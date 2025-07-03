Очень странно, что личность Чингисхана мировой величины, а старинного портрета, скульптуры его нет. Он должен быть запечатлённым в Европе, хотя бы как «великий злодей», и «злодеем» на русских иконах, ведь это он пришёл на Русь с войной. А может всё-таки он запечатлён, но мы этого не замечаем. На картинах средневековых художников или гравюрах он должен быть изображён со следующими сюжетами. В «Сокровенном сказании монголов» он упал с лошади и умер, поэтому может быть изображён упавшим с лошади Всадником, что образно может символизировать то, что он был на вершине власти- "на коне"недолго, а потом его сменила другая династия «Лаев» (Кублая-Зайца и Хулагу- Козы) христианской направленности (греч. ИоЛая). Также он может быть изображён с побеждённым им Львом-Попом Иваном (льву была отрезана голова). Также с изображением Луны в затмении (Тонкий Месяц-Тёмная Луна)- символом его семьи от матери ОэЛун или отца. По материнской линии он может быть изображён с её символом от БодонЧара (Чародея) Белым Соколом. Или связанным с кузнечным делом (см. ниже). Подобные скульптуры с упавшим всадником очень популярны, одна стоит в Петербурге на Аничковом мосту (скульптура Клодта).

В живописи этот сюжет с упавшим всадником тоже обыгран многократно, например, «Обращение Савла» Караваджо.

Обращение Савла

Он даже на колонне Траяна в Риме присутствует. Фигуры на колонне символизируют реальные могущественные племена (Телец, Овен, Вепрь), с которых началась история Траяна.

Колонна Траяна. Всадник справа внизу.

Портрет Чингисхана

Чингисхан. Иллюстрация "Сон Чингисхана"

Видеть его старинные изображения мы можем только на китайской картинке (на нём он китаец) и в старинных иллюстрациях книги Марко Поло «О разнообразии Мира». Совсем другим он предстаёт в иллюстрациях ГЛАВНОГО СВИДЕТЕЛЯ «Чингисидов» венецианца Марко Поло, который непоседственно глаза в глаза общался с Великим хамом КубЛаем (Хубилаем) 17 лет до самой его смерти в 1295 или 1298 г., то есть служил, а до него с ним 10 лет общался его отец. После смерти Кублая Марко Поло убыл в Венецию. Как не ему не знать их типаж. На иллюстрации книги Марко Поло «Книга о разнообразии Мира» Чингисхан европеец рыжеволосый «интеллигент» с узким бородатым лицом и страдальческим выражением лица. В последний год он был ранен в коленку и страдал от боли и умер от этой раны.

Смерть Чингисхана

Правил с 1200 года всего 6 лет, но успел многое сделать. Марко называет его умным, храбрым, властным, честолюбивым. Тяжело ему дался восход на трон Державы. Звали его тогда Темучжин, он служил у Попа Ивана (Льва, автор), который на тот момент был государём в Тихоокеанской Державе.

Портрет Матери Чингисхана ОэЛун

На власть Темучжина нацелила Мать. Вот на этой иллюстрации изображена мать Чингисхана ОэЛун на иллюстрации «Сон Чингисхана» (ему приснилась коронация, на ней присутствует его мать).

За спиной стоят исходные его племена в виде животных (Олень, Лань с Медведем, Телец, Слон, Верблюд). Интересно, какой мужской персонаж его коронует. Его Воевода? Лучший друг Джамуха? Субетей? Вот другой сюжет с Месяцем, на котором стоит ногами женщина с Факелом (символ Фока, «Крестьянии» п.153) прототип матери Чингисхана.

На карте Таро Полная Луна тоже ногой опирается на Тонкий Месяц, в руке её «Тора» (летопись «росов» из торбы Каллиопы, автор).

Такой же персонаж с торой на колонне Константина в Риме (Дзен. П. 28 «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. Ящик Пандоры.«Неиудейская» война Иосифа Флавия).

Истоки Чингисхана

Темучжин верно служил Попу Ивану, был КУЗНЕЦОМ (не сам, а Джельме, п.123) и его родственником и «названным сыном». Отчим Темучжина ЕсуГай и Поп Иван были антами-побратимами, поэтому Поп Иван приблизил к себе Темучжина и, вероятно, дал ему удел Есугая (автор) «Монгул». По законам того времени, чтобы стать царём, необходимо было заполучить в жёны дочь царя Попа Ивана и только тогда наследники от неё могли претендовать на трон, быть царевичами. Но, когда Темучжин попросил царевну, то получил возмущённый отказ (раб, челядь, посмел с высокородными сравняться, со Львами). Темучжин Сокол сговорился с соседом «Тартарами» (не татарами), жившими за рекой Колыма-Омолон. Те были самыми многочисленными. «Тартар» Келлер так прямо и назвал в надписи на карте «Казаки» и назвал ещё 4 их племени (Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи и Казаки), причём Келлер отметил их яркую примету- они все бородатые. Замечу, что монголы безбородые от природы и по этой примете уже не могут претендовать на данные исторические события. Тартарами они сами себя не называли, они называли себя ОРДОЙ (см. надпись на карте ниже), а своего императора звали ХАМ. А потом это их наименование «Орда» распространилось на всю Державу Чингисхана. Что значит это слово «Орда», Келлер не обьясняет. На греческом «хорде» это «струна». Можно предположить, что они «струнники»-«лучники». Но соседи, вероятнее всего, называли их «бородачами»-«барбарами» (барба-борода с англ.), то есть «варварами». Темучжин убил Попа Ивана и в 1200 году стал «Государём» на 6 лет. Династия Льва пала. На трон взошла новая династия Чингисхана непонятного происхождения, ставшая называть своего императора «ХАМ» (надпись на карте Келлера). То есть в лице Чингисхана к власти пришла элита от двух праматерей- Хамы (земля Хама) и Ханны (земля Афета). Чингис был смешанного рода от этих двух родов по отцу Хамом, по матери Анном.

Место проживания Чингисхана. На карте Келлера прямо указано его местожительство, он не жил в «Монголии» (она появилась только в 1924 г. как МНР), а жил в «Монгуле» (красный контур) на Чукотке рядом с землёй Попа Ивана «Тендук» (бывший Сендук). Рядом жили «Унги» (Казаки). Это свидетельствует об отсутствии участия здесь этнических монголов. На месте современной Монголии на старинной карте Келлера 1298-1590 г. располагалось «Царство Миенъ» (не монгол, а славян маньчжуров, п.115) со столицей Миен (г. Благовещенск).

О происхождении Чингисхана. В начале эпоса «Сокровенное сказание монголов» говорится о восхождении народа «Светло-русых» «усуней» (от Северной Оленихи). Так и написано «светлорусых», считай «словено-русов» русуней (росов). В эпосе выявляется поразительный факт в § 59. Там написано, что первого сына Есугай и ОэЛун называют не в честь своего рода, а в честь захваченного Есугаем «татарина» пленника Темучжин-Уге!? Судьба его неизвестна. Имя настоящего отца Чингисхана Темучжин Уге. Другое его имя «кудрявый Чиледу» (среди этнических монгол нет кудрявых). По отцу Темучжин должен быть кудрявым. Есугай отбирает Оэлун у «татарина» Чиледу. И становится врагом «татар» («удов» Айриуд-Буйрууд и Чжуинов-«чужих»), которые потом его (Есугая) и отравят.

Отец ОэЛун АмбаГай (Тигр, автор) и был убит этими «татарами», вдобавок они отравили отчима Чингисхана Есугая, похитили и увели в плен невесту Чингисхана Бортэ. Причём на мозаике эти так называемые «татары» показаны конкретно. Это Кентавры-Скифы, Скиф кидает Чёрный Камень в Тигра и убивает, в живых остаётся только Барс, который стоит на Белом Камне. Барс и Тигр уже успели убить Льва и Кентавра. Вот это конкретное племя скифов («кентавров») Чингис и истребит, останутся только малолетние дети. Это истреблённое племя названо в «Сокровенном сказании монголов» как «уды» АйриУд-БуйруУд и Чжуины («чужие»). На место их проживания указывает река Уда на Охотском море.

АмбаГай, вероятно, уже выдал замуж ОэЛун за Чиледу, так как Оэлун уже с двумя косами и едет в повозке Чиледу. Её сопровождает муж «кудрявый» Чиледу ("Батюшка мой, Чиледу, КУДРЕЙ твоих встречный ветер никогда не развевал»). Здесь Оэлун с двумя косами любит «кудрявого» Чиледу и причитает, когда расстаётся с ним и с батюшкой. Чиледу вынужден был убежать из-за превосходящих сил противника, но именно Чиледу Оэлун отдаёт снятую с себя свою рубаху (свою честь, автор) напоследок и причитает, когда он уезжает от нападавших. Оэлун-«меркитка» очень знатного и господствующего на тот момент рода МЕРКИТОВ.

Темучжину подобрали в 9 летнем возрасте невесту «унгиратку» Бортэ. Ехала она (в стихе Козина) в «одноколке КАЗАЧЬЕЙ». Отсюда следует, что Унги и были «казаками». Предложил её в жёны Темучжину повстречавшийся им навстречу унгират Дэй-Сечен «Мудрый» отец Борте (§ 64). Этот Дэй Сечен (Дей?) предсказывает судьбу Темучжина- называет Темучжина БЕЛЫМ СОКОЛОМ (Лунь?), зажавшим в когтях СОЛНЦЕ и ЛУНУ. А какой символ должен быть по его настоящему отцу -неизвестно? Когда Есугая убили, все в спешке убегают от ОэЛун. ПРИЧИНА столь резкой перемены отношения к ОэЛун тут названа конкретная. Тодоен прямо озвучил её: "Тут БЕЛ-КАМЕНЬ ТРЕСНУЛ»! (Род Бела-Луны-Елены от «словено-русов» треснул). Бел-камень может значить лёд.

Считается, что предком Чингисхана был Бодончар Простак, рождённый от СВЕТЛО-РУСОГО по имени «Жёлтый Пёс» (§ 17). Алан (Лань-Олениха) родила двоих детей от мужа Добун-МЕРГАНА двух сыновей Бельгунотай и Бугунотай и троих от «Жёлтого Пса»: Бугу-Хадаги, Бухату-Салчжи и БОДОНЧАРА ПРОСТАКА. Последние трое «сыновья отмечены печатью НЕБЕСНОГО происхождения».

ИТАК. Это по матери Чингисхан Борджигин от «светло-русых» и имеет от ОэЛун и предка Бодончара символ Сокол. Бодончар был соколинным охотником (похож на Иванушку Дурачка) и изображался голодранцем с «баранкой» и собакой (п.123).

А по отцу он, судя по «тартару» происхождения от Фары-Тары предка библейских Иилиев. Их происхождение от Якова (Коваля-Кузнеца, автор) от предка Сима. Настоящий отец Чингисхана «татарин» Кудрявый Еке ЧиЛеду. Он младший брат меркита Тохтоа, Тохта на «финском» значит Звезда. А МЕРКИТЫ, по версии автора, это род Мерганов (Посейдонов). Другое его имя Темучжин Уге.

Этот «Месяц вышел из Тумана, вынул ножик из кармана». По версии автора, на карте указано конкретное место проживания его предков на Южном Урале. Это область Тумен с городом Великий Тумен, что по-русски Туман (Тьма, Тёмный). Это современный город Троицк на Южном Урале (о нём см. п.155).

Тумен на современной карте

Там его предок от Фары-Тары на Южном Урале основал кузнечное дело. Он пришёл с Уго (реки Юг из Вятки), потом пришёл на реку Тару, потом на Ура Халдейский (Урал), потом в Троицк, а последняя остановка на 205 лет была на границе с Ханааном (библия, п.27, п.155 ). Везде он распространял, по версии автора, кузнечное дело, металлургию.

Чингис должен остаться в истории, как «первопроходец», поучаствовший в возвышении росов («словено-русов») на начальном этапе, когда первым скинул Львов и дал дорогу «россам». Сначала Чингис выступает как Месяц по отцу (родом из Тумена), а потом возвышается его младший брат Хасар в Мидии. «ЧЖОЧИ-ХАСАР прозывается он. То НЕ ОБЫЧНЫХ людей порожденье:Сущий он ДЕМОН - МАНГУС Гурельгу» (п.124). Мангус-ЗМЕЙ. Чжочи, вероятно-жёлтый, блондин. Вот на этой картинке Дракон-Змей на Камне с Собакой ощетинились на Льва.

О китайских портретах Чингисхана.

Рассматривать китайские портреты Чингисхана несерьёзно. У Марко Поло китайцы вообще не общались с Чингисханом и не служили у него. Посмотрите на карту, где Китай и где Чукотка с Монгулом. Китай вообще не воевал с Чингисом. Воевали с Великим Хамом Кублаем (ХубиЛаем) не китайцы, а амурские маньчжуры славян Миен и Манги (п. 115) и две колонии славянских маньчжуров Никанска («греки»- «словено-русы») и Богдоиски в районе Кореи (Иилии) (п. 151). Ники и Богдоисы на карте Келлера названы «Кифаиски». Это они построили китайскую стену и великие порты Владивосток, Уссурийск и город Пекин (п.151). Китайцы участвовать в их армиях могли тоже.

Современные портреты Чингисхана.

Чингисхана современные художники, как правило, изображают сидящим на троне или на коне восточным баем в халате широкозадым с широко расставленными ногами и руками с надменным выражением широкого узкоглазого лица монгола, почему-то с бородой (у них борода не растёт). Историки убедили ваятелей и живописцев, что он был этническим монголом. Но этот образ всего лишь выдумка художника, его идеал правителя тюрок. Этот образ монголам не очень соответствует. Они в общем-то добродушны, большие трудяги на своей скудной земле, а во время войны 1941-45 годов они, несмотря на свою бедность, оказали огромную помощь Красной Советской Армии (полушубками из овчины) безвозмездно в отличие от американцев.

Портрет Джучи

Лызлов называет его Егуханом (п. 146). Это самая засекреченная личность. Предположительный портрет его изобразили его враги в рисунках битвы Генриха и Батыя в Европе (при Легнице).

Здесь предполагаемый Джучи не просто блондин, а самый светлый блондин с кудрями и кудрявой бородой, на нём Венец. Темучжин чувствовал себя виноватым перед Джучи, как убийца его родных, но любил его. Его почему-то сделали монголом, хотя монгол в то время не было. На месте Монголии было славянское царство маньчжуров Миенъ со столицей Миен в г. Благовещенск (карта Келлера 1590 г). По версии автора, летопись славянских маньчжуров (п.115) историки зачем-то отдали кочевникам монголам, у которых и письменности-то не было. Логика историков непонятна. «Кудрявых», «светло-русых», «бородатых» (так описанных в «Сокровеном сказаниии «монголов») спутать с современными чёрноволосыми и безбородыми этническими монголами, это надо умудриться.

В «Сокровенном сказании монголов» за то, что когда-то у ЧИЛЕДУ была отнята Оэлун-эке Меркиты бородатые («пусть себе знатные бороды гладят») забрали у Темучжина знатных жён. Оказалось, за то, что Есугай отобрал ОэЛун у («татарина») Еке Чиледу, меркиты отдают Бортэ младшему брату этого Чиледу (он младший брат меркита Тохтоа, Тохта на «финском» значит Звезда). «Ее они передали на волю младшего брата Чиледуя» (§ 111). Отец Джучи Чиледуй? Меркит и Ун. Действие происходит у горы Халдун. Здесь «татары» одновременно считаются «меркитами» . Становится понятным, почему старшего сына Чингисхана и Бортэ Чжочи считали наследником «Меркитского плена» (То есть он рождён от рода Мерганов- «Посейдона», смешанного с родом «Попа Ивана»-Уна).

Лызлов пишет, что на ЗНАМЕНИ Батыя изображен КРЕСТ буквой «Х» (Андреевский) и ГОЛОВА с длинной бородой). Этот ценнейший артефакт до сих пор хранится в Московской Оружейной палате. Но фотографии этого знамени, к сожалению, в интернете не найдено. Наверное, на этом знамени совсем не монгольское и не тюркское лицо. Всё, что противоречит «монголо-татарской» версии не приветствуется и просто уничтожается. По версии автора («nekto»), возможно это голова его убитого отца Джучи-Егу на фоне креста. Вот какое знамя Батыева войска изображено на старинной картинке «Битва при Легнице 1241 г», на нём голова бородатого блондина в венце. На пику нанизана голова Генриха. Неспроста была отрезана голова у Генриха2 вождя поляков, тевтонцев, тамплиеров и насажена на копьё, перед этим его раздели догола, поставили на колени и отрубили голову. Это была «ответка» за смерть Джучи, вероятно, убитого таким же образом. Джучи должен быть на знамени Батыя (выше). Кричали «татары» Генриху по-русски: «Спасайтесь, спасайтесь» (п.146).

В «Лицевом своде 16 века Ивана Грозного» сказано, что Батый поклонялся СОЛНЦУ и Кумиру-Старцу на постаменте (Попу Ивану?). Гостей проводил между кострами (своего рода дезинфекция?) перед тем как допустить к себе. Лызлов называет их кумиров конкретно- «Марса, Весту, МЕСЯЦ, Огонь».

Заключение

Все эти персонажи должны быть в русских иконах, только их надо отыскать.

Этот эпос «Сокровенное сказание монголов» - история становления словенорусов и прусов («жёлтых») на Тихом океане, но хорошо «отмонголенный» (п. 124). Тихоокеанская держава «Орда» в полном составе снялась и ушла с Тихого океана, и исчезла с карты мира, но не насовсем. Она потом вернулась в лице русского казачества в 17 веке (по версии автора). Они возвратились на свои отеческие земли, но историки их назвали «оккупантами» Сибири. Келлер нам открывает частично тайну названия Орда. Оказалось, так назывались только «бородачи» (казаки)-5 самых главных и древних племён (см.надпись на карте Келлера выше), живших за рекой Тартар (Колыма). Они туда убежали от Ивана, потому что они так размножились, что Иван испугался и решил их расселить.

По версии автора, монголы из Монголии никогда не уходили, как и тюрки из района Киргизии до 16 века. В этой истории формирования Тихоокеанской Державы участвовали три самых сильных народа- «бородачи» (Иилии, «Кифаиски»-славяне маньчжуры, просхождением от Сима), славяне афетские (Скифы Яры происхождением из центра Руси Фока) и Скифы Экстра («Гераклиды») происхождением из Северной Руси (п.148). Они и заселили Тихоокеанское побережье. Потом верховную власть «на время» взяли вожди Чингисхан с его братом Хасаром «Змеем» Гурельгу. Они скинули Льва и переименовали области на «скифский» язык (Сендук стал Тендук) и после своей смерти дали дорогу наверх династии от северян «Лаев» (прароссов). Династия Льва не исчезла, а продолжилась в лице Георгия Жора. Перед природной катастрофой они все ушли на Русь и в Европу спасаться (белыми точками отмечены затонувшие в океане их земли).

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

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14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

38 . Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г..

40 . Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов. От 31.03.2019г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

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80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

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115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

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118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

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125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

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