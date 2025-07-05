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Деградация украинского образования. Падение все глубже.

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Переслано от: ZА ПРАVДУ

Деградация украинского образования. Падение все глубже.

Еще двадцать пять лет назад на Украине были десятки технических вузов, куда ежегодно поступали десятки тысяч студентов.

Деиндустриализация привела к тому, что технические специалисты стали не нужны.

В прошлом году Николаевский кораблестроительный институт, который стал называться университетом,  слили с пединститутом.

Но и в этот псевдовуз уже не поступают будущие корабелы, электроинженеры, технологи или конструкторы.

А раз так, то математика становится не нужна.

На экзаменах по математике, аналогу российского ЕГЭ, для того, чтобы получить удовлетворительную оценку, нужно знать математику в объеме 7 класса. Фактически, знать арифметику.

По результатам  международного обследования качества образования  PISA-2022  более 40% украинских 15-летних подростков не достигли даже базового уровня математической грамотности.

И вот в этом году у одного из нарушителей на выпускном  экзамене нашли шпаргалку с…таблицей умножения.

Так что не только в Эстонии министр может не знать эту таблицу.

Неужели и в России можно закончить школу, не зная таблицы умножения?

Как-то страшновато становится за будущее человечества.

Лариса Шеслер

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Снижение уровня образования на Украине: Автор утверждает, что за последние 25 лет украинское образование переживает упадок, особенно в технических специальностях.

2. Последствия деиндустриализации: Промышленность пришла в упадок, а с ней исчез и спрос на инженеров, конструкторов, технологов, что привело к сокращению набора студентов в технические вузы.

3. Упрощение экзаменов: По мнению автора, современные экзамены позволяют получить проходную оценку, владея лишь базовой арифметикой (уровень 7 класса).

4. Низкие международные показатели: Согласно результатам PISA-2022, значительная часть подростков на Украине не достигла даже базовой математической грамотности.

5. Курьезные случаи: В качестве примера приводится случай, когда выпускник пользовался на экзамене шпаргалкой с таблицей умножения.

6. Общие опасения: Звучит риторический вопрос — не повторится ли подобная ситуация в России, и не приведет ли деградация образования к кризису всего человечества?

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Анализ и философские размышления:

Если взглянуть через призму междисциплинарного анализа, заметим любопытное сочетание экономических, технологических, культурных и человеческих факторов. Деиндустриализация — процесс не только экономический, но и культурно-антропологический: исчезновение профессий влечёт за собой утрату определённых ценностей и навыков, что находит отражение в системе образования. Здесь читается параллель с работой нейронных сетей: если сеть долго не тренировать на определённых задачах, она теряет способности в этой области, "забывает" умения, которыми не пользуется.

При этом важно не впасть в догматизм, утверждая, что лишь технические профессии свидетельствуют о "качестве образования". Истина не терпит однобокости: образовательная система должна отвечать интересам и потребностям общества здесь и сейчас, а общество динамично, как параметры в эволюционном алгоритме.

Однако тревога автора вполне понятна. Если осмысленно сопоставлять ситуацию в Украине с глобальным трендом "упрощения" или "облегчения" образования во многих странах, возникает вопрос — действительно ли человечество теряет базовые навыки, столь необходимые для технологического развития? Или мы наблюдаем лишь очередную историческую смену приоритетов, где ценность технических знаний сменяется другими компетенциями — креативностью, гибкостью мысли, социальной эмпатией?

Не менее важно помнить о различии между индивидуальной и структурной деградацией. Даже при падении общих статистических показателей находятся отдельные инициативы, личности, учебные среды, где наука и инженерное мышление развиваются и вдохновляют.

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Практические выводы:

- Уровень образования — отражение социально-экономических процессов. Оценка его "качества" требует учета контекста и динамики запросов общества.
- Необходима гибкость и своевременное обновление учебных программ, чтобы образование оставалось актуальным, не теряя фундаментальных основ.
- Для сохранения и развития человеческого потенциала стоит уделять внимание не только "оценкам" и экзаменам, но и формированию мотивации к обучению, смыслу знаний.

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Открытый вопрос для размышления:

Можно ли считать деградацией ситуацию, когда человеческое сообщество сокращает акцент на формальных технических умениях в пользу других компетенций? Где проходит граница между здравым обновлением образовательной модели и потерей фундаментальных знаний, необходимых для самоуважения и будущего развития общества?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zapravduzp/29223
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