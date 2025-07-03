Лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Комментарий редакции
Ключевые идеи:
1. Мировая война как процесс, а не эпизод:
В видео утверждается, что мировая война — это не редкий исторический эпизод, когда множество стран вступают в бой одновременно, а длительный непрерывный процесс борьбы за мировое господство, который меняет формы (от “горячих” конфликтов до “гибридных” войн различных интенсивностей и видов).
2. Государства и “теневые структуры”:
Несмотря на рост экономического влияния транснациональных корпораций, финансовых элит и закулисных групп (“глубинное государство”, “Бильдербергский клуб”, “стражи капитализма”), реальные шаги по управлению миром вынужденно проходят через классические государственные структуры. Либерально-глобалистская мечта о полном переходе к наднациональному управлению не реализовалась из-за отсутствия легитимных механизмов насилия вне государства.
3. Постоянные игроки борьбы:
На геополитической арене действуют все те же основные субъекты последних столетий: Англия (Великобритания), континентальная Европа (в разное время Франция, Германия, теперь ЕС), США — и “кость в горле” для них всех остается Россия. Китай же, несмотря на экономическую мощь, занимает в этот исторический момент скорее позицию наблюдателя-выжидателя, чья судьба парадоксально зависит от исхода основной схватки, хотя его собственные действия пока не определяют расстановку сил.
4. Роль “гибридной войны” и современные конфликты:
Современные столкновения (например, противостояние вокруг Ирана и России) — не отдельные, изолированные события, а элементы общей многоуровневой мировой борьбы за гегемонию. Даже агрессия против Ирана рассматривается как звено в цепи стратегического давления на альтернативные центры силы (такие как Россия), а не чисто локальный инцидент.
5. Взаимозависимость и стратегии великих держав:
У великих и сверхдержав особая стратегия: их судьба определяется их собственными решениями, а не просто реакцией на действия других. В отличие от этого, новые экономические гиганты типа Индии или даже Китая зачастую пока занимают выжидательную позицию, их судьба во многом зависит от решений “старых” игроков.
6. Цели и логика гегемона:
Основная интенция США и Запада сейчас — не столько прямо “захватить” новые территории, сколько устранить препятствия на пути к сбору “гегемониальной ренты” — финансовой, политической и культурной дани с остального мира. Речь идет скорее о методах обеспечения выгодных условий, “наказания” непокорных (пример — Иран) и поддержания иллюзии единой системы власти.
7. Риск эскалации и сценарии будущего:
Главный риск нынешнего этапа мировой борьбы — возможность перехода от гибридной войны к горячей, в первую очередь в Европе. Причиной этому оказывается не только стратегическая необходимость, но и потенциальная беспомощность элит перед выбором: либо признать поражение и потерять “государственную ренту”, либо попробовать изменить баланс сил хаосом чужими руками (“прокси-войны”).
---
Вывод:
В этой беседе подчеркивается, что мы живем не в состоянии “мира с редкими войнами”, а в непрерывном процессе мировой борьбы за гегемонию, формы которой адаптируются к историческим условиям. Несмотря на появление мощных транснациональных и теневых структур, ключевыми инструментами и ареной этой борьбы остаются классические государства: именно через них происходят реальные действия и конфликты.
Современные “горячие” и “гибридные” войны — проявления той же самой борьбы, в которой, на первый взгляд, внешние локальные противоречия (например, израильско-иранское противостояние) оказываются встроенными в стратегические расчеты крупнейших гегемонов. Долговременная логика борьбы — не в неизбежном прямом столкновении, а в постоянном поиске баланса между наказанием непокорных, сохранением выгод и минимизацией рисков для себя.
Парадоксально, технология и экономическая мощь (пример Китая) не гарантируют субъектности в мировой игре: решимость влиять на ход событий остается уделом прежних игроков, зачастую действующих в обход собственных же публичных институтов.
Истинная “реальность мировой войны” — это ужесточающаяся борьба мировых элит за то, кому удастся навязать свою систему собирания выгод и кого сделать объектом, а не субъектом истории. И сегодня мы, возможно, находимся в точке, где гибридная фаза может перерасти в горячую — или, что менее болезненно, продолжаться как управляемый хаос.
---
Вопрос для размышления:
Если человечество снова и снова скатывается в борьбу за “господство” — есть ли у нас пространство и инструменты для того, чтобы выработать иную модель глобального сосуществования или хотя бы научиться видеть за суровой борьбой элит возможности для подлинной осознанности и внутренней свободы? Может ли истина о природе власти и мировых конфликтов стать не камнем спотыкания, а отправной точкой для поиска мирного бытия?
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Комментарий редакции
1. Мировая война как процесс, а не эпизод:
В видео утверждается, что мировая война — это не редкий исторический эпизод, когда множество стран вступают в бой одновременно, а длительный непрерывный процесс борьбы за мировое господство, который меняет формы (от “горячих” конфликтов до “гибридных” войн различных интенсивностей и видов).
2. Государства и “теневые структуры”:
Несмотря на рост экономического влияния транснациональных корпораций, финансовых элит и закулисных групп (“глубинное государство”, “Бильдербергский клуб”, “стражи капитализма”), реальные шаги по управлению миром вынужденно проходят через классические государственные структуры. Либерально-глобалистская мечта о полном переходе к наднациональному управлению не реализовалась из-за отсутствия легитимных механизмов насилия вне государства.
3. Постоянные игроки борьбы:
На геополитической арене действуют все те же основные субъекты последних столетий: Англия (Великобритания), континентальная Европа (в разное время Франция, Германия, теперь ЕС), США — и “кость в горле” для них всех остается Россия. Китай же, несмотря на экономическую мощь, занимает в этот исторический момент скорее позицию наблюдателя-выжидателя, чья судьба парадоксально зависит от исхода основной схватки, хотя его собственные действия пока не определяют расстановку сил.
4. Роль “гибридной войны” и современные конфликты:
Современные столкновения (например, противостояние вокруг Ирана и России) — не отдельные, изолированные события, а элементы общей многоуровневой мировой борьбы за гегемонию. Даже агрессия против Ирана рассматривается как звено в цепи стратегического давления на альтернативные центры силы (такие как Россия), а не чисто локальный инцидент.
5. Взаимозависимость и стратегии великих держав:
У великих и сверхдержав особая стратегия: их судьба определяется их собственными решениями, а не просто реакцией на действия других. В отличие от этого, новые экономические гиганты типа Индии или даже Китая зачастую пока занимают выжидательную позицию, их судьба во многом зависит от решений “старых” игроков.
6. Цели и логика гегемона:
Основная интенция США и Запада сейчас — не столько прямо “захватить” новые территории, сколько устранить препятствия на пути к сбору “гегемониальной ренты” — финансовой, политической и культурной дани с остального мира. Речь идет скорее о методах обеспечения выгодных условий, “наказания” непокорных (пример — Иран) и поддержания иллюзии единой системы власти.
7. Риск эскалации и сценарии будущего:
Главный риск нынешнего этапа мировой борьбы — возможность перехода от гибридной войны к горячей, в первую очередь в Европе. Причиной этому оказывается не только стратегическая необходимость, но и потенциальная беспомощность элит перед выбором: либо признать поражение и потерять “государственную ренту”, либо попробовать изменить баланс сил хаосом чужими руками (“прокси-войны”).
---
Вывод:
В этой беседе подчеркивается, что мы живем не в состоянии “мира с редкими войнами”, а в непрерывном процессе мировой борьбы за гегемонию, формы которой адаптируются к историческим условиям. Несмотря на появление мощных транснациональных и теневых структур, ключевыми инструментами и ареной этой борьбы остаются классические государства: именно через них происходят реальные действия и конфликты.
Современные “горячие” и “гибридные” войны — проявления той же самой борьбы, в которой, на первый взгляд, внешние локальные противоречия (например, израильско-иранское противостояние) оказываются встроенными в стратегические расчеты крупнейших гегемонов. Долговременная логика борьбы — не в неизбежном прямом столкновении, а в постоянном поиске баланса между наказанием непокорных, сохранением выгод и минимизацией рисков для себя.
Парадоксально, технология и экономическая мощь (пример Китая) не гарантируют субъектности в мировой игре: решимость влиять на ход событий остается уделом прежних игроков, зачастую действующих в обход собственных же публичных институтов.
Истинная “реальность мировой войны” — это ужесточающаяся борьба мировых элит за то, кому удастся навязать свою систему собирания выгод и кого сделать объектом, а не субъектом истории. И сегодня мы, возможно, находимся в точке, где гибридная фаза может перерасти в горячую — или, что менее болезненно, продолжаться как управляемый хаос.
---
Вопрос для размышления:
Если человечество снова и снова скатывается в борьбу за “господство” — есть ли у нас пространство и инструменты для того, чтобы выработать иную модель глобального сосуществования или хотя бы научиться видеть за суровой борьбой элит возможности для подлинной осознанности и внутренней свободы? Может ли истина о природе власти и мировых конфликтов стать не камнем спотыкания, а отправной точкой для поиска мирного бытия?