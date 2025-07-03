Зачем в школах Китая вводят искусственный интеллект | Кибердед развеивает слухи
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Андрей Игоревич Масалович, эксперт в области кибербезопасности и специалист по конкурентной разведке о ПМЭФ'25, речи Германа Грефа, суперкомпьютере «Галушкин» от компании «Яндекс» и сингапурском методе обучения 4×10.
Ведущий: Игорь Печенкин
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Комментарий редакции
1. Реальное положение дел с внедрением искусственного интеллекта в школах Китая
- Информационный повод — широкое обсуждение идеи внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в китайские школы, озвученной на примере недавнего выступления Германа Грефа и последующего анализа математика Алексея Саватеева.
- На самом деле, в Китае речь идет лишь о пилотном эксперименте: обучение искусственному интеллекту введено в 148 школах Пекина (это примерно одна из 3000 школ Китая), в объеме одного урока в месяц для начальных классов. Это не масштабное реформирование образования, а точечная инициатива.
- Основные направления программы — обучение взаимодействию с чат-ботами, базовое знакомство с алгоритмами (например, простое программирование для управления устройствами) и основы этики искусственного интеллекта.
2. Особенности развития ИИ в Китае
- Внедрение ИИ — часть большой стратегической программы Китая по технологическому лидерству, а не сиюминутная кампания.
- Китай добивается успехов в ИИ, несмотря на ограничения и санкции: примеры быстрой эволюции отечественных стартапов, которые способны конкурировать с западными компаниями даже при ограниченных ресурсах аппаратного обеспечения.
3. Критика поверхностного заимствования зарубежного опыта
- Осторожно относиться к слепому копированию иностранных реформ: даже если образовательная система Китая показывает результаты, это не значит, что она универсальна или годится для российской действительности.
- Пример: жесткий учебный режим в Китае (занятия с 8 утра и 6 дней в неделю) мог бы вызвать неприятие у российских школьников и родителей.
4. Важность математической логики и фундаментальных знаний
- Фундаментальные курсы, такие как математика и логика, формируют «стеллаж» для будущих знаний и критического мышления. Без этого любые новые знания воспринимаются фрагментарно.
- Предикативная (животная) логика легко манипулируема, тогда как формальная (математическая) логика человеку прививается специально — без этого он уязвим перед рекламой/пропагандой.
5. Специализация и широта образования
- Сильной стороной советской системы была сбалансированность между ранней профориентацией, специалитетом и глубиной фундаментальных предметов.
- Отмечена актуальная проблема: переизбыток непроизводственных специальностей (юристы, менеджеры), отсутствие грамотного управления профилями подготовки.
6. Сингапурский опыт как альтернатива
- Пример Сингапура выделен как близкого к идеалу: огромные школьные кампусы, меритократические принципы, очень высокий статус и зарплата учителя, четкая система правил и поощрение групповой работы (дети учатся четверками, что формирует навык социализации и сотрудничества).
- В российской культуре сложнее приживаются навыки коллективной работы, что автор считает существенной проблемой.
7. Роль учителя и самооценки
- Важно не только давать знания, но и формировать личность; учитель должен быть не госуслугой, а наставником.
- Важна правильная обратная связь: поощрение за достижение, раздельное отношение к поступку и личности («ты хороший, но сейчас ошибся»), а не навешивание ярлыков.
8. Оценка перспектив и ограничений ИИ
- Использование ИИ в бизнесе и рекомендательных системах уже налажено, но их эффективность зависит от полноты обучающих данных: систематизированные, повторяющиеся задачи ИИ решает отлично, в новых нестандартных ситуациях — часто ошибается (может «галлюцинировать»).
- Текущий уровень развития ИИ по многим аспектам требует доработки: даже элементарные ошибки в распознавании имен десятилетиями не исправляются.
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Выводы и философский взгляд:
В беседе подчеркивается, насколько важно видеть локальную инициативу внедрения ИИ в китайских школах не как революцию или «страшилку», а как часть долгосрочного, тщательно продуманного процесса, характерного для китайской системы принятия решений. В то же время, иронично отмечается склонность общественного мнения преувеличивать масштаб и эффект подобных нововведений.
Ключевая мысль — образование не сводится к технологической начинке: большее значение имеют фундаментальные навыки логического мышления, социализации, а также роль учителя как носителя культуры и ценностей. Перспективы массового ИИ — не в замене, а в усилении человеческого потенциала, если критическое и творческое мышление уже заложено.
Стоит быть осторожными с «модными» реформами: как показывает опыт, результаты нововведений в школах видны лишь через десятилетия, а непродуманные заимствования технологий или методов могут привести к потере собственной образовательной идентичности. Гораздо важнее поддерживать баланс между научным прогрессом и гуманистическими, культурными основаниями образования.
Вновь встает вечный вопрос: может ли механизм (будь то ИИ или стройная система правил) заменить человеческое воспитание и живое гуманное общение? И если да — не потеряем ли мы с этим что-то глубоко личное и важное для человека будущего? Какой баланс между технологическим и гуманитарным началом позволит воспитать свободную, осознанную личность, а не просто функционального «винтика» в системе?