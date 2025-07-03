Сабина Шпильрейн. Продолжение с загадками.

Если есть возможность и желание поддержать автора канала, это можно сделать здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073

и здесь, карта Сбера: 5336690111152924. Причем это никого ни к чему не обязывает. Сердечная благодарность тем, кто считает, что мой труд чего-то стоит.

Все материалы, указанные здесь опубликованы в журналах ВАК: http://service.naukaip.ru/track/redirect/e9739c35099f559a4ec3f914825d75631e49bdceff5caafce739e96e6efee229?num=3

http://service.naukaip.ru/track/redirect/e9739c35099f559a4ec3f914825d75638313db0ab072e21a0d7e31172703dd3f?num=1

http://service.naukaip.ru/track/redirect/e9739c35099f559a4ec3f914825d75638bd2efe7306693ab71e1f04689a5bd16?num=1

Список источников

1. Лотан Г.Ц. «За кулисами психоанализа». Неизданные дневники и письма Сабины Шпильрейн, ученицы К. Юнга и З. Фрейда. Восточно-европейский институт психоанализа. ИздательскоТорговый дом «Скифия». Санкт-Петербург. 2023 г.

2. Бермус А.Г. Шпильрейн Сабина (Шейвэ) Николаевна (Нафтульевна): данные биографии #1 /

А. Г. Бермус // История российской психологии в лицах: Дайджест. – 2017. – № 2. – С. 14-57. – EDN

YRMZYT.

3. Автономная некоммерческая организация «Союз десантников и спецназовцев «Дон». «Запрос об обоснованности установки мемориальной доски Сабине Шпильрейн». Входящий Министерства

культуры Ростовской области № 23.01-05/1182 от 25.12.2023 г.

4. Ответ Управления Культуры г. Ростова-на-Дону. Исх. №59.33/30-ОГ-6 от 15.01.2024 г.

Управления Культуры г. Ростова-на-Дону.

5. Рихебехер С. «Сабина Шпильрейн: почти жестокая любовь к науке». Издательство «Феникс». 344082, г. Ростов-на-Дону. 2007 г.

6. Дореволюционная газета «Приазовский край» №105 от 21 апреля 1907 г. Раздел «Хроника».

г. Ростова-на-Дону. Донская публичная библиотека. С. 2.

7. Екатерининская женская гимназия. г. Ростов-на-Дону.1900 г.

https://pastvu.com/p/753367?history=1522420846831. Дата посещения 21.04.2025 г.

8. Волошинова Л.Ф. «Пушкинская улица». Донской издательский дом. г. Ростов-на-Дону. 2000 г.

ISBN 5-87688-250-X.

9. Усачёва Л.И. Путешествия по городу Ростову-на-Дону. г. Ростов-на-Дону. 2002 г.

10. Гаррабе Ж. ‹‹История шизофрении›› 2023 г. ИД «Алеф-Пресс». Официальный сайт ФГБНУ

11. Горохов, В. М. Корректность Протокола допроса Хильченко А.А. От 18.10.1943 Г. О массовых

расстрелах еврейского населения 11 августа 1942 Г. В Змеевской балке (г. Ростов-на-Дону) / В. М. Горохов // Научное обозрение: актуальные вопросы теории и практики : сборник статей XI Международной научно-практической конференции, Пенза, 10 мая 2024 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП

Гуляев Г.Ю.), 2024. – С. 89-99.

12. Туров Н. Падение Ростова. Новый журнал. г. Нью-Йорк. 1975 г. Книга №105. С.183.

13. Воззвание к еврейскому населению г. Ростова о явке на сборные пункты для перемещения в

безопасные районы проживания. Государственный архив Ростовской области. ГАРО. Ф. 3613. О. 1. Д.

19. Л. 1-1а.

14. Горохов, В. М. Войны памяти в современном мире (на примере Мемориала памяти жертв

фашизма в Змиевской балке” Ростова на Дону) / В. М. Горохов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – № 2-2. – С. 13-19. – DOI

10.37882/2223-2982.2022.02-1.10. – EDN SVEYDA.

15. Сборник материалов Нюрнбергский процесс. М.1954. Государственное издательство юридической литературы. Т.1. с. 52-55 и 69-70.

16. Горохов, В. М. Уточнение места расстрела 150 советских граждан 11 августа 1942 года у

Змиевской балки в Г. Ростове-на-Дону / В. М. Горохов // Восточно-Европейский научный журнал. – 2023.

– № 7(92). – С. 11-15. – DOI 10.31618/ESSA.2782-1994.2023.1.92.379. – EDN SOUELN.

17. Постановления Исполнительного комитета Ростовского городского совета депутатов трудящихся от 18 мая 1943 г. ГАРО.Ф.Р-1817. Оп.4.Д.3., л.101.

18. Паспорт памятника от 02.07.1949 г. Музей Мемориала памяти жертв фашизма в Змиевской

балке. г. Ростов-на-Дону. Форма №1.

19. Акт Чрезвычайной государственной комиссии №1231(237/331) от 23/30 ноября 1943 г. Центр

документации новейшей истории Ростовской области. ЦДНИРО. Ф. 1886. О. 1. Д. 10а. л. 138-142.

20. Горохов, В. М. Исследование происхождения и подлинности “Воззвания к еврейскому населению Г. Ростова о явке 11 августа 1942 года на сборные пункты для перемещения в безопасные районы проживания” / В. М. Горохов // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2022. – Т. 12,

№ 8(89). – С. 2851-2861. – DOI 10.35775/PSI.2022.89.8.010. – EDN ANEESN. л.142

21. Горохов, В. М. Отражение войн памяти в документальных свидетельствах геноцида русского

народа в период Великой отечественной войны (на примере мемориала памяти жертв фашизма в Змиевской балке Ростова-на-Дону) / В. М. Горохов // Власть истории и история власти. – 2022. – Т. 8, №

3(37). – С. 65-78. – EDN BDDNSS. л.142.

и др.