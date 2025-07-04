“Белые зомби, или зачем сняли «Мумию»” Е.Ю.Спицын и Ю.В.Крупнов на радио Аврора в программе “Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 2 июля 2025 г.
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Регистрация на презентацию новой книги Евгения Спицына: https://conference.aurora.network/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
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Комментарий редакции
1. Фильм «Мумия» как элемент спецоперации.
Эксперты рассматривают скандальный фильм не как самостоятельное медийное явление, а как инструмент информационной спецоперации, цель которой — вызвать раскол в российском обществе, подорвать его историческую преемственность и легитимность современной власти, в первую очередь — позиции Путина. Отмечается, что сам по себе фильм, его художественные и содержательные стороны — вторичны по сравнению с закулисным политическим замыслом.
2. Раскол вокруг фигуры Ленина и мавзолея.
Фильм служит поводом для форсирования чувствительных для многих россиян вопросов (снос мавзолея, перезахоронение Ленина), что неизбежно ведет к обновлению общественно-исторических, а также семейных травм и разделению общества на неоднозначно настроенные лагеря. Подчеркивается, что подобные вопросы — болезненны для миллионов, связанных памятью о советской эпохе.
3. Антисоветизм и роль церкви.
Особое возмущение вызывает тот факт, что подобный материал транслируется на церковном телеканале «Спас», который, по мнению участников, все больше служит не духовному единению, а инструменту антисоветской, а местами даже антироссийской кампании. Выдвигается мысль о влиянии Русской православной зарубежной церкви, якобы аффилированной с зарубежными спецслужбами и традиционно придерживающейся враждебной по отношению к советскому прошлому риторики.
4. Фальсификации и моральная ответственность.
В фильме, по словам Спицына, намеренно искажены исторические факты, фальсифицируются цитаты Ленина, подменяется научная дискуссия пропагандой. Это расценивается не как научная полемика, а как сознательное противодействие единству общества — вызывающее прямую ассоциацию с радикальными примерами мифотворчества в соседних странах, что обернулось трагическими последствиями (украинский опыт декоммунизации).
5. Вопрос легитимности и исторической преемственности.
Мавзолей Ленина — часть некрополя множества выдающихся деятелей, а попытка «решить вопрос Ленина» затрагивает целостность исторического наследия, юридические и этические аспекты (захоронения, согласия потомков и др.). За этим стоит угроза развала социальной и гражданской ткани страны — через атаку на символы, формировавшие национальную идентичность.
6. Обвинения во внешнем вмешательстве и пятых колоннах.
Звучит предположение, что инициаторы подобных кампаний действуют в интересах внешних сил. Отдельно критикуются представители «новой» элиты церковной и интеллектуальной среды, обвиняемые в адаптивном приспособленчестве и двуличии.
7. Рецепты противодействия
Участники подчеркивают необходимость государственного реагирования вплоть до привлечения к ответственности за фальсификацию истории и сознательные искажения. Развеивать мифы и защиту исторической памяти предлагается осуществлять как правовыми, так и информационно-просветительскими средствами.
8. Критика церковной иерархии и социальной роли церкви.
Тема злоупотребления иерархией в церкви; раздвоение между социально значимыми подвижниками и «верхушкой», интегрированной в структуры власти и бизнеса, ведущей к внутреннему кризису доверия — как в обществе, так и внутри самой церкви.
9. Опасность идеализации: параллели с историей и психологией.
Обсуждается психологическая манипуляция — обещание «чудес» (мол, похороним Ленина — и все проблемы исчезнут), что сравнивается с магическим мышлением; призывается сохранять трезвость и историческое понимание, чтобы не быть заложниками иллюзий и массового психоза.
10. Пример Болгарии: иллюзии революции через символы.
Пример с переносом останков Димитрова: демонстрируется абсурдность веры в то, что символические шаги (накшталт сноса мавзолея) как магическим образом решают или даже улучшают социальные и экономические проблемы страны.
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Вывод с философским акцентом:
В беседе подчеркивается, что борьба за прошлое — это в первую очередь борьба за идентичность, легитимность и внутреннее единство общества. Символы, такие как мавзолей Ленина, запускают мощные коллективные воспоминания, трогая не столько политику, сколько внутреннюю структуру идентичности — семейную, культурную, национальную. Любые попытки радикального пересмотра территории символического (через фильмы-провокации, теледебаты или искусственные прорехи в истории) лишь трактуют прошлое не как платформу для совместного будущего, а как поле новых конфликтов, обнуляющих весь сложный опыт народа.
Главная практическая мысль — не поддаваться манипуляциям, осознанно относиться к исторической памяти и не позволять эмоциональным или политическим провокациям разрушать ткань общества. Тема противостояния манипулятивным символическим жестам оказывается глубже, чем политическая полемика: она затрагивает вопросы глубинной коллективной психологии, сущности исторической истины, ответственности каждой институции и индивидов за мир в собственной душе и в круге ближних.
Открытый вопрос:
Если прошлое столь податливо к фальсификациям и манипуляциям, существует ли способ уберечь истину и единство общества от очередных волн идеологической войны — или же каждое поколение должно заново выстраивать мосты между памятью, критикой и надеждой на здравый смысл?