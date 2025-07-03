Дмитрий Жуков и Иван Ковтун. Дважды предавшие
Дважды предавшие. Бригада СС "Дружина" и 1-я Антифашистская партизанская бригада.
Кадровый командир Красной Армии Владимир Гиль-Родионов в начале Великой Отечественной войны оказался в окружении, попал в немецкий плен и дал добровольное согласие на сотрудничество с врагом. Он создал антисоветскую организацию Боевой союз русских националистов и возглавил вооруженные части, получившие наименование Русская национальная бригада СС «Дружина». Эсэсовские кураторы повязали подчиненных Гиль-Родионова кровью в многочисленных акциях по истреблению мирного населения на территории оккупированной Польши и Белоруссии, использовали «дружинников» в диверсионно-разведывательной работе в советском тылу и в антипартизанских акциях. Летом 1943 г. в результате специальной операции партизан и чекистов Гиль-Родионов был перевербован. В августе значительная часть родионовцев атаковала немцев, воссоединилась с «народными мстителями», став Первой антифашистской партизанской бригадой…
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Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Определение и происхождение коллаборационизма
В видео отмечается, что термин «коллаборационизм» возник во Вторую мировую войну, сначала не имел исключительно негативного значения и — как и многие исторические понятия — не вполне корректно переносится на более ранние эпохи.
2. Феномен бригады СС "Дружина"
Особое внимание уделено уникальному примеру — формированию из советских военнопленных, возглавляемому Гилем Радионовым. Эта бригада с начала воевала на стороне нацистов, участвовала в карательных и антипартизанских операциях, а затем в полном составе перешла к советским партизанам и получила почти официальный статус первой антифашистской партизанской бригады.
3. Проблематичность терминологии и интерпретаций
Подчеркивается соблазн некоторых исследователей натянуть современные этические или политические ярлыки на сложные феномены эпохи, что искажает реальность и способствует мифологизации.
4. Психология и мотивация участников
В составе подобных формирований были разные категории людей: от убежденных антисоветчиков до тех, кто пошел «служить врагу» только ради выживания. Значительная часть также стремилась при случае перейти на сторону советских партизан. На этом фоне образ Радионова — человек, чья позиция могла меняться в зависимости от хода войны и обстоятельств.
5. Участие в карательных акциях
Бригада Радионова активно использовалась во множестве карательных операций и действовала совместно с известными нацистскими карателями (Дирлевангер и др.), в том числе против гражданского населения, включая еврейские погромы.
6. Роль немецкой разведки и спецслужб
Создание и подготовка подобных формирований, включая бригаду Радионова, велись по инициативе структур имперской безопасности (СД, RSHA), в рамках широкой программы внедрения агентуры и диверсантов («Операция Цеппелин»).
7. Переход на советскую сторону и дальнейшая судьба
Переход бригады к партизанам не был одномоментным актом героизма: повлияли двуличие, обстоятельства, изменение хода войны и грамотная операция советских спецслужб. После перехода многие участники подверглись усиленному контролю, затем практически все были репрессированы; очень немногие были реабилитированы.
8. Проблема послевоенной памяти и оценки
После войны восприятие таких персонажей в обществе, в историографии оставалось противоречивым: среди одних участников возникал мотив прощения («кровью искупили»), другие настаивали на непримиримости к таким «дважды предавшим». Судьба вышедших из «Дружины» зачастую была драматичной — они гибли в боях или были расстреляны советскими властями за сотрудничество с оккупантами.
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Выводы и философские размышления
Этот разговор — а не только исторический разбор, но и приглашение всмотреться в многоуровневую картину человеческого поведения на войне. За термином «коллаборационизм» исчезают реальные судьбы, страхи, слабости, смена убеждений, двойные и тройные игры, жажда выжить и выйти «хоть каким-то человеком». Противоречие «герой — предатель» здесь становится зыбким и ситуативным: кто-то меняет сторону под угрозой голода, кто-то — из идеологии, а кто-то потому, что ветер войны резко изменил направление.
Примечателен и тот факт, что после войны (и даже спустя десятилетия) восприятие подобных фигур и событий варьируется в зависимости от траектории индивидуальной и коллективной памяти. Государственный, общественный или личный нарратив находит в человеке то предателя, то жертву, то героя. В этом смысле история — не финальный судья, а лишь зеркало вечных человеческих вопросов о преданности, выборе и искуплении. Биографии участников «Дружины» показывают: выбор «однажды и навсегда» — редчайшее явление; куда чаще прошлое буквально преследует, а общество не желает отпускать того, кто проявил человеческую слабость или сложную адаптивность.
В масштабах войны и оккупации становится ясно, что большинство населения принимает стратегию «между» — не злодеи, не герои, а плывущие по течению. При этом сама война делает героев предателями и наоборот, в зависимости от линии фронта и времени, а память способна и приукрашивать, и стирать, и демонизировать.
Практический вывод:
История коллаборационизма — не только поле для осуждения или героизации, но пространство для осознанного размышления о сложностях человеческого выбора в экстремальных условиях. Самое опасное — поддаваться соблазну догматических оценок и терять способность видеть за абстрактными ярлыками живые, трещащие по швам судьбы и характеры.
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Открытый вопрос для размышления:
Можно ли — и если да, то как — научиться различать истинную меру ответственности человека в условиях войны и давления, где личный и коллективный выбор почти всегда становится заложником обстоятельств? Не подменяем ли мы часто богатство и противоречивость реальности удобными схемами "своих" и "чужих", теряя из виду хрупкость, этическое напряжение и уникальность каждого индивидуального решения?