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Константин Сивков | Разворот Азербайджана | Актуальные События

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Переслано от: Книжный День

Полная Версия: https://delib.ru/video/2ff3397b-49de-4a04-b6b9-526032a3b8c8

Константин Валентинович Сивков делится подробным анализом текущей ситуации в Иране, где местные спецслужбы нейтрализуют агентов разведки через эффективную фильтрацию и аресты. Также обсуждаем важность геополитики на Кавказе и роль миграции в контексте гибридной войны, а также способы борьбы с «пятой колонной». Особое внимание уделено новым угрозам, включая графитовые бомбы и оружие. В завершение — секреты работы российской разведки и эффективность точечных ударов по украинским силам.

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#разведка #гибриднаявойна #графитоваябомба #миграция #геополитика #Россия #Иран #Азербайджан #Кавказ #пятаяклонна #КнижныйДень #НашеЗавтра

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Иран и гибридная война:
Иран столкнулся с глубокой агентурной сетью, проникшей во многом под видом беженцев, особенно из Афганистана. Для эффективного реагирования были приняты жесткие меры — аресты и казни, масштабная фильтрация беженцев и выявление подозрительных связей через полиграф, анализ активов, цифровых следов и окружения. В результате Ирану удалось существенно сократить боевой потенциал внутренних врагов.

2. Фактор идеологии:
Сивков подчеркивает принципиальное отличие между Ираном и Россией в структуре идеологии:
- В Иране господствует религиозная идеология (шиитский ислам), жестко интегрированная в государственное устройство и определяющая отношение к предателям.
- В России фактической идеологией становится капитализм и власть денег (рынок). Официальная апелляция к патриотизму нерелевантна для удержания государства, так как патриотизм универсален и может быть при разных идеологиях.

3. Миграция и уязвимость:
Формирование многочисленных диаспор мигрантов, часто слабо интегрированных в российское общество, создает среды, потенциально опасные для национальной безопасности. Россия, в отличие от Ирана, сдержанно реагирует, потому что элита экономически заинтересована в сохранении системы дешевой трудовой миграции.

4. Влияние бизнеса и коррупции:
Бизнес-интересы влияют на власть, а связанные с этим коррупция и лоббизм мешают эффективному противодействию агентурным угрозам. Система уклонилась к обслуживанию интересов буржуазии, что препятствует административной и силовой чистке “пятой колонны”.

5. Проблема диверсионных групп и центров:
Оценочно, в России сформировалось значительное количество потенциальных диверсантов из числа мигрантов, среди которых даже 1% вовлеченных — уже угроза уровня армейских соединений. Диаспоры иногда фактически живут по собственным правилам, что подрывает единое правовое и культурное поле.

6. Азербайджан, Турция и Британия — смена геополитических векторов:
В современном конфликте Азербайджан демонстрирует отход от прежней многовекторной политики и ориентацию на Турцию и Британию. Этот разворот надрывает прежние схемы сотрудничества на Кавказе, способствует наращиванию давления на Россию (особенно через коридор Север–Юг) и укладывается в рамки глобального плана по выдавливанию России с региона.

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Вывод:

В этом выступлении проводится тревожный, но структурный анализ причин и следствий внутренней и внешней уязвимости России в условиях так называемой “гибридной войны”. Центральный мотив — различие между странами с идеологией-стержнем (Иран), где национальная безопасность превыше всего и ради нее к действию готовы быстро и часто жестоко, и странами, где идеологией стал рынок и деньги (Россия), а национальная слабость проистекает из перекоса в пользу интересов экономической элиты и системной коррупции.

Диаспоры и миграционные потоки в современной России оказываются не столько механизмом культурного обмена, сколько потенциальными разносчиками угроз, иногда управляющимися извне. Эта ситуация усугубляется невозможностью или неготовностью государства применить столь же радикальные меры, как Иран — из-за зависимости властей от экономических игроков и отсутствия объединяющей национальной идеи.

Суверенитет, по мнению автора, оказывается под угрозой не только извне, но и изнутри, где элиты, формирующие и поддерживающие инфраструктуры миграции, оказываются подвержены внешнему манипулированию и зачастую утрачивают подлинную лояльность свои государству.

Разворот Азербайджана и ужесточение позиций бывших союзников указывают на глубокую кризисность прежней геополитической архитектуры России на Кавказе. Место смыслов занимают интересы, а это чревато не только потерей контроля над ключевыми транзитными коридорами, но и внутренним распадом солидарности общества.

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Рефлексивный итог:
Взгляд Сивкова жесток, но симптоматичен: как внутренние, так и внешние кризисы становятся ярче при отсутствии “сквозной” идеологии — не в смысле лозунга, а как осмысленной и разделяемой всеми системы координат. Вопрос о балансе между эффективной защитой и открытостью, между национальной идеей и рыночной прагматикой, становится вопросом не только о безопасности, но и о будущей целостности России как общества и государства.

Открытый вопрос:
Способна ли современная Россия, опираясь на индивидуализм и капиталистическую модель, найти или вновь создать такой стержень идентичности, который позволит ей не только противостоять внешним и внутренним угрозам, но и сохранить внутреннее единство без скатывания к авторитарному догматизму? И где пролегает грань между прагматическим самообороной и жестокостью, разрушающей собственное общество изнутри?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/aad4baae9a09e67cca3725a51e9b0d93/
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