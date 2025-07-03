Незадолго до страшной трагедии молодой биолог Сергей Чахотин приезжает проводить исследования в Мессину. Он крайне воодушевлён своей работой. Едут в Мессину и суперзвёзды мировой сцены – в театре идёт сенсационная постановка оперы «Аида». Главную мужскую партию исполняет Анджело Гамба, женскую – Паола Коралек. Вся Мессина захвачена ощущением праздника, ведь наступает новая эра – в городе появляется электрическое освещение.

Капитан Де Анджелис, который вскоре сможет запечатлеть на свой фотоаппарат катастрофу, вечером 27 декабря в приподнятом настроении духа укладывает своих детей спать.

Всё начинается в 5:20 утра. Дно Мессинского залива приходит в движение. Жители города ощущают страшный толчок. Вскоре земля начинает ходить ходуном, здания рушатся за секунду, люди выскакивают из них, а иные оказываются погребены под завалами.

Кому из уже упомянутых нами героев удастся выжить и как? Почему именно русские гардемарины будут помогать пострадавшим при самом страшном в XX веке землетрясении в Европе? Оценят ли итальянцы эту помощь? Как эта трагедия отразится в творчестве писателей и поэтов Серебряного века русской литературы?

Узнаете из нового выступления Егора Яковлева, завершающего цикл рассказов-катастроф.

Предыдущие части:

«Титаник XIX века»: пароход «Николай Первый»: https://vk.com/video-144904445_456247568

«Медный всадник» и потоп 1824 года: https://vk.com/video-144904445_456247907

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