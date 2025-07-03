Фёдор Лисицын представляет новую книгу Виктора Хейуда. В ней автор анализирует последствия пандемии COVID-19 и её влияние на общество, культуру и экономику. Он также рассматривает текущие социально-экономические кризисы, даёт прогнозы о развитии финансовых технологий, будущих социальных структурах и роли благотворительности в мире.

Книга "Закат гегемона. Тайный план падения Америки. Филипп Беккер.":

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00:00 Введение и жанр книги

02:08 Тема книги

03:58 Различия между поколениями

06:48 Восприятие пандемии автором

07:34 Роль вакцин

09:22 Сравнение с историческими кризисами

10:21 Предсказания и реальность

13:04 Предсказания о финансовых технологиях

15:03 Личное переживание автора

15:41 Ограничения и их последствия

16:33 Отношение к маскам в метро

18:20 Снятие ограничений и возвращение к нормальной жизни

19:18 Заработок во время пандемии

22:16 Сравнение с финансовым кризисом 2008 года

23:24 Примеры заработка на бирже

24:46 История сомалийца и приложение «Робин Гуд»

28:17 Вовлечение молодёжи в финансовую жизнь

29:36 Трейдерские программы как альтернатива играм

30:43 Игровые системы и психология

31:39 Влияние на финансовое поведение

32:24 Стратегия с двумя квартирами

32:51 Сравнение пандемий

34:30 Ренессанс и цифровое искусство

37:15 Архитектура и культура

38:14 Новый ренессанс

39:17 Цифровые копии обломков Lamborghini

40:15 Финансовые кризисы и низкие процентные ставки

41:08 Ценности накопления

42:44 Старое вино как стабильное вложение

43:44 Рынок современного искусства

45:20 Пример цифрового произведения искусства

46:09 Критика тоталитаризма

49:09 Критика восприятия реальности

50:06 Последствия кризиса

50:46 Общечеловеческие ценности

51:51 Влияние благотворительности

52:55 Проблемы советского сельского хозяйства

54:38 Благотворительность и средний класс

55:32 Средний класс в разных странах

56:21 Кризис среднего класса

58:47 Будущее социально-экономических формаций

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