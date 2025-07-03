Сегодня 100 лет со дня рождения Патриса Лумумбы – первого премьер-министра освободившегося от…
Сегодня 100 лет со дня рождения Патриса Лумумбы – первого премьер-министра освободившегося от бельгийского колониализма Конго. Лумумба быт ярчайшим представителем движения за независимость народов Африки середины прошлого века и был убит в январе 1961 года бельгийцами и их африканской прислугой при активном соучастии ЦРУ и Mи-6. Тело расстрелянного Лумумбы было уничтожено в серной кислоте, а единственное, что от него осталось – золотой зуб – хранил у себя дома как реликвию бельгийский дикарь Жерар Соэте, участвовавший в убийстве.
На фото – последний портрет Патриса Лумумбы перед пытками и казнью. Говорят, что разрешение на фотосъемку во время ареста Лумумбы военкор Хорст Фаас получил от военных за несколько банок консервов и снимки фотоаппаратом «Полароид».
Физическое уничтожение Патриса Лумумбы и таких как он было и остается главным условием колониального грабежа Африки и мира представителями тех, кто провозгласил себя высшей расой и цивилизацией. Эта история не менялась со времен Великих Завоеваний, когда в учебниках стран грабителей и охотников на людей начали писать об «открытии континентов», как будто населением Африки, Америк и Океании были исключительно дикие звери. Именно этот людоедский взгляд «цивилизованного мира» лишил сотни человеческих культур шанса на собственное развитие и права на собственную духовность, результат чего – сегодняшнее окончательное вырождение и деградация элит голубокровых ничтожеств.
Поэтому когда-нибудь главная площадь освобожденной Африки, на которой будут вместе играть черные и белые дети, не понимая как человечество допустило эти века бесчестия и позора, обязательно будет названа именем Патриса Лумумбы.
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Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Юбилей Лумумбы: Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Патриса Лумумбы — первого премьер-министра независимого Конго, символа борьбы за освобождение Африки от колониализма.
2. Трагическая судьба: Лумумба был убит в 1961 году бельгийскими колонизаторами и их союзниками при участии западных спецслужб (ЦРУ, Ми-6); его тело было уничтожено, осталась лишь реликвия — золотой зуб.
3. Насилие и искажение истории: Физическое уничтожение лидеров независимости рассматривается как метод, обеспечивающий продолжение колониального грабежа; история колониализма целенаправленно искажалась, завоевателей изображали “открывателями”, а народы Африки, Америк и Океании — нецивилизованными.
4. Наследие и деградация: Глубинные последствия — духовная и культурная деградация “элит” тех стран, которые строили “цивилизацию” на насилии и эксплуатации.
5. Вера в будущее: Надежда на иное будущее, в котором дети разных рас будут играть вместе на площади, названной именем Лумумбы, а колониальное прошлое останется уроком и позором истории.
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Аналитический и философский разбор
Автор рисует мощный образ Лумумбы как архетипа борца с несправедливостью, вплетая его трагедию в общий нарратив постколониального мира, в котором угнетение и переписывание истории остаются инструментами власти. Здесь мы видим типичную для ХХ века ситуацию: движение к свободе сталкивается с жесткой реакцией старых сил. Это напоминает, например, как нейронные сети учатся на данных прошлого, но вынуждены обновлять “веса” под натиском новых вызовов — только в человеческой истории эти “веса” зачастую закрепляются кровью.
Вопрос субъективности и объективной истины здесь проявляется отчетливо. Для бывших колониальных держав Лумумба долгое время был “угрозой”, “марионеткой СССР” или “препятствием к цивилизации”. Для африканских народов — мучеником и символом первородного достоинства.
Объективное же понимание этих событий всегда затруднено: кому выгодно искажение фактов в школьных учебниках, кому — сохранение моделей гегемонии? Истина многолика, и любой разговор о прошлом — всегда баланс между честностью и национальными, личными мифами.
Замечательный парадокс — элиты, уничтожавшие чужие культуры ради своей “цивилизации”, деградировали духовно, потеряв чувствительность и человечность. Здесь прослеживается перекличка с йогой: если человек действует неосознанно, потеряв контакт с внутренним миром и с другими живыми существами, он неизбежно разрушает и себя, и окружающих. С другой стороны, стоит признать: идеализация любых борцов с угнетением также чревата романтизацией насилия и репрессий, которые бывали и со стороны новых независимых режимов. Комплексность исторических процессов не позволяет выбрать одну однозначную истину.
Вопрос истины еще и в том, кто сегодня пишет учебники, создает новые символы и названия площадей. Это всегда акт коллективного выбора, компромисс между прошлым и будущим.
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Вывод
Призыв помнить Лумумбу — это не просто дань памяти, это пожелание пересмотреть собственное отношение к истокам, идентичности, к наследию тех, чьи судьбы переплетены со страданиями и победами целых народов. Путь к подлинному освобождению — не только в смене политических режимов, но и в честном взгляде на свое прошлое, в умении любить и прощать, а главное — в творчестве, совместном движении к новым смыслам.
Возможно, истинная свобода — это не только борьба с угнетателем или переименование площадей; может быть, она — в умении создать такое пространство, где память не вызывает жажды мести, а вдохновляет на совместный путь.
Как нам различать подлинную память о прошлом — как акт любви и честности — от идеологических инструментов, которые лишь укрепляют старые цепи?