего развития общества?