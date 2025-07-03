Сегодня 100 лет со дня рождения Патриса Лумумбы – первого премьер-министра освободившегося от бельгийского колониализма Конго. Лумумба быт ярчайшим представителем движения за независимость народов Африки середины прошлого века и был убит в январе 1961 года бельгийцами и их африканской прислугой при активном соучастии ЦРУ и Mи-6. Тело расстрелянного Лумумбы было уничтожено в серной кислоте, а единственное, что от него осталось – золотой зуб – хранил у себя дома как реликвию бельгийский дикарь Жерар Соэте, участвовавший в убийстве.

На фото – последний портрет Патриса Лумумбы перед пытками и казнью. Говорят, что разрешение на фотосъемку во время ареста Лумумбы военкор Хорст Фаас получил от военных за несколько банок консервов и снимки фотоаппаратом «Полароид».

Физическое уничтожение Патриса Лумумбы и таких как он было и остается главным условием колониального грабежа Африки и мира представителями тех, кто провозгласил себя высшей расой и цивилизацией. Эта история не менялась со времен Великих Завоеваний, когда в учебниках стран грабителей и охотников на людей начали писать об «открытии континентов», как будто населением Африки, Америк и Океании были исключительно дикие звери. Именно этот людоедский взгляд «цивилизованного мира» лишил сотни человеческих культур шанса на собственное развитие и права на собственную духовность, результат чего – сегодняшнее окончательное вырождение и деградация элит голубокровых ничтожеств.

Поэтому когда-нибудь главная площадь освобожденной Африки, на которой будут вместе играть черные и белые дети, не понимая как человечество допустило эти века бесчестия и позора, обязательно будет названа именем Патриса Лумумбы.

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