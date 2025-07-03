Наблюдатель. Писатель Владимир Богомолов

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Все выпуски: https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedqZHvAD146yYV5Fj_JbHy41

В этом году вышел посмертный роман писателя Владимира Богомолова “Жизнь моя, иль ты приснилась мне…”. Он прошел всю войну и умел настолько живо и правдиво ее описывать, что в 2003 году был удостоен медали ЮНЕСКО.

С понедельника по четверг информационно-познавательная программа “Наблюдатель” задает тон всему дню, рассказывая о ярких событиях в культурной, научной и общественной сферах общества.

Для каждой программы выбирается актуальная тема, которую в студии обсуждают известные деятели культуры и науки. Это фестивали и премии, громкие премьеры театра и кино, научные прорывы и злободневные новости из разных сфер культуры.

Отрывки из оперных и балетных постановок и концертов, сцены из спектаклей, фрагменты тематических документальных фильмов, а также видеокомментарии от тех, кто по ряду причин не смог принять участие в обсуждении лично, иллюстрируют программу.

Ведущие: Андрей Максимов, Фекла Толстая, Алекс Дубас.

Свои письма в редакцию программы вы можете отправлять по адресу: nablyudatel@tv-culture.ru

Смотрите все передачи телеканала:

◼ Агора https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedoTZjKax2Fr17xho09ugY_Q

ACADEMIA https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedrxKWN-xQohVgl_AdYmttku

◼ Большая Опера https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedrHsu72wjxN3dSUxy2p4cMY

Большой балет https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedra1Pshzfn56_bV44KQ7fG-

◼ Бродвей. История в лицах и танцах https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedp6jO55LKLaUIxIrmf_82MC

Документальные фильмы https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedoIohTkfmfVFCXxUIX_2qQk

◼ Концерты https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedqJ5zHy4FMYRFEez9ejuse6

Легенды мирового кино https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedqPqZGs0SYwMHtMfI3DKP08

◼ Линия жизни https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedpYptAQS7f5RZKNpUzQ6G52

Мы – грамотеи! https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedpJDBbaD2knwM9d3yd2QNbO

◼ Новости культуры https://www.youфtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedqKHOK2FY3ODnjVEjpsFO0d

Пешком… https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedpZljXE6XIyEusIZheJDjbZ

◼ Полиглот https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedpPPa_Vet4KhyyYHdsEE7ku

Правила жизни h…