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Ефимов В. А. Творческая встреча с соратниками в Минске на форуме «Ливадия»

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Переслано от: Виктор Ефимов

➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы и выводы по содержанию лекции

В этой насыщенной встрече Ефимова В.А. с единомышленниками в Минске был затронут широкий спектр вопросов, пересекающих философию управления, вопросы общественного устройства, природы цивилизационных трансформаций, а также проблемы концептуальной власти и жизненных ценностей. Я постараюсь, с одной стороны, удержать основную линию мыслей автора, а с другой — углубить их междисциплинарными аналогиями и вопросами о природе истины.

1. Кризис централизованных систем управления и неизбежность децентрализации

Ефимов утверждает, что из-за усложнения общества и действия "закона времени" централизованное управление становится невозможным: количество стало качеством. Монархические, толпо-элитарные и жёстко иерархичные системы уходят в прошлое, так как не в состоянии реагировать на динамичные изменения социальной среды. Это перекликается с представлениями в кибернетике и биологии о необходимости автосинхронизации: как в стае рыб или табуне лошадей, небольшое консолидированное меньшинство способно развернуть поведение всей системы.

Аналогия: В нейросетях и современных децентрализованных системах блокчейна координация достигается не жёсткой директивой центра, а слабыми, но множественными связями между агентами.

2. Концепция цивилизационной меры и уникальность русской (или восточнославянской) цивилизации

Тезис о "трёх цивилизациях" — западной (материальной, ориентированной на кайф и достаток), восточной (духовной, ориентированной на внутренний опыт и медитацию), и "русской цивилизации меры", сочетающей материю, информацию и духовность — интересен своей многомерностью. Русская цивилизация, на взгляд Ефимова, обладает уникальной способностью к возрождению и расширению, несмотря на внешнее давление (аналогия с гармошкой).

Практический вывод: Он призывает не зацикливаться на догмах Запада или Востока, а находить свой путь, учитывая и духовные, и материальные, и культурные смыслы. Это, скорее, стратегия системного баланса, а не абсолютизации какой-либо одной стороны — подход, встречающийся в психологии развития личности или в интегральной философии.

3. Роль концептуальной власти в структуре управления

Ефимов подчёркивает: над государственными органами стоит "концептуальная власть" — неформализованная система идей, ценностей, стратегий, формирующих цели общества. По сути, речь идёт о власти смысла и интерпретаций, о том, кто определяет "что считать правильным" и за чем следовать.

Аналогия: Это можно сравнить с ядром культурного кода в социологии, или с ядром архитектуры операционной системы в информатике. То, что не всегда заметно пользователю, но определяет функционирование всех модулей.

Автор также отделяет концептуальную власть от людей, занимающих посты — войти в неё можно лишь мерой понимания, а не по блату.

4. Гибкость терминологии и битва за язык

В вопросе о терминологии ("гибридная война" vs. "война методом культурного сотрудничества") звучит глубокий подтекст: общество живёт в терминах, навязанных концепцией Запада, и пока не будет собственной (русской? белорусской?) языковой рамки, навязанные смыслы и модели останутся доминирующими. Автор подчеркивает важность внутренней языковой оптики для суверенизации мышления.

5. Приоритеты управления и несправедливость структурных обвинений

Рассмотрение "приоритетов управления" (шесть приоритетов от военного до мировоззренческого) выводит к критике структур, ориентированных на извлечение прибыли, а не на здоровье общества. Острие критики направлено не на людей внутри системы (врачей, банкиров), а на сами принципы проектирования — на концепцию, которая определяет цели и обратные связи системы.

Аналогия: Современные IT-компании иногда оказываются заложниками собственных алгоритмов: сотрудники действуют "по должностной инструкции", но глобальный сценарий формирует код неизвестного архитектора.

6. Глобальное управление: безструктурность, информационное воздействие, суперсистемы

Механизмы управления цивилизациями, по мнению автора, осуществляются не через структуры, а через влияние информации — через "подшумливание" среды, формирование нужных смысловых импульсов. Глобальный предиктор — это не центр, а сеть факторных воздействий, наводящих новую динамику.

Психологическая параллель: Мягкое управление стадом — это не директива, а влияние на эмоциональные и когнитивные ожидания большинства. На этом основаны манипуляции массовым сознанием, работа рекламы, влияние "лидеров мнений".

7. Экономика, денежная эмиссия и мера

Критика нынешней экономической системы строится на утере привязки денежной массы к объективной мере (золото, энергия, труд). Инфляция и волатильность цен трактуются как программируемые, а не как естественные процессы. Привязка денег к энергии (кВт*ч) выглядит прагматичной попыткой вернуть экономике осмысленную меру.

8. Проблема здоровья нации, алкоголя, табака и генетики

Пример с табачными компаниями — яркая иллюстрация глобального управления интересами: судебные процессы в США — запуск завоевания российского рынка, экономическая и генетическая диверсия через массовое курение. Тема вреда человеку через алкоголь, табак и разрушения генетических программ (в опытной психологии, биологии, даже в сфере духовных практик) связывается с национальным саморазрушением.

9. Ценности, божественное измерение и отличие человека от ИИ

В финале подчеркивается: человек отличен от ИИ по одну простую, но фундаментальную причину — только человеку даровано любовь, совесть, мера, способность отличать добро от зла, контакт с божественным и свобода воли. Искусственный интеллект — лишь программа без доступа к этим измерениям.

10. Вопросы территорий, расселения, архитектуры жизни

Концепция "ландшафтно-усадебного" расселения против урбанизации-мегаполисов озвучивается как стратегия сохранения человечности, здоровья нации, духовной и биологической преемственности. Город — среда где разлагается дух, село/усадьба — среда, где человек раскрывается в полноте.

11. Практическое послание: действовать с любовью, терпением, создавая свои сообщества

Автор предостерегает: изменения начинаются снизу, с инициативы "осознанных" групп — только так возможен эффект автосинхронизации и сдвиги в массовом сознании. Не стоит зацикливаться на чувстве поражения ("мы проигрываем западной культуре"), важно "делать, что можешь", источать любовь и верить в силу малых изменений, которые в итоге формируют критическую массу для перемен. Спасение — в каждом осознанном поступке, каждой переданной информации.

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Вывод


Встреча стала своеобразным свидетельством о парадоксе современной эпохи: мы одновременно находимся в пучине информационного хаоса и в точке осознания собственной ответственности за судьбу цивилизации. Центральная идея — эпоха централизованных моделей завершена, эпоха суверенной меры, осознанной общности, концептуального самоуправления наступает. Здесь нет готовых рецептов, и никакая абстрактная истина не приложима к мозаике реалий: действовать надлежит внимательно, дисциплинированно, с пониманием внутренних и внешних "алгоритмов управления", не обожествляя ни старыx иерархий, ни западных терминов.

Вдохновляющий вопрос для размышления:
Если истинное управление — это всё же развитие внутренней меры, формы, смысла и целостности личности и общности, что тогда является подлинным ядром власти в современном обществе? Где граница, отделяющая навязанное снаружи от рождённого изнутри — и как научиться распознавать эту границу в динамике собственной жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/744405e423c5371e9f6be6d1310180eb/
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