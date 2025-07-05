Деградация украинского образования. Падение все глубже.

Еще двадцать пять лет назад на Украине были десятки технических вузов, куда ежегодно поступали десятки тысяч студентов.

Деиндустриализация привела к тому, что технические специалисты стали не нужны.

В прошлом году Николаевский кораблестроительный институт, который стал называться университетом, слили с пединститутом.

Но и в этот псевдовуз уже не поступают будущие корабелы, электроинженеры, технологи или конструкторы.

А раз так, то математика становится не нужна.

На экзаменах по математике, аналогу российского ЕГЭ, для того, чтобы получить удовлетворительную оценку, нужно знать математику в объеме 7 класса. Фактически, знать арифметику.

По результатам международного обследования качества образования PISA-2022 более 40% украинских 15-летних подростков не достигли даже базового уровня математической грамотности.

И вот в этом году у одного из нарушителей на выпускном экзамене нашли шпаргалку с…таблицей умножения.

Так что не только в Эстонии министр может не знать эту таблицу.

Неужели и в России можно закончить школу, не зная таблицы умножения?

Как-то страшновато становится за будущее человечества.

Лариса Шеслер

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