Азербайджан начал считать убытки: удары России по Украине наносят ущерб Баку. Удары РФ по украинским НПЗ негативно сказываются на бизнес-интересах Азербайджана, который поставлял Украине нефть. На Украине есть азербайджанские заправки SOCAR, они заправляют технику ВСУ – Герани их НЕ АТАКУЮТ. Алиев сознательно ухудшает отношения с Россией и становится на сторону Зеленского против России. Анализируем многомиллиардные контракты и стратегические инвестиции Лукойл и Газпром в нефтегазовую отрасль Азербайджана. Кто понесет большие экономические потери в случае разрыва этих глубоких связей – Баку или Москва? Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 Конфликт России и Азербайджана: Удар по НПЗ УКРАИНЫ

0:37 Азербайджанский Бизнес в Украине: Реальные Причины Ударов?

1:11Украинские НПЗ и ИНТЕРЕСЫ БАКУ: Экономические Последствия

2:00 История Нефтепереработки Украины: От России к Независимости

2:50 Выбор Азербайджана: между Россией и Западом

3:20 Газовые Контракты Азербайджана: Миллиарды с Газпромом и Лукойлом

4:48 Геополитика Кавказа: Влияние на Энергетический Сектор Азербайджана

5:09 Западный Фактор: Роль Европы в Политике Азербайджана

6:29 Азербайджан и Европа: Стратегия Сближения ПРОТИВ РОССИИ

6:58 Газ для Европы: Условия Азербайджана и Ценовая Политика

7:47 Политическая Игра Азербайджана: Баланс Интересов

9:01 Баку Москва: Дипломатический Прорыв или Имитация

10:17 Экономические Последствия Разрыва: Азербайджан или Россия?

11:30 Уроки Армении: Стабильность Экономических Связей

12:30 Инвестиционные Потери РФ и Азербайджана

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